Фанаты Атлетика пронесли на матч с МЮ флаги СССР и террористов "ДНР"

Болельщики Атлетика из Бильбао отличились позорным поступком во время матча 1/2 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Фанаты басков принесли на трибуны флаги СССР и террористической организации "ДНР". Реакции ФИФА и УЕФА по поводу поведения поклонников "русского мира" пока нет.

Интересно, что это не первый случай, когда болельщики клуба из Бильбао отмечаются таким поступком. Еще в октябре 2022 года на матче с мадридским Атлетико на трибунах "Сан-Мамес" заметили флаги "ДНР" и СССР, из-за чего тогда работники арены вывели виновников за пределы стадиона.

Кроме того, в 2014 году во время матча с донецким Шахтером на трибунах можно было увидеть баннер с надписью "Вставай, Донбасс", которая была лозунгом пророссийских движений в начале войны на востоке Украины.

Сам матч против Манчестер Юнайтед Атлетик разгромно проиграл 0:3, оставшись с призрачными шансами на выход в финал Лиги Европы.

Ранее итоги этого матча подвел главный тренер "манкуниацев" Рубен Аморим.