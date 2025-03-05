От неудачника Барселоны до лучшего бомбардира топ-лиг: тысяча лиц Усмана Дембеле

Самым результативным игроком зимы в европейских топ-лигах оказался вингер ПСЖ, чья реализация была предметом насмешек еще совсем недавно.

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Усман Дембеле забил 21 гол в последних 17 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Салах, Кейн, Левандовский, Ретеги – в 2025 году отстали все.

Это началось 15 декабря с Лионом, и дальше его уже было не остановить – Монако, Монако, Сент-Этьен, Ман Сити, Реймс, Штутгарт, Брест, Монако, Брест, Лион, Бриошин, Лилль.

Многим из них Усман забивал по 2-3 раза, став первым в истории ПСЖ, кто оформил два подряд хет-трика.

"Мы являемся свидетелями феномена, – пишет Le Parisien, – Дембеле участвует в борьбе за Золотой мяч. Он так же важен, как Килиан Мбаппе или Роберт Левандовский и, несомненно, более влиятелен, чем Эрлинг Холанд".

Для каждого, кто видел шесть сезонов Дембеле в Барселоне, эти слова покажутся анекдотом.

Еще осенью Усман имел привычный 1 гол в 11 матчах и ссору с Луисом Энрике, из-за которой не попал в заявку на Арсенал. В который раз в карьере его будущее висело на волоске.

" Не взять его – было мо им лучшим решение м . Решение м года. Все остальное Дембеле сделал сам", – хвастается сейчас Лучо.

L'Equipe же напоминает, что в последний раз в Лиге 1 в зрелом возрасте такой стремительный взлет результативности демонстрировал еще Юрий Джоркаефф в 1994-м.

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Дембеле, конечно, не Джоркаефф.

Скорее, он Бензема. В последнем сезоне с Роналду Карим забил за Реал в Ла Лиге 5 голов, но как только Криш ушел – 21.

Дембеле получил ту же выгоду от ухода из ПСЖ Килиана Мбаппе.

Всі удари Усмана Дембеле в сезоні-2024/25, nytimes.com

В прошлом сезоне, пока Мбаппе играл центрфорварда, Дембеле забил 3 гола в 26 турах, старательно выполняя роль инвертированного вингера на правом фланге. Он был действительно полезным – лучшим в ПСЖ по ожидаемым ассистам, передачам в штрафную, удачным обводкам, движению мяча вперед через пас и дриблинг.

По меньшей мере дважды – против Реала Сосьедад и Марселя – Луис Энрике ставил Усмана в позицию десятки, и это тоже работало:

"Моя концепция – заставить лучших игроков чаще прикасаться к мячу. Усман – один из таких".

Ну, а затем Мбаппе ушел – и в ПСЖ образовалась дыра, которую Коло Муани и Гонсалу Рамуш не могли заполнить никак.

Что же делать?

Энрике попробовал Дембеле главным образом от безысходности. То, что произошло потом, удивило и его самого, но Лучо тщеславен и никогда этого не признает.

Дело не только в голах. Усман сейчас лидер ПСЖ по ударам по воротам (7), касаниям мяча в чужой штрафной (9). Он стал открываться острее и команда обслуживает каждый пятый его рывок – это вдвое чаще, чем было год назад.

У Дембеле найвища залученість до атак. На нього грає весь ПСЖ, nytimes.com

"Ну, и про партнеров давайте не забывать, – резонно напоминает тренер. – Все выполняют хорошую работу. Усману уже ассистировали 9 разных исполнителей".

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Еще одна метаморфоза Дембеле – он теперь как Левандовский.

"Кулес", вероятно, ушам не верят, но Усман начал заботиться о своем здоровье, тренироваться дополнительно, сел на диету. В Париже с ним работают нанятые физиотерапевт Жан-Батист Дюо и бывший спринтер Салах Гайди. По словам последнего, они "оптимизируют производительность клиента".

"Он много тренируется в тренажерном зале, – говорит источник в ПСЖ. – У него есть свой штат. Он зрелый. Он многому научился от партнеров в Барселоне".

Когда-то в Каталонии Дембеле сыграл лишь в 127 из 228 матчей, проведя два года в лазарете. Пристрастие к компьютерным играм и вредной пище сделало его игроком, которого чаще всех штрафовали на Камп Ноу в 21-м веке.

Сейчас все это уже история.

Усман здесь похож на Рибери – женился по мусульманскому обряду, и религия дисциплинировала его жизнь.

Теперь у Дембеле дочь, он проводит много времени с ней.

Знакомые говорят, что Усман одержим только футболом и смотрит даже Чемпионшип, где болеет за Сандерленд из-за владельца клуба Кирилла Луи-Дрейфуса, с которым дружит.

Когда же выходит на поле, то и здесь Дембеле все чаще напоминает Левандовского. 78% голов он забил ударами в одно касание. Средний xG его удара вырос с 0,1 до 0,26 всего за полгода – то есть, теперь он бьет лишь из действительно выгодных позиций.

Усман реже стреляет наугад – 16 из 17 последних его заблокированных попыток приходятся на времена, когда он еще был правым вингером.

Также L'Equipe отмечает, что Дембеле убрал из игры удары левой в дальний угол, которые ему ни разу не удались в прошлом сезоне, и в целом стал чаще использовать правую ногу, которой пробивает точнее. Усман – амбидекстр, у него есть привилегия выбирать.

⚠️ | QUICK STAT



No player has now scored more goals across Europe's top 5 leagues in 2025 than Ousmane Dembélé (10).



Last year, he only scored his 10th and final Ligue 1 goal of 2024 on 18 December! 🤯 pic.twitter.com/NvNOWLkYpv — Sofascore Football (@SofascoreINT) March 1, 2025

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В лучших традициях Роналду Усман ворчал под нос после 3:0 с Брестом, где забил два мяча.

"Он считает, что должен был забить четыре, у него были хорошие моменты. Это невероятно – иметь его в такой форме", – признавался Витинья.

Португалец, видимо, и не в курсе, что когда-то Дембеле был как Мбаппе – за год до появления самого Килиана.

В сезоне-2015/16 его дебют лишь в 16 лет шокировал Лигу 1. Дембеле издевался над защитниками, финтил в любую сторону; стал самым молодым во Франции, кто когда-либо забивал 10 голов в сезоне.

В то время никто не сомневался, что в 2025-ом он будет отличаться каждые 70 минут, еще бы.

Это уже потом он – почти как ограбленный братом Погба – стал жертвой плохого окружения.

Ousmane Dembélé à ses débuts avec Rennes 🌪️✨pic.twitter.com/nVCuF3xv8j — BeFootball (@_BeFootball) April 4, 2024

Его ведь воспитывала улица. Усман почти не знал отца, а мать работала на двух работах, обеспечивая пятерых детей.

Все дружбаны из подъездов Эвре прибежали к нему немедленно, как только на горизонте появились большие деньги. Один из них, Баду Самбаге, взялся вести его дела, хотя не имел лицензии, и это привело к хаосу и дальнейшим судам, ведь Ренн его не признавал. Говорили, что Боруссия вообще хотела отказаться от Дембеле, узнав о его личном, но включился Франсуа Пино – владелец Ренна и Puma, важного спонсора "Шмелей".

Так вот проблемный парень, прятавшийся в Сенегале во время предсезонки, попал в большой мир, к которому совсем не был готов.

А еще через год Дембеле – ну точно как Марадона в 1982-м – стал самым дорогим приобретением Барселоны, и те деньги его чуть не раздавили.

Диего в свое время сбился на вечеринки и наркотики, а Усман впал в депрессию, не выходил из дома, до рассвета играл в плейстейшн вместе с друзьями, прибывшими из того же Эвре. Заговорить и вписаться в команду с Месси, Бускетсом, Гризманном он не умел, а тем временем пресса "догоняла" за уплаченные 135 млн. Дошло до того, что The Sun выдала статью с 18 изображениями порноклуба, где Усман никогда не был, но просто "жил неподалеку".

😬 Ousmane Dembele has only started 58 of a possible 172 league matches for Barcelona since joining from Borussia Dortmund in a £135.5m deal in 2017 pic.twitter.com/JWnqtCnRgB — WhoScored.com (@WhoScored) January 20, 2022

Социальный эксперимент провалился – ребенок из трущоб без образования не справился с элитным уровнем. Казалось, ему не выбраться из-под обломков собственной карьеры – точно, как Деле Алли.

Дембеле тогда очень помогли Хави и Обамеянг – лишь в последние полгода на Камп Ноу он с радостью выходил на поле.

Ну, а дальше Барсе стали нужны деньги, и ПСЖ забрал его за 50 млн. На дворе было лето 2023-го.

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" Я не удивлен. Я его фанат и, глядя на его текущую форму, думаю, ему не стоит устанавливать себе ограничени я . Он должен просто продолжать и завершит год с большим количеством побед", – г оворит из Мадрида Мбаппе.

Они хорошо знакомы с тех пор, как одному было 14, а другому – 13.

У Килиана получилось лучше не в последнюю очередь благодаря контролю от отца-тренера и матери – профессиональной гандболистки.

У Усмана же сложилось так, что он раскрывает потенциал очень поздно. Такое тоже случается. Салах вышел на другой уровень в 25, а о Мармуше в 24 знали разве что гики.

"Сейчас я в правильной позиции, я в роли девятого номера и сконцентрирован на том, чтобы забивать голы. В Барселоне я был привязан к флангу, а здесь Луис Энрике дает мне много свободы", – радуется неожиданный герой.

В январе Лига 1 признала его лучшим игроком месяца, да и в феврале, вероятно, триумф продолжится. Золотая бутса – еще один ориентир, Салах убежал совсем недалеко. Людовик Жюли и Жульен Стефан говорят о Золотом мяче – преждевременно, но все же.

Новое лицо Дембеле - мини-Месси, борющийся за признание и статуэтки.

И вот теперь – Ливерпуль, с которым у него свои счеты.

В 2019-м как раз в матче с красными Усман допустил худший промах в жизни, запоров пас в контратаке от Лео. На табло светились 3:0, и вроде бы не критично, но через две недели на "Энфилде" 4:0 от Ливерпуля заставили вспомнить удар Дембеле еще много раз.

Сможет ли он исправиться за тот ляп? Докажет ли свою "взрослость"?

Дабы заткнуть скептиков окончательно, Усману следует сделать это прямо сегодня.



Тем более, впервые за всю катарскую эру ПСЖ наконец собрал не толпу индивидуалистов, а команду-звезду. Дуэ, Барколя, Витинья, Фабиан Руис ему во всем помогут.