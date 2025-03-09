Последние тафгаи АПЛ: как играли, дрались, а потом ели мороженое Рой Кин и Патрик Виейра

Соперничество Роя Кина и Патрика Виейра было одним из самых жестких в футболе конца 1990-х и начала 2000-х. Они забивали, отдавали, удалялись и творили историю, о которой нынешние Арсенал и Манчестер Юнайтед могут только мечтать.

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Знакомство

Это была первая их очная игра – февраль 1997-го.

Рой Кин – последняя звезда, которую зажег Брайан Клаф в Ноттингеме – уже имел за плечами два титула АПЛ с Ман Юнайтед. Виейра же перешел из Милана в 96-м почти без имени, хотя до того в Каннах стал капитаном в 19 лет.

Уже после первых стыков Кин понял – Патрик приехал в АПЛ не ноги убирать.

В том матче у них были странные напарники в центре поля: рядом с Кином вышел Бекхэм, а компанию Виейру составил Бергкамп. В итоге лучше сработала задумка Алекса Фергюсона – тогда еще не сэра. Энди Коул и Уле-Гуннар Сульшер забили нужные голы – 2:1.

"Как только Кин и Бекхэм сыгрались в центре, они просто разорвали защиту Арсенала", – констатировал корреспондент The Guardian Дэвид Лейси.

Виейра это запомнил. В том сезоне его номинировали на лучшего молодого игрока лиги, а Кина – на "взрослый" приз. МЮ также добыл и чемпионство, после чего Эрик Кантона ушел из футбола, и Рой получил от Фергюсона капитанскую повязку.

Тем временем в Арсенале мсье Венгер только строил новую команду – он совсем недавно прибыл из Японии.

Два подката

В сезоне-1997/98 Кин и Виейра не пересеклись, потому что уже в 9-м туре ирландца сломали.

Разрыв крестов – травма, с которой справляются не все.

Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, подкатился тогда под Кина, а когда тот упал, еще и навис над ним и орал, чтоб Рой вставал и не симулировал.

Арсенал в то же самое время нашел баланс в полузащите благодаря связке Виейра и Эммануэля Пети, и в очном матче в ноябре 1997-го переиграл МЮ – 3:2. Патрик забил выдающийся гол из-за пределов штрафной – Шмайхель не успел даже поднять руки.

"Как выиграть АПЛ? А надо оказаться впереди МЮ, в этом вся суть", – не выдумывал француз.

Фергюсон же в течение сезона чуть ли не ежедневно ссорился с Венгером – говорил, что тому "следует приберечь свое мнение для чемпионата Японии". Конечно, это нервы. Без своего капитана МЮ расклеился, потерял 11 очков преимущества и отдал Арсеналу чемпионство и Кубок.

Кин смог вернуться только спустя 8 месяцев – перед стартом новой АПЛ-1998/99.

Для Холанда это была худшая новость в жизни. Рой отомстил в 2001-м – да так, что Альф-Инге вынужденно завершил карьеру. Даже сейчас на этот удар смотреть страшно.

Обрезка Виейра и требл МЮ

Кин играл жестоко, но и эффективно. В сезоне без него Ман Юнайтед не добыл ничего. С ним – выиграл абсолютно все.

Сезон-1998/99 – исторический благодаря треблу, увенчанному 2:1 с Баварией в финале ЛЧ.

При этом в АПЛ Арсенал долго сопротивлялся и в сентябре 98-го даже победил дома 3:0. Виейра тогда заработал удаление для Ники Батта и доминировал в борьбе; его признали лучшим игроком матча. Попытки Кина как-то запугать Патрика не работали – они упирались лбами и так стояли по несколько секунд.

"Встреча Кина с Виейра – самая большая пороховая бочка в Англии со времен Гая Фокса", – шутила Daily Mirror.

Уже в матче второго круга на "Олд Траффорд" градус еще возрос, и они чудом не попали друг другу по лицу, прежде чем Энди Коул установил на табло 1:1.

Сейчас это было бы обоюдное удаление, но тогда так зарождалось уважение. Весной 1999-го перед полуфиналом Кубка Виейра признал:

"Мне нравится играть против Роя Кина. Он замечательный соперник. Как и я, он хочет побеждать, и мы провели несколько хороших боев, но всегда после игры он подойдет и пожмет мне руку. Мне это нравится, я это уважаю. Он один из лучших полузащитников, которых я встречал, и, возможно, самый сложный, против которого я играл".

Их первый полуфинал завершился вничью 0:0, причем судьи украли у Кина гол из-за несуществующего офсайда.

Зато в ответном матче Роя удалили за грубые подкаты в ноги Бергкампу и Овермарсу, сам Денис не реализовал пенальти, но главным антигероем все равно оказался не он, а Виейра – за "пас" на Гиггза, после которого Райан сделал вот это.

"И почему никто из ваших просто его не срубил?" – допытывался Рой спустя много лет, а глаза Патрика блестели от ярости.

Доминатор Кин

Считается, что лучший свой матч Рой провел против Ювентуса во втором полуфинале ЛЧ-1998/99.

Точно ли это так? С Арсеналом в августе 99-го выглядело не хуже. Дважды Рой тогда врывался из глубины – и дважды забивал.

Виейра отвечал на это корпусом, локтями, а часто и хорошими финтами, которые особенно злили Кина. Несколько раз они были на грани, но арбитр Грэм Пол даже желтые карточки из кармана не достал, за что его благодарили оба лагеря.

"Потрясающие бои Кина с Виейра были чем-то чрезвычайным, и это лучшая из возможных реклам для сохранения физического контакта в футболе", – писала The Independent.

Также и помощник Фергюсона Стив Макларен лишь пожимал плечами: "Рой и Патрик просто хотят победить больше, чем все остальные".

МЮ в те годы больше не выигрывал ЛЧ, но в АПЛ ему равных не было – и в 2000-м, и в 2001-м.

Арсенал отвечал эпизодически, например, с шедевром Тьерри Анри – возможно, лучшим голом, забитым когда-либо в этих противостояниях.

МЮ играл системнее и, например, в феврале 2001-го победил "Канониров" 6:1, когда Кин оформил 1+1. Виейра бился, но Пети рядом уже не было, а Эду – еще не было.

Остальная АПЛ наблюдала эту битву гигантов без возможности в нее реально вмешаться.

"Они были не просто двумя крутыми полузащитниками – они были лучшими полузащитниками в мире", – говорил потом Стивен Джеррард.

Непобедимые и попытка договориться

Арсенал вернул себе звание чемпиона в мае 2002-го – и то прямо на "Олд Траффорд".

Сильвен Вильтор тогда забил золотой гол, а Виейра затоптал всех в средине поля, завоевав для своих мяч и пространство. Такой тогда была АПЛ – меньше тактики и больше борьбы. Пресса и менеджеры следили за столкновениями в центре не меньше, чем за финтами впереди.

"Виейра... хороший был игрок. Я должен был знать, что я в лучшей форме, чтобы противостоять ему. Он мог быть гадким, мог ударить в ногу и забить гол. Он бросал вызов разными способами. Это был мой самый сложный соперник", – признает Кин.

В 2003-м он и МЮ взяли у "Канониров" реванш и вернули чемпионство в Манчестер.

Также "Красные дьяволы" добыли и Суперкубок-2003, выиграв серию пенальти.

Однако же впереди были The Invincibles - "Непобедимые".

В АПЛ-2003/04 Арсенал не проиграл ни одного матча, хотя и был к этому близок в сентябре 2003-го – само собой, против МЮ. Виейра уже был капитаном, заняв место Тони Адамса, но занервничал и пытался ударить ван Нистелроя, за что схлопотал красную. Ему повезло, что Рууд с точки пальнул в перекладину – и все завершилось ничьей 0:0.

Уже весной во 2-м круге их встреча не имела такого значения, ведь Арсенал убил интригу раньше, поэтому перед игрой Виейра подошел к Кину:

"Давай хоть сегодня без лишнего, а?"

Камера поймала, как оба засмеялись. Им было в кайф это противостояние.

Драка в т о ннеле

Кто из них в итоге кого победил – это к фанатам вопрос.

Тогда, в 2000-х, Кина, Виейра и всю культуру футбольных тафгаев победило прежде всего время. Наступала эра других хавбеков – таких, как Сеск Фабрегас.

В октябре 2004-го после скандальной победы МЮ над Арсеналом 2:0 в подтрибунном тоннеле случилась потасовка, и кто-то швырнул куском пиццы в лицо Фергюсону. 13 лет расследовали, пока Сеск не признался:

"Мне было 18, я был худым и только смотрел, как Рио, Тьерри, Сол и другие большие парни собираются драться. Я не знал, что делать, и просто швырнул пиццу куда-то в сторону, где были игроки МЮ. Ни в кого конкретно я не целился".

About you throwing pizza at Sir Alex Ferguson?



Cesc Fabregas: "I've talked about it enough [laughs]."



Roy Keane: "Cesc, you're lucky I wasn't there that day."



(via @TrendEPL ) pic.twitter.com/nvjjBURdLB — Doc (@karthikadhaigal) January 22, 2023

А вот старшее поколение еще как целилось.

Последний танец Кина с Виейра в АПЛ пришелся на 25-й тур сезона-2004/05, и это тоже был подтрибунный тоннель, где все начал Робер Пирес, начавший задирать Гари Невилла:

"То есть, ты выходишь? А сильнейшие играть будут или нет?"

"Одно дело – когда запугивают перед игрой, другое – когда издеваются. Они выбрали наше самое слабое звено", – рассказывает Кин, который немедленно пошел "разбираться" с Пиресом, но по дороге его перехватил Виейра и якобы облил водой из бутылки.

После этого начался ад, и арбитр Грэм Пол – везло ему на эти матчи – оказался в гуще игроков, уже забывших о футболе и определявших сильнейшего прямо здесь.

"Зацепишь Робера – я достану тебя", – кричал Виейра, но желтую до выхода на поле получил только Кин.

Ну, и еще Рой до сих пор жалуется, что все помнят тоннель, но не вспоминают, как несмотря на ранний гол Патрика именно МЮ победил, причем очень красиво – 4:2 с дублем юного Роналду.

Мороженое в Варшаве

Голы Криштиану, пасы Сеска, чемпионство Челси с Моуринью в 2005-м – это начиналась новая эра в АПЛ.

Время Кина и Виейра окончательно истекло в мае 2005-го в финале Кубка, где Патрик пятым пенальти принес "Канонирам" победу и трофей, после чего отбыл в Ювентус.

Лишь на сезон дольше продержался Рой – его последним клубом стал Селтик.



Вместе они остановились на отметке в 20 матчей, которые превратили в битвы, – по 7 побед у каждого, и еще 6 поединков завершились вничью.

Надо ли говорить, что за следующие 20 лет матчи МЮ и Арсенала даже не приблизились по уровню и напряжению к баталиям конца 90-х? Сегодня это и подавно поединок команды из зоны ЛЧ против очень богатого борца за выживание.

Тем временем Кин и Виейра, уже заметно постаревшие, на Евро-2012 бродили по Варшаве и мирно ели мороженое в перерывах между включениями на британском ТВ. Пожалуй, они были самой аномальной парой экспертов из всех, что прибыли на турнир.

"Для меня это невероятно , – говорил Венгер. – Раньше они напоминали двух боксеров, которые были готовы убить друг друга".

Конечно, их предыстория обеспечила высоченные рейтинги.

Более того, даже сегодня на ТВ иногда устраивают встречи Виейра с Кином, чтобы где-то разжечь обоих и заставить сболтнуть лишнее. Последняя такая была в сентябре 2024-го на Sky Sports.

Roy Keane saying Patrick Vieira had more international caps than him because France got to more tournaments



Vieira responds with saying he never walked out of a tournament



😳💀😭 pic.twitter.com/FyxeL4Y3FR — IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) June 10, 2024

"Думаю, Рой боялся меня и моих приемов", – ляпнул Виейра.

"Патрик, не тешь себя иллюзией. Не хватало еще мне тебя бояться", – засмеялся Кин.

Так вот и продолжают.

А еще оба соглашаются, что противостояний, как было у них, очень не хватает МЮ и Арсеналу сегодня, поскольку "нет напряжения" и на поле игроки "слишком хорошие".

Действительно ли это так?

Если честно, то даже 20-25 лет назад почти все игроки АПЛ были "слишком хорошими" на фоне Кина и Виейра. Потому-то их и вспоминают до сих пор.