Тайны Ле Классик: подстрекатель Тапи, величие Роналдиньо и самые жестокие хулиганы Франции

Сегодня, 21 сентября, на марсельском "Велодроме" сыграют главный матч французского футбола — местный "Олимпик" примет ПСЖ.

Напряжение вокруг дерби, как всегда, зашкаливает, и парижским фанатам даже не позволят посетить стадион, чтобы не случилось ничего плохого.

К сожалению, у властей есть основания так думать.

Чемпион рассказывает, откуда такой градус противостояния, как оно проходит и кому обязано своей принципиальностью.

***

Вымышленное дерби

Это где-то шокирует, но Ле Классик началось с бизнес-плана.

В 1987-91 годах Марсель выиграл 5 подряд чемпионатов Франции, и его владелец Бернар Тапи почувствовал, что все не так.

Скукотища.

В других странах, куда ни глянь, борьбу вели равные – Реал и Барселона, Милан и Интер, Ливерпуль и Ман Юнайтед, Црвена Звезда и Партизан. Это гарантировало им шоу, напряжение, драйв.

Все то, чего во Франции не было.

И Тапи задумался.

Bernard Tapie entouré de Chris Waddle et Jean-Pierre Papin en mai 1991. pic.twitter.com/gE3vfiCbEx — Le dieu de L'om (@theedeemonn) July 18, 2023

Исторически Марсель конкурировал за статус главного в Лиге 1 с Бордо и Сент-Этьеном, но на этих надежды не было никакой. "Стефануа" развалились еще в 1982-м, когда их босса Роже Роше поймали на черной бухгалтерии и посадили в тюрьму. Именно тогда, к слову, Мишель Платини уехал в Ювентус, где и стал мировой суперзвездой. Что касается Бордо, то его из элиты выгнали в 1991-м — после ряда публикаций L’Equipe, где речь шла о "подарочных" проститутках арбитрам от президента жирондинцев Клода Беза.

Тапи где-то повезло, ведь жизнь сама подбросила ему решение его проблемы.

Летом 1991-го мэр Парижа Жак Ширак объявил, что мэрия прекращает финансировать ПСЖ – мол, нам бедным помогать нужно, а не богатым.

Тот же Ширак отказался тогда продавать ПСЖ Сильвио Берлускони (клуб должен принадлежать французу!), но быстро договорился с Canal Plus, который был официальным транслятором Лиги 1 и спасал, прежде всего, свои просмотры, а не ПСЖ.

Впоследствии в автобиографии Тапи признавался, что имел разговор с новым боссом парижан Мишелем Денизо, и они оба согласились, что лиге нужно больше огня.

Ennemis de l'époque, Michel Denisot et Bernard Tapie. #PSG pic.twitter.com/Fs4Ofb4owi — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) November 16, 2013

"Бернар точно знал, что делает. Превратив ПСЖ – Марсель в самое большое зрелище, он заботился об интересах своего клуба. Пока это были главн ые матчи, ПСЖ и Марсель оставались крупнейшими клубами. С тех пор всякий раз, когда они играли, билеты распродавались, телеаудитория была огромной, и это была одна большая реклама для обоих клубов", — объясняет обозреватель Le Parisien Лоран Перрен.

Ну, и чтобы разжечь это противостояние, понадобилось совсем немного времени – по разным причинам.

Во-первых, клубы и так изредка конкурировали. В 1989-м, например, Франк Созе вырвал для Марселя титул, забив ПСЖ в компенсированное время.

Новое качество игроков тоже добавило напряжения. Об экономии речь не шла. Canal Plus привез на "Парк де Пренс" Джорджа Веа, Давида Жинола, Раи, Валдо, Бернара Лама, тренера Порту-1987 Артура Жорже, а в то же время за Марсель играли Абеди Пеле, Ален Бокшич, Дидье Дешам, Марсель Десайи, Руди Феллер. Для каждой стороны доказать преимущество было делом чести.

Что касается третьей составляющей, то ее не озвучивали, но именно она была самой опасной.

"Под поверхностью всегда существовал антагонизм между провансальцами и парижанами. Во Франции все сосредоточено вокруг столицы гораздо больше, чем в других странах, и Марселю это не нравится", – говорит Перрен.

Чем-то напоминает Динамо – Шахтер до 2014 года, правда?

Статистика Ле Класік

Эпоха Тапи

На момент прихода Canal Plus в ПСЖ Бернар Тапи был на вершине.

Владелец Adidas, министр по делам городов в кабмине Пьера Береговуа и, как говорили, фаворит президента Франсуа Миттерана. Ходили слухи, что тот мог поставить на него на следующих выборах.

Бернар Тапі й Франсуа Міттеран на матчі Марселя, 1989 рік. Фото - Getty Images

Свои миллионы Тапи заработал как кризисный менеджер — подбирал компании-банкроты, ставил их на ноги и перепродавал втрое дороже.

Ну, а еще раньше он неудачно учился на офицера; пробовал себя в автогонках до первой аварии; даже шансон пел, но людям не понравилось.

Кажется, больше всего на свете Тапи стремился к аплодисментам.

"Нанар обладал удивительной способностью заполнять собой все пространство, — говорит звезда того Марселя Крис Уоддл. — Когда он входил, все замолкали. Он был как директор школы, а мы — дети, слушавшие каждое его слово. И меня удивляло, что он сам был парижанином, но больше всего любил побеждать Париж. Он четко дал нам это понять".

В сезоне 1991/92 у Марселя это не получилось — оба матча завершились вничью 0:0.

Настоящая жара началась в декабре 1992-го, когда сначала тренер ПСЖ Артур Жорже заявил, мол, "мы их раздавим", хавбек Давид Жинола объявил, что "нас ждет война", а Тапи перед игрой зашел в раздевалку Марселя и приказал выплеснуть всю злость, которая только есть.

Словами не передать, во что это вылилось. 55 фолов, 6 красных карточек. Самый жестокий матч в истории Лиги 1, который для провансальцев выиграл Ален Бокшич.

"Я никогда не покажу эту игру своему сыну, потому что я хочу привить ему любовь к футболу, к игре. Поэтому ему не нужно такое смотреть", — сказал потом хав Марселя Эрик Ди Меко.

Уже следующая их игра прошла 29 мая 1993 года, и Марсель ее комфортно выиграл 3:1 в статусе победителя ЛЧ. Тремя днями ранее провансальцы в скучном финале одолели Милан благодаря голу Базиля Боли.

Ну, а еще спустя пару недель игрок Валансьена Кристоф Робер пришел в полицию и рассказал, что закопал в саду своей тети 250 тысяч франков, которые получил от менеджера Марселя Жан-Пьера Бернеса за "слив" матча. С этого начался крупнейший в истории Франции скандал вокруг договорняков, который стоил Тапи всего — карьеры, репутации, футбола.

Более того, на него стали жаловаться покупатели "оздоровленных" компаний, которые массово обнаруживали, что Тапи ничего не оздоровил, а все финотчеты фальшивые.

Он стал изгоем.

Марсель же на сезон выбросили из элиты, и больше он на победу в ЛЧ не претендовал никогда.

Ультрас вне закона

На самом деле это еще при Тапи началось.

Нанар поддерживал деньгами и морально первые фан-группы на "Велодроме" Commando Ultra '84, South Winners, Dodger's, Marseille Trop Puissant. Лидер последней Патрис Де Перетти стал городской легендой еще при жизни — всегда голый до пояса, с мегафоном в руке и в окружении таких же отчаянных парней.

Конечно, они были леваками.

Марсель издавна переполнен мигрантами из Магриба и Италии. Представить среди этой смеси культур ультраправых невозможно.

Другое дело — Париж, где в противовес левому Марселю зародилось неонацистское движение, возглавляемое Boulogne Boys. Их настроение передает Николя Руланд, который поехал на свой первый выезд всего в 13 лет.

"Это началось в 1993 году, вскоре после того, как Марсель выиграл КЕЧ, — говорит он с восторгом. — Нам было достаточно Тапи и марсельцев, которые радовались победе. Нас было 250, кто ехал автобусом на "Велодром". Немного, но надо понимать, что это были только сумасшедшие. Я был там с отцом, его другом и бейсбольной битой".

Футбол был на втором месте; прежде всего, это вражда между городами и менталитетами.

"Марсельцы, пожалуй, освободили Париж во время Французской революции, но теперь им плевать на Францию. Главная причина, почему мы ненавидим Марсель, заключается в том, что это город иностранцев, полный чернокожих, арабов и всех остальных".

Уже в 1995 году, когда Марсель еще играл в Лиге 2 за грехи Тапи, они встретились в Кубке, где после драки на трибунах арестовали 146 болельщиков, а девятерых полицейских госпитализировали.

🚨Il y a 15 ans, a eu lieu UN DRAME aux abords du Parc des Princes avant un PSG-OM



Yann Lorence, supporter des Boulogne Boys, perdait la vie après s’être fait tabassé.



Quelques semaines plus tard, le club instaurera le Plan Leproux.



La fin d’une ère.

pic.twitter.com/GLpZAQvKwe — Raph Chader (@RaphChader) February 28, 2025

В 2000-м Boulogne Boys так избили 18-летнего фаната Марселя, что несчастного парализовало на всю жизнь.

В 2002-м на "Парк де Пренс" состоялась "битва файерами", в результате которой десятки людей оказались в больнице, а 15 – за решеткой.

Вот что разжег Тапи с помощью Денизо.

Приходившие футболисты играли по написанным не ими правилам – что им оставалось? Вот здесь эпизод из 1997-го, когда Фабрицио Раванелли заработал Марселю решающий пенальти, после чего пошел прямо на Пьера Дюкрока, который заметил симуляцию. В октябре 2024-го Dodger's создадут на основе момента незабываемое корео.

Ну, а самая низкая точка Ле Классик наступила в 2010-м, когда один из ультрас ПСЖ все-таки погиб в результате столкновений, которые напугали всех присутствующих, а вратарь Грегори Купе дал резонансное интервью:

"Я бы никогда не повел своих детей на этот матч. Это очень тревожно. И это также отражает ситуацию в обществе. Люди все меньше боятся полиции, что приводит к беспорядкам тут и там. Спорт не имеет к этому никакого отношения".

Власть, хоть и слабая, должна была как-то реагировать.

В конце концов, Boulogne Boys заставили самораспуститься, они потеряли большую часть силы. Когда же в 2011 году ПСЖ купили катарцы, то и вовсе прогнали всех ультрас с "Парка". Вдобавок полиция стала запрещать в Ле Классик выездные сектора. Лучше убить часть атмосферы матча, чем живого человека.

Роналдиньо оставил след

И не абы какой!

В 2000-х Ле Классик уже не определял титул, который забронировал за собой Лион, поэтому в первую очередь эти матчи были за престиж.

О Роналдиньо тогда говорили всякое – что у него был космический талант, но он гулял до утра и появлялся на базе в солнцезащитных очках и со стойким перегаром.

"Но каким он был впечатляющим! Каким быстрым в ведении мяча! Решительным в передачах! Когда у него был хороший день, защищаться было слишком сложно", – сетует экс-защитник Марселя Даниэль ван Бюйтен.

Роналдиньо уничтожил его дважды.

26 октября 2002 года на "Парк де Пренс" он забивал и отдавал, а ПСЖ победил 3:0.

А уже 9 марта 2003-го на "Велодроме" Ронни и подавно выдал первый из своих классических матчей в Европе. Да он за ПСЖ больше не играл никогда.

Между этими матчами ПСЖ еще и выбил Марсель из Кубка, после чего тренер Луис Фернандес выбежал танцевать прямо на поле. Это спровоцировало ливень мусора на головы гостей в марте, однако Роналдиньо только смеялся, и "Велодром" вопреки логике и соперничеству его полюбил. Они даже встали, когда он забивал второй гол — из уважения.

Остальных парижан на Юге уважали мало.

В 2006-м, например, конфликт разгорелся, когда ПСЖ впервые отказался принимать фанов Марселя в "Парке", и президент Пап Диуф отправил на игру резерв, который удержал 0:0. Пресса расценила это как идеальную издевку.

Ну, и еще раз Марсель посмеялся над ПСЖ в первом Ле Классик эпохи шейхов – 3:0 в ноябре 2011-го с голами Лоика Реми, Моргана Амальфитано и Андре Айю.

Тренировал тогда Марсель Дидье Дешам, с которым связана еще одна знаменитая история этих матчей. В 1991-м, еще до начала вражды, Бернар Тапи менял у ПСЖ Жослена Англома на трех своих запасных. Брюно Жермен и Рубен Пардо согласились уехать, а вот Дешам начал кричать, что не поедет. Тапи тогда вместо него в сделку всунул Лорана Фурнье, а самого Дешама за смелость на следующее утро назначил капитаном в 22 года.

Шейхи выигрывают все

Сейчас странно вспоминать, что Марсель чаще побеждал ПСЖ, чем наоборот. Катарские нефтедоллары изменили всю суть Ле Классик.

С начала 2012 года ПСЖ выиграл у южан 26 раз, впервые проиграв аж 13 сентября 2020-го – 0:1 с голом Флориана Товена.

В тот вечер, кстати, снова было более 50 фолов, 5 удалений, а пресса сравнивала матч с побоищем 1992-го. Если честно, основания были.

Сейчас, в 2025-м, та игра кажется последним отголоском "старых" Ле Классик.

За кулисами владелец Марселя Фрэнк Маккорт дружит с Насером Аль-Хелаифи и всегда занимает его сторону при решении финансовых вопросов внутри лиги. Своей целью американец называет второе, а не первое место. Соответственно и президент Пабло Лонгория тоже на рожон не лезет.

Верхи все устраивает.

Разве что фанаты еще иногда буйствуют, как весной, когда на "Парк де Пренс" уже в качестве игрока Марселя прибыл Адриен Рабьо.

"Какая мать, такой сын! Кто его отец, Вероник? Хайнце, Цана, Фйорез, Дею?" — гласил баннер, перечисляя и других "предателей" Парижа.

Mdrrrrrrrrrrr la mère de rabiot elle va manger tt le match aussi pic.twitter.com/Uwbtgoukqn — Ammar…. (@AmmarAtal) March 16, 2025

"Клянусь, Насер, в рай ты не попадешь", — отреагировала на это Вероник.

Впрочем, боссы ее особо не поддержали, а сегодня Рабьо уже и из Марселя выгнали, так что и этот конфликт утих быстрее, чем успел как следует разгореться.

Мелким стало Ле Классик, исчез его прежний размах.

Даже больше внимания мировых СМИ привлекает Le Cashico – так иронично называют матчи нуворишей ПСЖ и Монако.

Видимо, именно поэтому фаны Марселя, несмотря на все доказанные преступления, все равно установили памятник Тапи возле "Велодрома" в этом году. Ностальгия по утраченному величию – страшная сила, и сегодня она несомненно выльется в какое-то красивое корео на трибунах. Марсельцы это умеют, как никто другой в Европе.

Ну, а на поле – вы же смотрите ЛЧ, поэтому, наверное, все сами понимаете.