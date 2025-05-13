Камбэк киевлян в серии пенальти и "пистолеты" от Адриано: вспоминаем лучшие финалы между Шахтером и Динамо

Уже в среду, 14 мая, Украина снова замрет в ожидании большого футбольного зрелища, ведь в финале Кубка Украины встретятся две самые принципиальные команды страны: донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Это противостояние всегда выходит за пределы просто игры – здесь и эмоции, и драматизм, и футбольная история, которая пишется на глазах миллионов.

Накануне нового эпизода этого эпического дерби предлагаем вспомнить самые яркие финалы между грандами украинского футбола, которые навсегда запечатлелись в памяти болельщиков.

Решающий пенальти от Шовковского

Суперкубок Украины 2004 года между Динамо и Шахтером стал настоящим взрывом эмоций и стартом новой эпохи украинского футбола. Это был не просто матч, настоящая дуэль, которая символизировала превращение классического противостояния в полноценную футбольную войну за гегемонию в стране.

Одесса, Черноморец, июльский вечер, на поле – два футбольных мира: академическая школа Динамо с отголосками Лобановского и растущая мощь Шахтера с амбициями, выходившими далеко за пределы внутренней арены.

Матч завершился боевой ничьей – 1:1. За Шахтер забил Мариуш Левандовский, за Динамо – Олег Гусев. Но развязка игры произошла в серии пенальти, где нервы были натянуты до предела. И здесь звездный час наступил для вратаря Динамо Александра Шовковского. Его сейвы стали ключевыми, а решающий удар серии – легендарным. Именно удар Шовковского принес киевлянам трофей.

Этот матч заложил фундамент новой традиции, ведь Суперкубок стал некой прелюдией к большому сезону, как отражение амбиций и готовности к борьбе.

Нереализованный 11-метровый Левандовского и тяжелая победа Динамо

Финал Кубка Украины сезона-2004/05 между Шахтером и Динамо был очередной главой в хронике их вечного противостояния. Этот матч не только определил обладателя трофея, но и запечатлелся в истории как одна из самых ярких и одновременно противоречивых битв двух грандов украинского футбола.

29 мая. Киев. НСК "Олимпийский". Атмосфера была электризована до предела, на трибунах сидело почти 70 тысяч болельщиков, а на поле играли футболисты, которые понимали, что этот вечер не простит ошибок. Шахтер стремился к реваншу после проигранного Суперкубка, Динамо – к защите собственной гордости и доминированию на внутренней арене.

Игра получилась нервной, с жесткой борьбой на каждом клочке поля. Обе команды создавали моменты, но решающим стал гол Ринкона с пенальти на 11 минуте. После этого свой момент отличиться с "точки" также имел Мариуш Левандовский, но удар поляка уверенно парировал Александр Шовковский. У Шахтера было еще немало возможностей для того, чтобы сравнять счет, но уверенная игра голкипера "бело-синих" сделала свое дело.

Финальный свисток – и Киев взрывается праздником. Динамо поднимает Кубок, а Шахтер снова остается с горьким привкусом поражения. Но эта неудача стала для "горняков" болезненным уроком и мотивацией к будущему прорыву.

Драка Езерского с Бангура

Финал Кубка Украины 2008 года между Шахтером и Динамо навсегда вошел в историю не только благодаря победе "горняков" со счетом 2:0, но и благодаря бешеному напряжению, эмоциям на грани и настоящему футбольному безумию. Этот матч в Харькове был не просто борьбой за трофей, а войной характеров, нервов и кулаков.

Казалось, что на поле происходит не просто игра, а сведение давних счетов. Ни один из футболистов не хотел уступать, и это быстро вылилось в серию грубостей, провокаций и столкновений. Судейская бригада работала в состоянии постоянного напряжения, потому что уже в первом тайме арбитру пришлось несколько раз успокаивать игроков, которые откровенно провоцировали друг друга.

Особенно жарко стало в конце второго тайма. Матч шел к завершению, Шахтер уверенно вел в счете, а Динамо не могло найти путь к воротам соперника. Нервы сдали. Началось с потасовки между Езерским и Бангура, которая едва не выросла в массовую драку на поле. Арбитру пришлось вмешаться и отправить обоих в раздевалку.

В итоге этот матч стал историческим благодаря пяти красным карточкам, которые выдал судья с 63 минуты. Доигрывали команды составами 8 на 9, но результат уже был сделан.

"Золотой дубль" Шахтера и легендарные "пистолеты" Адриано

Финал Кубка Украины 2011 года, состоявшийся 25 мая в Сумах, был очередным актом вечного украинского дерби. На этот раз обстановка вышла за пределы простого футбольного напряжения. Матч завершился не только победой дончан со счетом 2:0, но и памяткой об одном из самых скандальных финалов в истории соревнования.

На поле царило классическое напряжение дерби: много борьбы, стыков, споров, но мало конструктивного футбола со стороны Динамо. Зато Шахтер показал четкую, организованную игру. Эдуардо и Луис Адриано забили по мячу во втором тайме, окончательно похоронив надежды соперника на трофей, а празднование гола юного бразильца "пистолетами" стало культовым среди фанатов "горняков".

Позднее футбольная составляющая отошла на второй план и эмоции взяли верх. Сперва свое удаление заработал Эдуардо, а затем к нему присоединился и вышедший на замену Бетао.

Эта победа стала довольно символической, ведь Шахтер перед тем выиграл чемпионат Украины, а трофей в Кубке Украины принес клубу "Золотой дубль". Оформить третью награду за год не получилось, и Динамо отомстило подопечным Мирчи Луческу в Суперкубке, уверенно забрав себе трофей.

Самая драматичная серия пенальти

Не можем не вспомнить финал Кубка Украины сезона-2014/15, который стал одним из самых эмоциональных и напряженных в новейшей истории украинского футбола. Матч между вечными соперниками состоялся 4 июня 2015 года на стадионе "Олимпийский" в Киеве, хотя формально это была нейтральная площадка.

Этот финал имел особый привкус, не только потому, что встречались два гранда украинского футбола, но и из-за контекста войны на Донбассе. Для Шахтера, который уже почти год не играл в родном Донецке, этот матч имел символическое значение, как и для Динамо, которое переживало эмоциональное возрождение под руководством Сергея Реброва.

Игра получилась напряженной с первых минут. Обе команды действовали осторожно, много времени проводили в центре поля, избегая лишнего риска. Было заметно, что никто не хотел проигрывать, но и сил на серьезную атаку не хватало, ведь сезон был изнурительным. Несмотря на высокие скорости и эмоциональность, основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.

После 120 минут без забитых голов все решалось в серии пенальти. И здесь нервы дали о себе знать. Динамо сумело чудом под названием "Александр Шовковский" отыграться в серии, уступая со счетом 1:3. Решающий удар от Александра Гладкого парировал ветеран киевлян, после чего трибуны взорвались. Фанаты выбежали на поле и безумно праздновали победу с командой.

Сезон 2014/15 стал настоящей перезагрузкой украинского футбола. А решающий матч в Киеве стал его ярким, драматичным и значимым финальным аккордом.