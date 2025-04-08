Суперзвезда в 15, или Как переход в Реал обернулся кошмаром для Мартина Эдегора

Реал сегодня померяется силами с Арсеналом в Лиге чемпионов, и этот матч станет особенным для плеймейкера "Канониров" Мартина Эдегора.

Чемпион рассказывает вам его неожиданную и во многом уникальную историю.

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Кадр первый - 13 апреля 2014-го, матч Стремсгодсет – Олесунн.

Чемпионат Норвегии, господа, кто не в курсе.

И хотя Драммен даже не Осло, но на сей раз на провинциальном "Мариенлисте" аншлаг, куча журналистов и скаутов. Все собрались здесь ради него одного.

А ведь ему всего 15 лет!

Тренер Ронни Дейла не хотел этого делать, но и не имел права разочаровать такую публику, поэтому на 72-й минуте позвал парня к себе, дал какие-то указания – и Мартин Эдегор появился на поле.

When Arsenal signed Mesut Özil in 2013, Martin Ødegaard had not even started playing professional football yet.



He made his debut in 2014, who the f*ck would have sat in their own sofa eating Sørlandschips and thinking that this guy would be Arsenal’s replacement to Mesut Özil? pic.twitter.com/YE6Crtr6Fz — Hauginho  (@LfcHaugen) January 27, 2021

L`Equipe, Bild, Marca, Gazzetta и другие написали о его дебюте на следующее же утро.

"Для него жизнь была футболом все 24 часа, – смеется Йостейн Флу, курирующий в Драммене академию. – Он приходил всегда с мячом и упакованным обедом. Его отец держал магазин одежды и работал там. Мал ыша он привозил к нам утром и забирал вечером. Кто бы ни приходил играть, Мартин присоединялся к ним".

Йостейн разбирается в игре – в молодости сам бегал за Шеффилд Юнайтед, а его младший брат Туре-Андре сделал большую карьеру в Челси.

Непростым торговцем был и Ханс-Эрик Эдегор - отец Мартина отбегал десять лет в Стремсгодсете на позиции опорника.

Это они первыми заметили в малыше талант; зажгли этой верой других.

Уже 16 мая 2014-го – в третьем матче за взрослую команду – Эдегор забил в ворота Сарпсборга, еще подняв уровень ажиотажа.

27 августа – это его дебют за национальную сборную Норвегии в спарринге с ОАЭ.

"Когда его повысили до основы – была целая дискуссия. Мартин имел лучшие навыки в работе с мячом, но и в обороне следовало чем-то заниматься. Особенно на выездах. Мы много спорили с тренерским штабом, стоит ему играть или нет", – говорит Флу.

Его коллега Руне Мартинсен более прямой: "Соперники пытались... Не то, чтобы они хотели его покалечить, но когда ребенок вел игру , это выглядело провокацией, и некоторые теряли рассудок. Я помню, как Фроде Киппе, человек-гора, орал : "Этот ребенок издевается над нами!"

Пожалуй, Эдегора действительно следовало поберечь – дать время обрасти мышцами, закончить школу, но никто не решился остановить запущенную пиар-машину, делавшую из зеленого подростка то ли Месси, то ли Неймара, то ли всех сразу.

Флу сам это знает и оправдывается:

"Он должен был уйти, понимаете? Он перерос этот клуб еще до того, как дебютировал. Нам было слишком трудно с Реалом, Баварией и другими грандами, которые приезжали сюда. Почти каждый топ-клуб из Европы побывал здесь. Для многих в команде это было слишком".

7 år siden Martin Ødegaard skrev klubbhistorie. For et eventyr. pic.twitter.com/Lbt5nyqEk8 — Strømsgodset Fotball (@godset) June 25, 2021

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Кадр второй – это 22 января 2015-го. О трансфере Эдегора объявляет Реал Мадрид.

Сумма сделки – 2,8 млн евро. Зарплата Мартина – 2,3 млн в год. Также его отцу дали работу в клубной академии "Сливочных".

Так, для справки: за плечами у норвежца 25 матчей и 5 голов за Стремсгодсет, и ему только что исполнилось 16. Он не знает языка, не жил за границей, но в контракте черным по белому написано, что тренироваться Эдегор будет с основой – Роналду, Бэйлом, Бензема, Рамосом, Кроосом.

"Я тогда очень хотел, чтобы он присоединился к Боруссии, – вспоминал Юрген Клопп. – Если сравнивать красоту городов Дортмунда и Мадрида, то я бы тоже выбрал Мадрид. Но я был честным с ним. Я сказал ему, что он ребенок, и ему нужна правильная среда".

Видимо, в 16 лет никто еще не готов к честному разговору.

Emilio Butragueño: "Martin Ødegaard, developped so much during these last few years, we have very high hopes for him." #rmalive pic.twitter.com/Ysvk9TJDkE — Madrid Zone (@theMadridZone) September 20, 2020

23 мая 2015-го Эдегор дебютировал за Реал, заменив Криштиану Роналду после того, как тот оформил хет-трик в ворота Хетафе.

Остальное же время он выступал за дубль Мадрида, Кастилью, которую тогда возглавлял Зинедин Зидан.

Sport почти сразу написала, что партнеры плохо приняли Эдегора. Слишком отстраненный, богатый, неоправданно звездный.

"Конечно, я тоже хотел бы тренироваться с основой и зарабатывать столько, как он", – не скрывал капитан Кастильи Серхио Агуса.

Результата тоже не было – 11 матчей и 1 гол за полгода в Сегунде-Б, третьем испанском дивизионе.

Искренне убежденный в гениальности сына отец требовал от Реала соблюдать контракт и давать Мартину тренироваться с основой, но этим делал только хуже.

"Эдегор отказывается заниматься в резервом и присоединяется к нему лишь перед матчами", – раскрыла карты AS.

В Кастилье поднялся бунт.

А хуже всего – Зидан сам не понимал, как использовать норвежца. В сезоне-2015/16 тот забил лишь раз в 38 матчах. Без него команда играла качественнее, чем с ним. В конце концов, состав-то был очень ярким – Борха Майораль, Мариано Диас, Лукас Торро, Серхио Регилон, Маркос Льоренте.

Дошло до того, что редактор AS Альфредо Реланьо хвалил Зизу, когда тот не выпустил Эдегора на поле: "Зидан удивил, оставив "Галактико" за бортом, и я поздравляю его".

Заброшенным, полузабытым, никому не нужным Эдегор встречал 2017 год.

"У меня никогда не было плана попасть сразу в первую команду. Я знал, что это займет время, – оправдывался Мартин. – Ожидания относительно меня были со старта нереалистичными".

Уже 9 января 2017-го Реал отдал его в аренду голландскому Херенвену.

Равел Моррисон, Хашим Мастур, Боян Кркич – вот с кем его сравнивали.

А зря.

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Кадр третий – это 13 февраля 2020-го, Реал Сосьедад против Реала Мадрид в Кубке короля.

Зинедин Зидан тренирует уже не резерв, а основу "Сливочных", с которой выиграл три Лиги чемпионов, но понемногу идет на спад.

Зато Эдегор наконец-то взрослый. Эредивизи помогла – в Херенвене он полтора года набивал шишки, собрав 3+4, а вот в Витессе уже засиял, как настоящая восходящая звезда - 21 гол, 10 наград лучшему игроку матча в сезоне-2018/19.

После такого Реал решил держать Мартина поближе к "Бернабеу" – и так возникла идея с двухлетней арендой в Сосьедад.

Кто же знал, что баски заиграют так хорошо?

21-year-old Martin Ødegaard for Real Sociedad during the 19/20 season:



☑️31 games

☑️4 goals

☑️6 assists

☑️2.4 key passes per 90

☑️10 big chances created

☑️xA 11.76

☑️2.3 successful dribbles per 90

☑️61% dribble success



Simply superb. pic.twitter.com/mdQor4z2wU — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) January 8, 2023

Их прорыв обусловил одновременный спурт Микеля Мерино, Микеля Оярсабаля, Виллиана Жозе, Робина Ле Нормана, Мартина Субименди.

Благодаря этой плеяде молодых и голодных Ла Реал финишировал 6-м в Ла Лиге-2019/20, вернувшись в еврокубки, но главное – они уверенно шагали по Кубку короля, и когда в феврале ступили на поле "Сантьяго Бернабеу", Реал уже не был однозначным фаворитом.

"Он должен продолжать борьбу за свое место в этой команде, делать разницу, когда он играет. Доказывать, что он заслуживает быть здесь", – говорил о конкуренте Лука Модрич.

Что ж, в тот вечер Эдегор ответил ему – голом.

А в целом Сосьедад в историческом противостоянии победил 4:3 и выбил "Сливочных" из турнира.

"Легко сказать, что это моя вина", – отвечал на вопросы об Эдегоре Зинедин Зидан. Было за метно, что они его злят .

Между тем выступления Эдегора на "Аноэте" поразили легенду Реала Хорхе Вальдано: "Он покрывает огромную часть поля, хорошо понимает игру, может разрезать все одной передачей, а может вести мяч на дриблинге и бить со средней дистанции. Разноплановый, практичный, привлекательный талант!"

7+9 – крутые цифры для 20-летнего плеймейкера в первом сезоне в топ-лиге.

И тут вдруг звонок из Мадрида – давай, собирай вещи, аренда завершена.

Ошибки Варана с Ман Сити стоили Реалу Лиги чемпионов, команда старела, а пресса Эдегора была слишком сильной, чтобы ее игнорировать.

"Мартин дал нам так много на поле своими голами, передачами, своим присутствием. Мы остались немного "сиротами", когда он ушел", – сетовал Начо Монреаль, а голкипер -ветеран Мигель Анхель Мойя признавал, что "некоторые в команде плакали".

Их грусть развеял только приход на роль плеймейкера Давида Сильвы, не захотевшего доигрывать в пустыне, как все. Вдохновленные ветераном баски продолжили расти и через некоторое время выиграли Кубок, попали в ЛЧ.

Тем временем Эдегор даже не скрывал, что не хотел покидать "Аноэту":

"В Сан-Себастьяне я получил настоящее вдохновение. Здесь я почувствовал, что проект идеален для меня, а клуб хочет именно меня".

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Кадр четвертый – а это уже одинокий Мартин тренируется на "Ла Росаледе" в Малаге.

На дворе 14 января 2021 года, и Реал только что проиграл в полуфинале Суперкубка Испании Атлетику из Бильбао – 1:2.

Рауль Гарсия стал героем вечера, а Эдегор так и не появился на поле – даже на последних минутах, когда Мадрид сбился на навал и нуждался в любых атакующих навыках. Зидан даже не велел ему разминаться.

Что в Кастилье, что в Реале Зизу не знал, как использовать Эдегора.

Возвращение Мартина на "Бернабеу" превратилось в фарс – он отбегал 70 минут во 2-м туре с Сосьедадом (0:0), тогда еще 45 минут в 3-м туре с Бетисом (3:2), после чего только грел скамейку.

Martin Ødegaard yang tidak mendapat menit bermain di pertandingan tadi, berlari sendiri di lapangan La Rosaleda untuk menjaga kebugaran fisiknya. Class! 👏🏻 [via @aromeroser] pic.twitter.com/fPp6MDhjQO — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) January 14, 2021

Отказ Модрича стареть – проблема, которую даже сегодня не могут преодолеть Камавинга, Себальос и другие.

Но ведь тренеры видели возможности Луки вблизи, не так ли?

И они должны были бы понимать, что после Арнема и Сан-Себастьяна Мартин уже не тот мальчишка, каким приехал из Норвегии.

"Я чувствую, что теперь играю, как взрослый. Я больше создаю, бегаю, чувствую себя на поле сильнее", – говорил он.

А вне камер после унижения на "Ла Росаледе" Эдегор со скандалом отказался ехать с Реалом на кубковый матч с Алькояно 20 января. Его месседж прост – отправьте туда, где буду играть футбол.

Он даже не подозревал, что тот демарш обернется местью – Мадрид сенсационно проиграл Алькояно 1:2, став объектом шуток по всей Европе. Андрею Лунину тогда не повезло в числе прочих.

Ну, а еще через неделю, 27 января 2021-го, Эдегора официально подписал Арсенал – и лишь на этом его "сливочные" мытарства подошли к концу.





A place where Martin beløngs ❤️ pic.twitter.com/UUqnAQRPfF — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023

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И вот кадр пятый, еще не снятый – 8 апреля 2025-го.

Эдегору уже 26, он основной хавбек Арсенала со 145 матчами и 33 голами в АПЛ, и к его игровым качествам давно нет никаких вопросов.

Реал прибудет в Лондон, ставший для Мартина новым домом – и, конечно, пресса использует это, дабы расковырять старые раны. Шансы, прямо скажем, невысоки. Эдегор по-норвежски сдержан, а о Мадриде разве что шутит – мол, научили готовить самые вкусные тако.

Юрген Клопп это оценил: "До 15 лет все было за него, но потом много вещей пошло против него. Все это вместе делает его личностью и игроком, которым он является сейчас".

Сильной личностью! Слабые в АПЛ капитанами не становятся.

И уж тем более не таит зла на Мартина Реал – здесь давно продают талантов, и все эти Хакими, Асенсио, Кубо, Льоренте сияют по Европе, пока Перес гоняется за очередным Мбаппе. Это целая стратегия, и она дает результат на протяжении десятилетий.

То есть, никакой мести, обиженных или чрезмерной драмы на "Эмирейтс" не ждите.

Ну, разве совсем немножко.

А вот чем действительно стала история Эдегора, так это уроком для нового поколения вундеркиндов. Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем, Джейдон Санчо, Александр Исак, Джейми Гиттенс выбирали как раз Дортмунд – промежуточную ступень в карьере. Страдания Мартина открыли им глаза, а, значит, и избавили от аналогичных проблем.