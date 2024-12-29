Пил кровь порнозвезды, попался на кокаине и все еще должен 17 млн: все о самом громком допинг-скандале Челси до Мудрика

Михаилу Мудрику очень повезло, что Челси уже не руководят россияне.

Адриан Муту это пережил.

Давным-давно он завалил допинг-тест; выставил Романа Абрамовича дураком перед Жозе Моуринью, и что дальше? Бесконечные суды, где адвокаты олигарха уничтожили футболиста, который наделал глупостей, конечно, но другие ему бы давно их простили – только не россияне.

В 2018-м в Европейском суде по правам человека они в очередной раз его одолели, оставив в силе долг перед Челси – 17,173,990 евро.

"Это не вопрос воли. Я готов работать на них и отдать часть денег на благотворительность в Румынии или Англии. Но такой суммы у меня нет", – жаловался Адриан.

Изгнание Абрамовича из Челси и АПЛ в 2022-м спасло его от банкротства и распродажи всего имущества, поскольку Тодду Боэли, кажется, это неинтересно.

А с чего все началось?

С ошибок юности, как почти всегда.

Happy birthday to ex-Chelsea striker Adrian Mutu. Here's some of his career highlights:



💊 Banned twice for drugs

🇷🇴 Banned forever from his national team

🩸 He once drank the blood of a porn star he was dating to be better in bed

🤑 He got a €17m fine

⚽️ Scored 161 goals pic.twitter.com/7O5zJVGnm6 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 8, 2024

***

Первыми агентами Муту были братья Джованни и Виктор Бекали.

"Вы должны понять – он был суперсенсацией. Чтобы отправить его в Динамо Бухарест в 1998-м, я спрятал Адриана у себя дома и там закрыл. Один из акционеров клуба пришел с 700 тысяч евро наличными в пакете. После их встречи я увидел следы порошка с необычным запахом у себя в гостино й", – вспоминает Джованни.

Журналист Эмануэль Розу все подтверждает – говорит, это безумие сопровождало Муту с подросткового возраста.

Но при том каков талант, а?!

В сборной Адриан забивал больше Георге Хаджи, а в Парме в сезоне-2002/03 наколотил 18 голов.

Клаудио Раньери, как и многим другим, казалось, что Муту близится к расцвету, и в 2003-м он попросил нового владельца Челси Абрамовича его купить. А еще Демьяна Даффа, Эрнана Креспо, Клода Макелеле, Джо Коула, Уэйна Бриджа. То историческое лето изменило ландшафт АПЛ на десятилетия.

Тренер был вне себя от счастья: "Как-то я говорил, что Хассельбайнк похож на акулу, а Карлтон Коул – на льва. Так вот Муту – это змея".

Подколодная, ага.

Адриан прибыл в Лондон с бриллиантовыми серьгами в ушах и немедленно купил Aston Martin Vanquish за 200 тысяч.

"Он так и не научился ни ездить, ни парковаться, поэтому уже через полгода штрафов насобирал столько, что можно было купить еще одну такую тачку", – смеется Бекали.

Впрочем, сначала все шло круто. Муту забил в дебюте с Лестером; через неделю отличился с Блэкберном; еще дальше – эффектный дубль Тоттенхэму. 4 гола в 3 матчах!

Стэмфорд во все горло скандировал "Мутууууу!"

Больше так никогда не было.

***

У Муту была красавица-жена – телеведущая Александра Дину. Их называли румынскими Пош и Бэксом за талант, молодость, сексуальность.

Лондон уничтожил брак – и после всей грязи и скандалов на суде малыша Марио оставили с матерью.

Тогда же Адриан впервые надолго запил.

13 матчей без голов – уже и соперники знали, что он "на стакане". Как-то после Бешикташа Адриан свозил Даниэля Панку "показать город", – да так, что на следующее утро того искал Мирча Луческу, который тогда тренировал Орлов.

"Просто представь: звонит мне Луческу и говорит, что нигде нет Панку. Они весь Лондон обыскали! Не до секретов было. Я набрал Муту и сказал: "Немедленно вези Панку сюда! Если не успеешь на самолет Бешикташа – посади на другой рейс!" – рассказывает Бекали.

Адріан Муту та Александра Діну, libertatea.ro

Сам Муту тоже уже не скрывает – говорит, что Панку не при делах, а на кокаин он подсел позже, в феврале 2004-го. С тех пор его выступления за Челси напоминали фарс, и Клаудио Раньери, покидая пост для Жозе Моуринью, дал тому подсказку:

"Муту... может решить матч в одиночку, но у него проблемы с личной жизнью. Присмотрись к этому пристальнее".

Жозе присмотрелся.

Он лично знал братьев Бекали еще с 1998-го, когда работал скаутом Барселоны на молодежном Евро в Бухаресте, поэтому собрал всех и спросил – да или нет?

***

"Жозе знал о проблемах Муту с наркотиками. Мы перебирали варианты, искали решение. Это тянулось часа три. Адриан все время смотрел под ноги. Он уже не мог просто так прекратить", – говорит Бекали.

Моуринью запомнил это иначе: "Я собрал его вместе с агентами, и эти румыны смеялись мне в лицо и говорили, что это большая ложь".

Ясно, он не поверил.

А кто бы поверил, когда по интернету гуляли фото, где Муту пьет кровь порнозвезды Лауры Андрешон?!

The newly single Mutu goes on a huge shagging spree.



It's all fun and games 'til he has a foursome with porn star Laura Andresan. Unfortunately for Adrian, it's a trap.



She's teamed up with a Romanian tabloid to secretly film herself shagging 4 footballers in 4 weeks. pic.twitter.com/htLQ3N0guP — The Upshot (@UpshotTowers) April 18, 2023

Жозе тогда же посоветовал Роману Абрамовичу немедленно избавиться от румына, и это был ключевой момент. Слово против слова, тренер против игрока! Неслыханно, но президент тогда поверил клятвам наркомана, а тот – конечно! – забыл их через день и только симулировал травмы.

"Мне все равно, что меня оштрафуют. Я хочу, чтобы все знали, что Румыния для меня самая главная. Я буду играть против Чехии, каким бы ни был риск травмы. Этот матч настолько важен для сборной, что я не могу его пропустить", – Муту очень любил пафосные фразы.

Жозе отвечал сухо: "Никто в Челси не мог запретить ему ехать в сборную. Мы никому такого не говорим, потому что не имеем права".

И еще Моуринью тихо искал мести, заказывая якобы случайные допинг-тесты для всей команды.

Что интересно – в 2006-м ФА оштрафовала Челси за эти тесты, поскольку де-юре они не были законными. Тем не менее, в октябре 2004-го именно на таком тесте в крови Муту нашли кокаин.

***

"Я не подсел, я это категорически отрицаю. Единственная причина, почему я принял тот препарат – это чтобы усилить себя в сексе. Это смешно, но это так. Кокаина я не употреблял", – Муту отрицал где-то месяц, а потом все признал.

Моуринью торжествовал – в те годы у него было много побед.

А вот разгневанный Абрамович – это было страшно. Он выгнал Муту из клуба, разорвав контракт, а тогда его юристы начали настоящее преследование румына.

ФА не помогала, а наоборот присудила лишь 7 месяцев вне игры, 20 тысяч штрафа и реабилитацию в наркологическом центре, которая бы Муту понадобилась и так. Рио Фердинанд, ранее пропустивший тест на наркотики, отсидел на месяц больше, чем Адриан, который на них попался!

Уже в начале 2005-го форвард был в Ливорно, а оттуда перешел в Ювентус и Фиорентину.

Но олигарх не унимался и злился только сильнее.

Челси требовал от Муту 22 млн 661 тысячу фунтов, которые клуб потратил на Шона Райта-Филипса, которого купил ему на замену. Как это возможно? И как могла ФИФА поддержать в этом Абрамовича?

Муту пошел в CAS – те за Челси. Тогда в Верховный суд Швейцарии – и эти тоже, только скорректировали сумму.



Более того, в 2013-м ФИФА признала виновными еще и Ливорно с Юве, куда румын переходил после Челси, но санкции в отношении клубов CAS вскоре снял. За все отдуваться должен был сам Адриан – но чем?

"Если хотите, я вернусь, потому что отдать просто не могу. У меня нет таких денег", – божился футболист.

"Мы используем все правовые методы, чтобы вернуть причитающиеся нам средства, и мы будем продолжать это делать до последнего", – ответили в Лондоне.

***

Когда в 2016-м юристы Абрамовича повторно пришли в ФИФА, чтобы ускорить взыскание, там даже пожалели Муту, который на тот момент завершил карьеру, и сказали, что не имеют таких полномочий, однако Челси снова пошел в CAS – и тот постановил, что полномочия все же есть.

"Это чрезвычайно странно, что игрок, с которым клуб расторг контракт, должен платить компенсацию на основе предварительно уплаченной за него суммы, к установлению которой он не имел никакого отношения", – возмущался профсоюз FIFPro.

Юристы, которых опросила The Guardian, тоже качали головами – мол, у судей обезьянья логика.

Россияне в ту пору имели огромное влияние на Европу, и не только футбольную.

А что Муту?

После кокаинового скандала он больше никогда не играл, как в молодости, имел репутацию паршивой овцы, а в 2010-м еще и повторно провалил допинг-тест – теперь из-за таблеток для похудения. Его последними клубами были Чезена, Аяччо, Петролул, Пуна Сити.

Бывало, Адриан смешил заявлениями, мол, я юрфак заканчиваю, Достоевского читаю, а еще "мне голос явился, приказавший усыновить китайского мальчика, которого спасли в канализации". Он думал, что так спасает имидж.

Только в последние годы от него услышали взвешенные, взрослые слова:

"Если честно, я не был готов к Челси. В нашем составе было 25 супертопов. Не было даже двух матчей на ошибки. Не было времени сердиться или расстраиваться – конкуренты не прощали. Если я не готов – то готов Креспо. Или Хассельбайнк. Или Дрогба. Я не знал, как справиться с этим давлением, и меня накрыла тревога. На душе было очень пусто. Физически я все выполнял, но собраться, мотивировать себя не мог. Вот тогда и произошло то, что произошло".

Может, это влияние жены? Муту в третий раз женился в 2016-м и с тех пор живет скромно по меркам бывшей звезды.

Он тренировал в чемпионате Румынии Клуж, Рапид, Крайову, ездил в Нефтчи, а в сборной Румынии U21 даже добивался успеха, выводил ее на Евро в 2021-м.

Последние его комментарии СМИ – это мысли о хорошей форме Фиорентины, главной команды его жизни.

"Наконец-то я поставил все на правильные рельсы, я захотел стать другим человеком. Теперь я отец, муж, я тренер и надеюсь, что игроки сделают выводы из моих ошибок. Футболистами надо быть 24 часа, а не только на тренировке", – Муту постиг эту истину слишком поздно, чтобы сделать карьеру, но очень вовремя, чтобы спасти жизнь.

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