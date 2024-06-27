Сборная Украины на Евро-2024 в цифрах: проклятие снято, результат не достигнут

Сборная Украины не смогла преодолеть барьер группового этапа на Евро-2024. Подопечные Реброва заняли 4 место в квартете E и покидают турнир.

Украина на чемпионате Европы 2024 года в цифрах

Общие

Сыграли – 3 матча;

Забили – 2 гола;

Пропустили – 4 гола;

Набрали 4 очка в группе, что является лучшим показателем нашей истории в финальных частях чемпионатов Европы. В 2012 и 2020 «сине-желтые» завершали групповую стадию с 3 зачетными баллами, причем на Евро-2020 это позволило выйти в плей-офф;

Стали первой команда на чемпионатах Европы в формате с 24 участниками, которая с 4 очками осталась вне плей-офф;

Владели мячом – 52% игрового времени, больше всего – в игре с Румынией (66);

Ударов по воротам – 42, в плоскость – 12.

Индивидуальные

Николай Шапаренко принял участие в обоих голах – гол + пас;

Илья Забарный и Николай Матвиенко сыграли все 3 матча без замен;

Роман Яремчук сделал по 2 удара за игру в среднем, 0,7 – в створ ворот ;

Высокая средняя оценка от SofaScore у Михаила Мудрика – 7,55.

Проклятие

Кроме всего, "сине-желтым" удалось снять несколько проклятий.

К Евро-2024:

Украинские футболисты никогда не выигрывали в матчах 2 тура. На этот раз одолели Словакию (2:1);

21 июня – исключительно проигрывали (Евро-2016 – Польше, Евро-2020 – Австрии);

Проиграли все матчи 3 тура. Ничья с Бельгией (0:0);

Ничья с Бельгией стала для Украины первой на групповых стадиях.

Интересный факт: сборная Украины выигрывала матчи в финальных частях исключительно со счетом 2:1. Традиция не нарушена и в этот раз.