Офицер безопасности сборной Украины: нас охраняют 60 полицейских

Андрей Таран работает офицером по безопасности сборной Украины с 2016 года.

В эксклюзивном интервью Чемпиону он рассказал о беспрецедентных мерах по охране "сине-желтых" на Евро-2024, типичных штрафах, которые УАФ получает от УЕФА и объяснил, как можно противодействовать забегам фанов на поле во время матчей.

Чтобы пообщаться с Андреем нам пришлось посетить Legere Hotel Wiesbaden, где в паузах между матчами находится сборная Украины. Отель закрыт для посещений Евро-2024. Для того, что пройти, Таран выписывает нам пропуск, который германский охранник потом еще дополнительно сверяет с нашими ID.

60 полицейских

— Господин Андрей, для вас это второй Евро. Что изменилось в Германии по сравнению с предыдущим турниром?

— Для нас – почти все. Украина сейчас находится в активной фазе войны. В сборной за это время много новых болельщиков из других стран Европы. Когда мы в 2022 году приезжали в Шотландию или в Уэльс, нас встречали и поддерживали местные фаны. Значительно увеличилась популярность команды. На Евро-2020 команда еще не была так известна, у многих игроков произошел значительный скачок в карьерах.

Что касается моей работы, то сейчас мы поражены, как немцы заботятся о нашей безопасности. На смене нас охраняют 60 полицейских – это включает и нашу базу расположения, и близлежащие территории. Все въезды в гостиницу, тренировочное поле полностью контролируется полицией. За нами закреплен специальный человек, функционал которого – связь с полицией.

— Двое полицейских даже приехали из Украины. Каков их функционал?

—Один работает в центре NFIP (National football international point — европейская группа полицейских экспертов). Второй, Юлий, ездит по городам, где мы играем, завтра (разговор состоялся 24 июня – прим. ред.) мы с ним встречаемся в Штутгарте. Юлий — связной между украинской и европейской полицией и Интерполом, отвечает за наше местонахождение.

— Какое у сборной будет сопровождение на матч в Штутгарте?

— Нас будут сопровождать 35 полицейских на мотоциклах и минивэнах. "Передают" полиции Штутгарта, ведь это земля Баден-Вюртемберг. Я выезжаю в Штутгарт за несколько часов в команду, чтобы наладить контакт со всеми соответствующими службами.

— Какие еще есть обязательные процедуры перед заездом в отель?

— Утром в день приезда сборной или накануне приезжает туда группа на разминирование. Специалисты с собаками проверяют все номера, в которых будет жить сборная.

Кореспондент Чемпіона Максим Розенко та офіцер безпеки збірної України Андрій Таран

УЕФА и штрафы

— А какие вещи вы координируете не с полицией, а с УЕФА?

— За день до матча у нас проходят организационные совещания, на которых УЕФА рассказывает, что украинская сторона обратилась с такими вопросами. Мол, мы согласны с этим, а это — нет. Перед выездом в Штутгарт мы написали письмо УЕФА с просьбой согласовать некоторые позиции. Ждем ответа. Как часто УЕФА отказывает? Почти все, что касается спорта, они согласны. Политические и лозунги с какими-либо проявлениями агрессии категорически запрещены. Помню, как в свое время УЕФА запретил баннер, на котором были нарисованы казаки с саблями. Сейчас в Украине идет война, есть погибшие герои. УЕФА запрещает проходить на стадион с их фотографиями. Они считают, что это не место на стадионе.

— Во время прохода на стадион флаги, баннеры, которые берут собой фаны, стюарды обрабатывают специальным спреем. Это делается для пожарной безопасности?

— Именно так. Если нет сертификата огнестойкости, баннер на стадион не пронесешь. Именно поэтому сейчас есть специальные спреи, которыми прискакивают баннеры, чтобы он на трибуне не горел. Имеются соответствующие правила, размеры. Причем, кроме регламента УЕФА, нужно придерживаться и немецкого законодательства. К примеру, сертификат, выданный в стране Евросоюза, не всегда действителен в Германии. Хочешь согласовать любой баннер, пишешь запрос на соответствующий департамент УЕФА. Там его обязательно будут проверять, просить дополнительные фото. Дальше могут отказать.

— Поговорим о штрафах. Типичные — за какие нарушения?

— За заблокированную лестницу. Любое скопление наших фанатов – 50-100 человек, УЕФА считает рисковой ситуацией. За это УАФ получает штраф в 5000 евро. Или выбегание на поле. Возьмем матч с румынами. 86 минута, выбегает паренек. Мы посмотрели 5 видео с технической съемки и так и не смогли установить, из какого сектора он выбегал. Но делегат сказал, что это было из наших секторов. Хотя и в наших секторах примерно 80 процентов зрителей были фанами Румынии. Так что велика вероятность, что это мог быть румын. Тем более он поднимал руки к горе, то есть праздновал. Счет, напомню, уже был 3:0 в пользу румын. Но нам все равно пришлось уплатить немалый штраф. Мы всю ночь готовили письмо с апелляцией. Но уже с утра пришло решение со штрафом. Не уверен, что они успели ознакомиться с нашей апелляцией.

— Обычно на какие суммы штрафует УЕФА?

— Были штрафы и на 20 тысяч евро. Если мы говорим о пиротехнике, то в среднем это 1000–2000 евро за единицу. Если будет перформанс на 80-100 файеров, можете посчитать, какой штраф придется оплатить. Правда, во время полномасштабной войны перформансы поставлены на паузу. Сейчас штрафы начисляются за политические баннеры и выбегание. Например, когда мы играли в Боснии и Герцеговине, ООН праздновало одно из своих событий. Наши фаны напомнили ООН, что "Russia is a terrorist state". За этот баннер нас оштрафовали на 15 тысяч евро. Бывает и такое, что мы снимаем баннер через две минуты, но факт фиксируется и все равно приходится платить.

— На матче со Словакией обошлось без эксцессов?

— Есть организация FARE (Football against racism in Europe). Это сеть, которая борется с расизмом в европейском футболе и сотрудничает с УЕФА. Они приходят на стадион в качестве агентов, инкогнито. Фиксируют все нарушения и предоставляют отчеты. В матче со Словакией они зафиксировали тату на животе одного фана, футболку Азова у второго, и 88 на футболке у третьего. До 1 июля у нас есть время на апелляцию. Потом нас ждет штраф. В УЕФА система наказаний идет за ростом – 5000, 10 000, 20 000 евро. Дальше отдельные сектора без зрителей. Потом весь стадион без зрителей. К концу отборочного цикла могут сделать наказание условным. Но если история с нарушением повторилась — могут влепить реальный матч без зрителей. Мы, конечно, регулярно подаем апелляции на их решение. Иногда нам немного уменьшают штрафы. Но далеко не всегда.

Сетка для фанов на Уэмбли

— Как бороться с выбегающими на поле фанами? Набирать стюардов-легкоатлетов, чтобы быстро догоняли ультрас или крепких ребят со спортивным прошлым?

— Есть другие варианты. Но это затратная история. Не все стадионы могут обеспечить это инфраструктурно. Хотя на некоторых аренах очень тяжело выпрыгнуть из нижних секторов. К примеру, на домашнем стадионе итальянской Дженоа между трибуной и полем есть ров. Та же история с австрийским Штурмом из Граца. Там рев полтора метра шириной и 2,5-3 глубиной.

Есть и другие разные средства. Металлист к полномасштабной войне сделал прутья с обеих сторон сектора и натянул трос. Он был такой, как на боксерском ринге. В том смысле, что фан не может его перепрыгнуть. Болельщику нужно потратить время, чтобы пройти его. Стюарды это замечали.

А на "Уэмбли" есть специальная сетка, которая выставляется внизу сектора. Если ультрас выпрыгивает, попадает в эту сетку как рыба. Поэтому там очень трудно выбежать – фан обычно не может прыгнуть на два метра. Потому бороться с этим можно. Просто некоторые организаторы берут в руки калькулятор, считают и принимают решения, делать что-либо в этом плане или нет.

Непопулярное решение в Леверкузене

— С нашей сборной были эксцессы в плане безопасности в Германии?

—С нашей — нет. Но, к примеру, в Мюнхене перед нами в гостинице жили шотландцы. Два их фанатов переоделись в форму сборной, свободно передвигались отелем, зашли в зону питания — никто не смог их идентифицировать.

— В свою очередь фаны сборной Украины жаловались, что к игрокам не подступиться. Вы это расцениваете как комплимент или, возможно, в этом вопросе действительно немного перегнули палку?

— Все свое время. Мы даем возможность болельщикам взять автографы и сделать селфи с игроками. Есть специальные мероприятия, на которые мы приглашаем фанатов. В Киеве организовывали автограф-сессию. Уже здесь, в Германии была открыта тренировка, которую посетили 4000 человек. После тренировки ребята 40 минут уделили желающим. Затем на всех трех товарищеских матчах мы не запрещали болельщикам посещать гостиницы, где остановилась сборная. Фаны имели возможность взять автограф и сделать общую фотографию. Но ведь это нельзя делать каждый день. Вчера около 10 болельщиков приехали в нашу гостиницу в Висбадене, я вышел к ним, попросил не кричать, пригласил на открытую для медиа тренировку, после которой они взяли у игроков автографы. Мы стремимся к тому, чтобы все было цивилизованно. Чтобы общение происходило в те дни, когда команда может это делать. В день матча мы этого никогда не делаем. Когда команда выходит из отеля в следующий на стадион автобус, ребятам точно не до автографов и селфи.

— Вам приходилось принимать непопулярные решения в целях безопасности?

— В прошлом году, когда мы играли в Леверкузене номинально домашний матч с Италией, команда жила в отеле на стадионе. Мы были вынуждены после игры завести команду в отель с внутреннего входа. Потому что и количество людей, и маршрут из раздевалки в гостиницу я расценивал как потенциально опасный. Болельщики были недовольны, но я вынужден был это сделать именно в целях безопасности сборной.

— Матчи "сине-желтых" смотрите?

— Да, но под немного другим углом. Когда смотрю на поле, все равно вижу трибуны.

Максим Розенко, Соломия Романчук, Чемпион с Висбадена