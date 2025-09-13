Клаф, Маринакис, Зинченко: все о новом клубе самого звездного украинца в английской Премьер-лиге

Александр Зинченко перешел в Ноттингем Форест на правах аренды, и для украинца это шанс обновить карьеру.

Ноттингем – клуб с большой историей благодаря таланту, возможно, лучшего английского менеджера.

А еще – клуб с солидными амбициями благодаря деньгам, возможно, самого скандального владельца за всю историю АПЛ.

Чемпион рассказывает вам истории, которые делают Форест особенным местом для европейских и украинских болельщиков футбола.

Ноттингем исторический

"Он всегда говорил, что Ноттингем был заштатным клубом 2-го дивизиона, который никуда не двигался, пока он не пришел. И так оно и было", – признает Мартин О'Нил.

В лучшей команде в истории "Лесников" он был среди лидеров, а затем построил неплохую карьеру тренера.

Хотя до учителя и близко не дотянулся.

Да и кто бы дотянулся?

Брайан Клаф был не тренером, а целым явлением, которое меняло мир вокруг себя, не оставляя никого равнодушным.

Вот он забивает 204 гола в 222 матчах за скромный Миддлсбро, но защита в очередной раз проваливается, и даже шести мячей мало для победы. Злой, как черт, он кричит своим: "Так сколько еще я должен забить?!"

А вот это зима 1962-63 – самая холодная в Британии с 1740 года – и Клаф становится ее жертвой. На мерзлом поле против Бери уже в форме Сандерленда он поскальзывается, рвет кресты и завершает карьеру только в 28 лет.

Он начинает пить.

Brian Howard Clough



222 games for the #Boro

204 goals

А еще позже – тренировать.

В напарники Клаф берет Питера Тейлора – вратаря из Миддлсбро, который мощно приложился к его неудачам, но теперь все позади:

"Я бы не достиг успеха без него. Я был витриной магазина, а чуть позади Питер раскладывал товары".

Вдвоем они делают Дерби Каунти чемпионом Англии в 1972-м, а в следующем КЕЧ доходят до полуфинала, где со скандалом уступают Ювентусу. Клаф до последних дней верил, что победу у него украли судьи.

За тем его карьера якобы идет на спад – слабенький Брайтон, безумный провал в Лидсе всего за 44 дня, ведь Клаф сразу после приезда объявил лидерам "Павлинов", с которыми громко конкурировал в Дерби, что все их кубки дерьма стоят.

"Я не говорю, что я лучший менеджер в Англии, но я точно в топ-1", – с такими фразами он становится любимцем телеведущих.

И вот в январе 1975-го совет директоров Ноттингема, который плелся внизу турнирки Второго дивизиона, приглашает Клафа, чтобы тот всколыхнул их сонное царство. Они-то понимают – никто другой не сможет.

Правильно понимают.

"За первый час Клаф имел большее влияние на Ноттингем, чем большинство менеджеров достигают за всю жизнь", – признавал в 2021-м его работодатель Брайан Эпплби.

Ну, а на то, чтобы собрать чемпионский состав в таких задворках, у Клафа и Тейлора ушло еще два года. Эти имена знает каждый фанат "Лесников" – Ларри Ллойд, Джон Макговерн, Арчи Геммилл, Франк Кларк, Колин Барретт. Также Клаф дал радикально больше времени и полномочий О'Нилу и Джону Робертсону:

"Я просто выгнал из команды всех, кто не умел играть; вдохновил тех, кто умел; указал каждому директору на его место и убедился, что пресса будет регулярно о нас писать".

Все гениальное просто.

9 из 11 крупных трофеев Ноттингему принес именно этот харизматичный, эксцентричный любитель крепкого бренди и красивой игры в пас:

"Если бы бог хотел, чтобы мы играли в футбол в облаках, он бы постелил там траву".

Трофейна історія Ноттінгем Форест

И уже в 1978-м они становятся чемпионами Англии.

А в 1979-м и 1980-м – дважды подряд побеждают в Кубке европейских чемпионов. Оба финала "Лесников" конкурентны – по 1:0. И если с Мальме все контролируемо, то второй финал, против Гамбурга Кевина Кигана, шел совсем не по сценарию Клафа. Его спасла звезда – Питер Шилтон вспомнил молодость и тащил все, что летело в сторону ворот.

И так Клаф достиг вершины.

Его до сих пор называют лучшим английским менеджером, которому не доверили тренировать сборную – конечно, из-за характера.

Как-то в Глазго перед игрой с Селтиком Клаф повел команду в бар и сказал бармену, что с владельцем все договорено, и они могут пить за его счет. Ребята отдыхают, поют песни. А на утро становится известно, что бар принадлежал менеджеру "Кельтов" Дэвиду Хэю.

Ха-ха.

В 80–х он еще выигрывал второстепенные кубки и не лез за словом в карман, но алкоголя стало слишком много. Под конец его руки трясутся, а лицо покрывают красные пятна. Уже без умершего в 1990–м Тейлора, он окончательно потерял контроль и вылетел из элиты в 1993-м – в первом же сезоне АПЛ.

Прощальный дар Клафа элите – Рой Кин, будущая легенда Ман Юнайтед.

На его последнем матче болельщики Ноттингема и Шеффилда в унисон затягивают: "Брайан Клаф – футбольный гений".

Впоследствии Жозе Моуринью прибыл сюда инкогнито, возглавив Челси – по его словам, хотел понять, как в такой серости можно построить великую команду. И ничего не нашел. Дело было не в месте, а в человеке.

Ноттингем современный

С уходом от дел Клафа "Лесники" вернулись к прежней жизни маленького клуба.

В 1999-м Ноттингем едва спасся от банкротства; впоследствии выходил в АПЛ только чтобы немедленно и бесславно вылететь. Память о гении – все, что они имели.

Эра постмодерна и глобализации вторглась в этот уголок традиций в 2012-м с катарцем Фавазом Аль–Хасави, якобы имевшим миллиарды, но на самом деле они дальше толкались в Чемпионшипе без перспектив.

А уже тогда, в 2017-м, пришел этот грек.

Вангелис Маринакис – новый харизматик, эксцентрик для Ноттингема; только гораздо темнее.

Его дед сделал состояние, выливая колокола для церквей. Его отец продал дело и купил на заработанные деньги корабли, чтобы возить зерно. Ну, а Вангелис занялся более масштабными и опасными перевозками, которые гарантировали ему дурную славу.

Вот его флотилия, возящая по миру нефть – в том числе и подсанкционную.

Они собрались в июне 2022–го, чтобы обсудить войну в Украине – владельцы крупнейших судоходных компаний Греции. Встреча была на курорте Four Seasons вблизи Афин.

"Для человечества это трагедия, но для нас это также и возможности", – сказал миллиардер Георгиос Прокопиу.

"И мы должны ими воспользоваться", – добавил Маринакис.

На тот момент за его плечами уже было немало историй. Вот 2013 год – его арестовывают вместе с еще 64 футбольными людьми за договорные матчи в Греции. Следователи, слушавшие Маринакиса, услышали даже, как тот обсуждал наказание для судьи Петроса Константинеаса, который ему не подчинился. Уже вскоре у бедняги взорвалась пекарня.

This is Marinakis walking on the pitch like an absolute don at Panathinaikos v Olympiacos also known as the 'Derby of the Eternal Enemies' which is one of the most passionate and heated rivalries in the world.



А вот 2014-й – это в порту по анонимному доносу полиция нашла более 2 тонн героина на судне Noor One. Маринакису никогда не выдвигали официальных подозрений, но следствие накопало, что он присылал крупные суммы наличных владельцу корабля Ефтимиосу Яннусакису.

Почему не докрутили ни то, ни другое?

Да влияние.

В Греции Маринакису принадлежат две ежедневные газеты To Vima и Ta Nea вместе с телеканалами Mega и One. Он занимается благотворительностью, дружит с политиками и церковью.

И еще футбол – с 2010-го Вангелис удерживает самый популярный в Греции Олимпиакос, штампуя титулы год за годом.

Когда-то это начиналось просто как часть пиар–машины, поэтому об успехах на топ-уровне речь не шла. Все для клубов Маринакиса изменила наша беда.

В 2024-м один только рейс танкера из Санкт-Петербурга в Мумбаи приносил ему до 8 млн долларов – это на 60% больше, чем в 2023–м, и в пять раз больше, чем было до нападения России на Украину.

Отсюда и неслыханные успехи Олимпиакоса, выигравшего Лигу конференций, и Ноттингема, который на глазах превратился из середняка Чемпионшипа в силу уровня АПЛ.

Сегодня на дворе 2025-й – и Вангелис король.

Евангелос Марінакіс та його клуби

Дома он написал песню Наташи Феодориду – и та стала хитом.

Расследователи обвиняют его в давлении на неподконтрольные медиа через ультрас Олимпиакоса Gate7, выполняющих всю грязную работу, но до суда ничего не доходит.

В Англии он позволяет себе плевать в сторону арбитра.

Вот баннер фанов Кристал Пэлас – они изображают Маринакиса с пистолетом, приставленным к голове Гиббза–Уайта, который хотел покинуть клуб летом, а вместо этого подписал новый контракт.

"Мистер Маринакис не причастен к шантажу, договорнякам, торговле наркотиками и коррупции!" – написано на полотнище.

И смех и грех.

Crystal Palace fans have today unveiled a banner showing Evangelos Marinakis holding a gun to Morgan Gibbs-White’s head. 🙃



Самый свежий его перл – выступление по поводу войны в Украине, которую он предлагает тупо слить РФ:

"Если перестать финансировать Зеленского и эту власть, война быстро закончится. Отдайте России часть территории – это поможет урегулировать конфликт. Пришло время остановить войну".

И поверьте, Александр Зинченко это комментировать не станет; не такой человек Маринакис, чтобы терпеть оппозицию. С 2017-го он уволил уже 10 тренеров на "Сити Граунд", и недавно назначил 11-го – Эйнджа Постекоглу:

"Эйндж гордится тем, что он грек и вспомнил Грецию после большого успеха с Тоттенхэмом, выиграв Лигу Европы".

Если у Постекоглу не получится, Маринакис его съест.

При том британцы не видят проблемы, что человек с репутацией и внешностью гангстера возглавляет их полпреда в еврокубках.

"Футбол – не соревнование по популярности. Игра становится ярче, когда разные личности применяют разные подходы, чтобы достичь результата. В лучших драмах есть святые и грешники. Они и создают коктейль. Тем он и интереснее стакана воды", – говорит Джейми Каррагер.

А тем временем Маринакис зашел еще и в Португалию, где приобрел середняка Риу Аве. Танкерный бизнес процветает.

Ноттингем украинский

Аренда Александра Зинченко в дедлайн была заключена быстро, но показала многое.

Во-первых, приговор Нуну Эшпириту Санту, поставившему "Лесникам" самый вертикальный футбол в лиге. Украинец бы просто не вписался – значит, тренера планировалось менять еще тогда.

Во-вторых, сам Зинченко не имел большого выбора, раз перешел в клуб публичного украинофоба.

Чуть раньше им предметно интересовался Марсель, но там было бы еще хуже – арабские фаны не простили Александру слов поддержки Израилю в 2023–м.

А других, видно, просто не было на горизонте.

И это несложно объяснить.

Вот матч Арсенала с Ливерпулем в апреле 2023-го. Последние минуты, Трент Александер-Арнольд закладывает вполне ожидаемый финт – и попадает прямо между ног Зинченко. "Канониры" теряют победу.

Или дальше в декабре, с тем-таки Ливерпулем – теперь Александр стал жертвой Мохамеда Салаха.

Mo Salah drama on the timeline?



Александр неуклюже собирал партнеров ради речи после пропущенного – и его высмеял на ТВ Гари Невилл.

Он расплакался после замены – и стал героем издевательских мемов.

"Этот сезон уже не впервые показывает самые сильные и самые слабые качества Зинченко. Специалисты по защите укажут на положение его тела и неспособность заставить соперника выполнить удар с неудобной ноги. Все знают, куда будет двигаться Салах, а вместо этого Александр лишь указывает ему путь.

С другой стороны, во втором тайме его пасы помогли Арсеналу сломать давление Ливерпуля. Он отдал больше прогрессивных передач за всех полузащитников соперника", – констатировала как-то The Telegraph.

Пока Микель Артета только раскачивался на "Эмирейтс", он прощал Зинченко оборону ради атаки – все, как учил Пеп.

Ну, но со временем результаты и беспроигрышность давили все сильнее.

Ко всему сам украинец получил несколько болезненных травм, растерял форму, а когда вернулся – обнаружил, что его уже никто не ждал. Рикардо Калафьори дает совершенно другой уровень надежности.

Кар'єра Олександра Зінченка в АПЛ

"Меня часто спрашивают, где я чувствую себя комфортнее? Но я готов помогать там, где тренер поставит. Прежде всего я хочу помочь команде достичь поставленных целей, а себе доказать, что еще могу приносить пользу, показывать качественный футбол", – это правильное понимание ситуации от Зинченко.

Он имеет полторы сотни матчей в АПЛ, однако в Ноттингем прибыл с правами зеленого юниора.

Очень, знаете, сложная штука в 28 лет.

Справится ли он?

А еще вокруг этот парадоксальный клуб, где переплелись прошлое и настоящее; культ Клафа и миллионы Маринакиса. И сам Шервудский лес на горизонте, словно намекающий – это место было грешным задолго до того, как забили первый гол в английском футболе.