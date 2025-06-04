Две стороны Арды: новый тренер Шахтера душил журналиста и стрелял в больнице, а затем сделал элитным Эюпспор

Арда Туран – одна из крупнейших футбольных звезд Турции, а еще очень неоднозначная фигура. Он начинал как герой, на некоторое время стал изгоем, а теперь снова на коне.

Чемпион рассказывает, чем жил новый наставник Шахтера последние десять лет, и как этот опыт на него повлиял.

Падение Арды

Глобально все началось в 2017 году.

Был июнь, когда Арду внезапно выгнали из тренировочного лагеря турецкой сборной в Словении.

Шок, сенсация, непонимание.

Milliyet объяснила, что накануне Туран в самолете сначала обзывал, а затем схватил за горло и душил журналиста-ветерана Билаля Месе, освещавшего спорт с 1973 года. Дедушку "спасали" всей командой.

"Я заканчиваю карьеру в национальной сборной. Думаю, что время пришло", – объявил тогда Арда, но уже спустя сутки передумал.

Тогда впервые показалось, что он перестает контролировать себя.

Второй же проблемой, которая случилась почти одновременно, стало назначение в Барселону Эрнесто Вальверде, который, в отличие от Луиса Энрике, турка в составе не видел.

Полгода без футбола – и в январе 2018-го Арда буквально молил о трансфере

Его тогда взял в аренду на 2,5 года Башакшехир – новый гранд, который строился в Стамбуле с благословения самого Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер даже на свадьбу Турана пришел в марте 2018-го, но это не остановило скандал.

Один из журналистов спросил у Аслихан Доган, типа, "оправдала ли скромная церемония ее ожидания?", что разгневало Арду:

"Имейте уважение, потому что я раздавлю вам голову и глаза! Вы с моей женой разговариваете!"

Ну хорошо.

***

Далее май 2018-го – и в матче с Сивасспором Арда толкнул лайснмена только за то, что аут, по его мнению, должен был выполнять Башакшехир. Турецкая федерация за это впаяла ему рекордные 16 матчей дисквалификации. Даже когда апелляция сократила их до 10 – все равно это было много.

Главное, однако, было еще впереди – это октябрь 2018-го, когда Турана задержали с пистолетом. Он чуть не оказался в тюрьме!

Суть в том, что в ночном клубе, где тусуется элита, Арда якобы заигрывал с женой известного певца Беркая Шахина.

"Ты очень красивая. Если бы ты не была замужем, я бы тебя не отпустил", – передает его слова Daily Mail.

Беркаю это, мягко говоря, не понравилось, и в итоге он той ночью оказался в больнице с разбитым носом. Ближе к утру туда же приехал и Арда – с пистолетом, который пытался вручить Шахину со словами:

"Застрели меня, если хочешь".

Как ни странно, Беркай ничего такого не хотел, но выстрел все же прозвучал – намеренно или случайно, пуля попала в пол. Представляете панику?

Пациенты убегают, полиция приезжает; где-то дома смотрит новости беременная Аслихан Доган.

🎙”Sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıl?”



Aslıhan Doğan: “Konuşmayacağım.”



🎙”Arda Bey konuşma yasağı mı koydu?”



Arda Turan: “Senin kafanı gözünü kırarım, benim karımla konuşuyorsun dikkat et.”



(Fanatik) pic.twitter.com/FBInQVBWbU — Spor Online (@sporonlinecom) March 25, 2018

Турану тогда инкриминировали сексуальные домогательства, умышленное причинение телесных повреждений и вызвание паники стрельбой. Чисто теоретически это от 3 до 12 лет по турецким законам, но в основном удалось отмазаться.

Суд был долгим и полным звезд. Бурака Йылмаза, который все видел, вызвали аж из Франции, где он играл за Лилль.

Финальный вердикт – 2 года и 8 месяцев условно.

Тогда же контракт с Тураном расторг Башакшехир, и так в начале 2020-го он оказался никому не нужным.

"Я извлек уроки из тех событий. Теперь моя главная цель – сделать так, чтобы мной гордились моя семья, моя любимая жена, мой клуб и друзья", – написал тогда Арда, но, если честно, разве игроманы не клянутся всякий раз, что именно эта ставка была последней?

Особенность сообщения Турана в том, что с тех пор он держит слово.

Несмотря на потерянные годы, он даже вернулся в футбол и еще сезон был основным игроком в Галатасарае, прежде чем получил травму и окончательно потерял форму.

Пресса немного подшучивала над его внешним видом в последних матчах, не без этого.

#MD |‼️

🔸Arda Turan will not play for Galatasaray against Barcelona.



🔹The player may retire in the summer due to his horrible physical condition! pic.twitter.com/nC0aXVR1KG — infosfcb 𝕏 (@infosfcb) March 9, 2022

Ну, и наконец летом 2022-го Арда смирился, что пора уходить. Позади были голы на Евро-2008, выдающиеся матчи за Атлетико, титулы с Барселоной, 100 матчей за сборную – большая карьера, хоть и со смазанным финалом.

Возрождение Арды

А вот это было и неожиданно, и красиво.

Уйдя с полей, Туран затих почти на год, а затем в апреле 2023-го возглавил некий Эюпспор – маленький стамбульский клуб, никогда не игравший в Суперлиге.

Странный союз – экс-звезда Ла Лиги и турецкая трясина, однако химия все же возникла.

Отчасти помогло то, что это не сказка о Золушке. Эюпспор финансирует Мурат Озкая, владелец процветающего бизнеса по прокату авто. Его тренировочная база больше напоминает АПЛ, чем Турцию.

Также перед стартом сезона-2023/24 они подписали 12 новых игроков – все с опытом выступлений в высших дивизионах, что редкость для лиги, где задержки зарплат являются нормой.

Впрочем, самого Турана тоже нужно хвалить.

К работе он подошел серьезно. У него был с десяток ассистентов; Арда говорил, что оплачивает их из своего кармана. Они анализировали, собирали данные, предлагали идеи.

Эта фундаментальная подготовка бросалась в глаза на поле. В Первой лиге Эюпспор в среднем владел мячом 63% времени, забил на 17 голов больше второй по результативности команды, а ближайшего конкурента обошел на 15 очков.

"Я стараюсь брать что-то хорошее от каждого тренера. Я научился мужеству у Симеоне. От Фатиха Терима – хороших атакующих решений. Я также играл у Гуса Хиддинка, который был очень добр со своими игроками. Мне нравились и тренировки Луиса Энрике", – объяснял Туран, чей опыт такой же огромный , как и эго .

Он так и говорит – мол, не мог начинать в чьем-то штабе, кроме собственного.

"Я планирую внедрить здесь стратегию, которая будет работать следующие 5 лет. Я хочу создать команду, которая выйдет в еврокубки. Команду, которая играла бы, как Ман Сити. Я хочу показать тренерам в Турции, что они могут играть в большой футбол", – это тоже цитата за лето 2024-го.

Eyüpspor’dan, Fanatik’in yazdığına göre 4.5 milyon Euro maaş, 4 milyon Euro imza parası alan Arda Turan, soyunma odası motivasyon konuşması paylaştı. pic.twitter.com/xhb5Srbfo8 — Haber Aktif (@haberaktifcom) February 28, 2024

Эюпспор ему во всем помогал и привозил солидных игроков – правда, по местной традиции немолодых.

Тарас Степаненко идеально вписался в состав, где на первых ролях 33-летний Эмре Акбаба, 31-летний Робин Ялчин, 34-летний Луккас Кларо; за голы отвечает 33-летний Маме Тиам, а капитанит 37-летний Джанер Эркин.

В прошлой жизни Эркин поссорился в Галатасарае с Тураном, однако это не стало для обоих проблемой. Арда явно перерос себя тех лет.

***

Еще зимой его Эюпспор шел на 5-м месте в Суперлиге, и о Туране-тренере заговорил мир.

За сигарой он рассказывал журналистам разное – от банального "пока играешь на ноль – всегда есть шанс победить" до более сложных историй из собственной жизни:

"Пока Барселона Месси и Реал Роналду ездили на предсезонные сборы в Лос-Анджелес и Майами, мы бегали по полям для гольфа в Сеговии. 10-14 дней тяжелой работы посреди леса, в часе езды от Мадрида.

Когда мы видели спарринги Реала или Барсы в США, Диего Симеоне говорил: "Не смотрите на них. Они могут быть там, потому что они талантливее вас. Если вы хотите их обыграть, вы должны работать больше".

Arda Turan coaching Eyupspor.



Turan was in charge when the club secured a promotion to the Turkish Super Lig for the first time in their history this year.pic.twitter.com/McrpC7zI6J — Kyama (@ElijahKyama_) July 30, 2024

Вот как Туран пытался играть в Эюпспоре – совместить работу с философией. Его ребята имели третью лучшую точность передач в Суперлиге (82,9%), но и второй лучший показатель по выигранным единоборствам (17). Только две команды в Турции били по воротам реже, чем детище Турана (10,8), пытавшееся разыгрывать комбинации до верного. При этом дриблинг Арда наоборот поощрял, и успешнее в Суперлиге финтил один Бешикташ (9,4).

Большинство побед – над равными себе, хотя и удивлять Арде приходилось.

Так, в декабре 2024-го Эюпспор сыграл вничью с будущим чемпионом Галатасараем (2:2) и Фенербахче, который со скандалами тренирует Жозе Моуринью (1:1). В обоих случаях это было неэстетично, но они выжили.

"Нет нужды врать – если я буду продолжать в том же духе, я точно столкнусь с предложениями от более крупных клубов. Важно быть к этому готовым. Это может прозвучать как клише, но я счастлив здесь. Вместо того чтобы быть вторым человеком в Риме, я лидер в своей деревне", – со слов Турана было ясно, что он давно думает о повышении.

То ли эти мысли помешали Эюпспору удачно завершить сезон, то ли просто ветераны устали, но весной их ждали пять поражений подряд. Еврокубки пролетели мимо.

Словесная атака фанатов на президента Озкая после 1:5 с Галатасараем – вместо всяких слов.

Однако Шахтер уже было не отпугнуть.

Ожидается, что Арду в Эюпспоре заменит Эмре Белезоглу, так что без легенды клуб не останется.

Что касается "Горняков", здесь тоже ясно – для них это полный антипод неудачника Марино Пушича. У Арды есть звездное прошлое, харизма. У него сложный характер и еще более сложные тренировки, однако раздевалка в Эюпспоре всегда была на его стороне. Если старые грехи не вылезут снова, это даст Шахтеру шанс.

Ну, и еще все те же старые косяки, пожалуй, главная причина, почему Туран вообще едет в Украину сейчас. Если бы он не душил, не стрелял, не толкал, то его имя позволило бы стартовать сразу с какого-нибудь Галатасарая или Бешикташа.

Если бы...

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'le 2 yıllık anlaşma sağladı. (Fabrizio Romano) pic.twitter.com/rQa4SiqhSo — De Marke Sports (@demarkesports) May 25, 2025

Но поскольку он все это натворил, то и начал с чистилища Эюпспора, а теперь вот Шахтер – ради трамплина в желанную Европу.

Паулу Фонсека и Роберто Де Дзерби смогли, вот и Арда настраивается:

"Я знаю, что невозможно достичь большего, чем Симеоне, но я бы хотел когда-нибудь тренировать Атлетико Мадрид. Хотел бы выиграть с ним Лигу чемпионов. Это одна из моих главных целей как тренера".