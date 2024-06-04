Незасчитанный гол Англии, провал Фоменко и успех Шевченко: вспоминаем выступления сборной Украины на Евро

За всю историю сборная Украины по футболу трижды играла в финальной стадии чемпионата Европы. Впервые это произошло в 2012 году, когда наше государство вместе с Польшей принимало турнир. До этого четыре раза не удавалось преодолеть квалификацию.

Вскоре украинская команда в четвертый раз начнет участие в крупнейшем европейском турнире. Подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией, Румынией и Словакией. Пока футболисты готовятся к важным поединкам, освежим в памяти историю выступлений нашей команды на предыдущих европейских турнирах.

А вспомнить есть что – незасчитанный гол Марко Девича на домашнем чемпионате, неожиданный провал в 2016-м и успех пять лет спустя.

Прощание Шевченко со сборной на домашнем Евро-2012

В 2012 году наша страна дебютировала на чемпионате Европы, сыграв в одной группе со Швецией, Францией и Англией. О том, что Украина совместно с Польшей будут принимать соревнования, стало известно 18 апреля 2007 года. С того времени в государстве тщательно готовились: строили и реставрировали стадионы, прокладывали дороги, открывали новые гостиницы. Даже "последний звонок" для выпускников сделали в начале мая, чтобы успели сдать государственные экзамены и отпраздновать выпускной вечер.

Украина ждала наплыва туристов, хотя и могла лишиться права принимать турнир, ведь опаздывала со строительством "Арены Львов" и реконструкцией "Олимпийского". К счастью, вопросы стадионов решили в конце 2011 года, поэтому сконцентрировались на футбольных вопросах.

Сборную тогда тренировал Олег Блохин, а капитаном был Андрей Шевченко, для которого чемпионат Европы стал завершением международной карьеры. Кроме него, в составе выступали финалист Лиги чемпионов Анатолий Тимощук, тогда еще удачно маскировавшийся под патриота, молодые таланты Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, а также такие известные футболисты, как Андрей Воронин, Артем Милевский, Сергей Назаренко, Александр Алиев и другие.

Еще перед турниром сборная Украины понесла потерю во вратарском звене – легенда Динамо Александр Шовковский травмировал плечо. Поэтому ворота защищал игрок Шахтера Андрей Пятов.

Первую игру украинцы провели против Швеции со Златаном Ибрагимовичем в составе. Посмотреть на дебют подопечных Блохина пришли более 64 тысяч зрителей. В поединке со многими моментами первыми отличились шведы – Ибрагимович откликнулся на прострел в штрафную. Взял ситуацию под контроль Шевченко, дважды забивший головой. Обладатель "Золотого мяча-2004" замкнул навес Ярмоленко, а затем подачу с углового от Коноплянки. В итоге – победа Украины 2:1. Матч со шведами, в сущности, был эффектной точкой в карьере нападающего в национальной команде.

Следующую игру "сине-желтые" провели с французами, но уже в Донецке. Во время поединка погода свирепствовала так, что судья на время забрал команды с поля. Собственно, этот матч запомнился больше ливнем и грозой, чем зрелищной игрой от украинцев. Те мало создавали в атаке, а Франция с голами Жереми Менеза и Йоана Кабая победила 2:0.

В игре третьего тура с Англией решался вопрос о выходе из группы. Но предшествовали ей тревожные новости о травме Шевченко – у форварда были проблемы с коленом, что помешало ему сыграть в стартовом составе (вышел на замену на 70-й минуте). Противостояли Украине известные футболисты, такие как Джо Харт, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Джон Терри и Уэйн Руни. Последний на 48-й минуте забил.

Несмотря на частичную доминацию соперников, Украина создала одну атаку, которую до сих пор не могут забыть футбольные люди. В середине второго тайма Милевский сбросил на Марко Девича, а натурализованный серб пробил из-под защитника. "Круглый" летел в ворота, откуда его выбил Джон Терри. Как выяснилось из видеоповтора, мяч полностью пересек линию, поэтому Украине, казалось бы, должны были засчитать взятие ворот.

Поединок обслуживала бригада судей из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, на которого полилась волна хейта. Но вина скорее на представителе Фемиды за воротами Иштвани Вади (тогда, напомним, матчи обслуживали пять судей, а не три). Он стоял ближе всего к эпизоду. Примечательно, что с течением времени аналитики просмотрели эпизод и заметили офсайд у Милевского при зарождении голевой атаки.

Минимальное поражение Англии все же выбило сборную Украины из турнира. Для команды Блохина выступление закончилось, но государство еще имело возможность отбить часть вложенных в строительство средств на туристах.

Худшая команда Евро-2016

Чемпионат Европы на полях Франции стал самым провальным в истории сборной Украины. Имея хороший состав, украинские футболисты не забили ни одного мяча и вылетели с самыми плохими показателями.

Путь к турниру начинался с квалификации, где в группе Украины были Испания, Словакия, Северная Македония, Люксембург и Беларусь. Наша сборная под руководством Михаила Фоменко стала третьей в групповом этапе. В прошлые годы с таким результатом команды пролетали мимо финальной части, однако Евро-2016 расширили с 16 до 24 участников. Следовательно, нужно было пройти Словению в матчах плей-офф.

Все с предосторожностью смотрели на эти противостояния, потому что украинская сборная имела за плечами печальную историю стыковых матчей - предыдущие пять попыток выйти на Евро или чемпионат мира заканчивались неудачами.

Первый матч "сине-желтые" сыграли в ноябре 2015 года на "Арене Львов". Голы Андрея Ярмоленко и Евгения Селезнева подарили Украине победу, а с ней и надежду на проход дальше. В Словении уже на 11-й минуте мяч побывал в воротах Андрея Пятова. Словенцы играли остро, но "привезли" гол сами себе – в компенсированное время Кевин Кампль подскользнулся в центре поля, подарив мяч Артему Кравцу. В итоге три футболиста оказались перед словенским вратарем Самиром Хандановичем – забил Ярмоленко, а Украина впервые в истории прошла отбор на большой турнир из-за стыковых игр.

Уже в группе Фоменко выпали Германия, Северная Ирландия и Польша, которым она беззубо проиграла. Но причины тому ковались еще накануне. Весной 2016 года произошло немало эпизодов, так или иначе повлиявших на атмосферу в коллективе. Сначала во время матча "Динамо" и "Шахтера" Андрей Ярмоленко грубо ударил Тараса Степаненко, после чего команды подрались. На матче Кубка Украины рукоприкладством занимались футболисты Днепра и Зари. Четыре упомянутых клуба делегировали в сборную наибольшее количество игроков, поэтому конфликты между ними были не ко времени.

Федерация футбола кое-как наладила отношения между игроками. Однако и она дала сомнительный информпривод: неожиданно уволили помощника Фоменко Александра Заварова, назначив вместо него Андрея Шевченко – в то время без тренерского опыта.

Первый матч украинцы провели с чемпионами мира – сборной Германии. Играли хорошо, имели несколько перспективных моментов, но уступили 0:2. Следующим соперником стала Северная Ирландия, в поражение которой мало кто мог бы поверить. Но, выйдя на поле, украинские игроки увязли в проблемах с реализацией и командной игрой. В то же время ирландцы нашли свой шанс после углового, а на последней минуте забили второй раз. В тот же день Польша и Германия сыграли вничью, что означало, что сборная Украины первой покинула Евро.

Последняя игра с Польшей уже ничего не решала, но фаны хотели громкого хлопка дверью. Желание у игроков было, однако реализация снова подвела. Зато у поляка Якуба Блащиковского с реализацией было все хорошо – тот забил победный мяч. Сборная уступила, да еще и завершила соревнования с нулем голов за всю финальную часть. Таким образом, Украина стала первой командой, которая не забивала пять матчей группового этапа подряд (вспоминаем о Франции и Англии в 2012-м).

А кульминацией провала стала уже знаковая замена в игре с поляками на 91-й минуте. В ситуации, когда нужно забивать, вышел опорник вместо форварда: Романа Зозулю сменили на ветерана Анатолия Тимощука. 37-летний футболист хотел дотянуть до отметки в 150 матчей за сборную, но остановился на 144. Сейчас предатель Тимощук живет в России.

Нездоровая атмосфера внутри команды, непонятные изменения в тренерском штабе, невнятная игра лидеров Коноплянки и Ярмоленко – все это в комплексе привело к тому, что по статистическим показателям сборная Украины стала самой плохой командой Евро-2016. После этого Михаил Фоменко ушел, а главным стал Андрей Шевченко.

Исторический успех Шевченко на перенесенных соревнованиях

При тренерстве Шевы сборная Украины добилась наилучшего результата на европейском турнире. В 2019-м "сине-желтые" уверенно прошли квалификационный раунд. Громкие победы над Португалией на "Олимпийском" (2:1) и Сербией во Львове (5:0) помогли занять первое место в группе. Но в 2020 году, когда казалось, что все ведущие украинские футболисты будут в праймовой форме, чемпионат Европы не состоялся. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021-го.

Через год игра украинской команды уже не была настолько эффектна, как во время отбора, где она контролировала мяч и уверенно выходила из обороны в атаку. В частности, регресс был связан с нехваткой тренерских идей у Шевченко. В группе Украины выступали Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

Первую игру украинцы провели против нидерландцев, и к 75-й минуте уступали 2:0, но сумели сравнять счет усилиями Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Правда, сыграть эффектно команде удалось всего 10 минут. В конечном итоге победил соперник – 3:2.

Сборная Украины потерпела шестое поражение подряд в финальной части чемпионата Европы, что означало повторение турнирного антирекорда. Перед этим шесть раз не могли выиграть представители Югославии в период с 1968 по 1984 год.

Далее украинская команда встретилась с низшим по классу соперником – сборной Северной Македонии. Первый тайм Украина доминировала, забив дважды благодаря Яремчуку и Ярмоленко. Но во втором тайме македонцы полностью переиграли нашу команду – забили, а также могли вырывать ничью. На последних минутах пас пяткой от Артема Беседина перерос в контратаку от македонцев, но обошлось – победили 2:1.

Третий матч с Австрией был настолько незрелищным, что нечего и вспомнить. Наши футболисты почти не создавали моменты, австрийцы же забили и минимально победили. Для выхода из группы с третьего места Украине необходима была победа Швеции над Польшей. Это и произошло.

По иронии судьбы, в 1/8 финала жребий возвел нас со Швецией. Игра началась с активности от Украины, которая конвертировалась в гол Александра Зинченко. Во второй половине шведы ответили. Уже в овертайме произошел неприятный инцидент, который в итоге помог нам выйти в четвертьфинал. Маркус Даниэльсон влетел в вышедшего на замену Артема Беседина, нанеся ему тяжелую травму. Игрок Швеции получил красную карточку, а сборная Украины доигрывала в большинстве.

Решающий гол на 121-й минуте забил номинально третий нападающий Артем Довбик из навеса Александра Зинченко. Эйфории на трибунах и перед телевизорами не было предела, а радостная реакция комментатора матча Виктора Вацко разлетелась на мемы в соцсетях. Примечательно, что Шевченко сначала игнорировал выход нападающего Днепра-1, потому даже после травмы Беседина на поле выпустил Виктора Цыганкова. Довбик появился, только когда усталый Ярмоленко попросил замену.

В четвертьфинале против Англии столь радостных эмоций уже не было. "Сине-желтые" пропустили на 4-й минуте и особой остроты не создали. Англичане полностью забрали инициативу и выиграли 4:0. Матч запомнился разве что курьезом с заменой. На 85-й минуте Шевченко хотел выпустить Тымчика, Судакова и Довбика. Впрочем, мяч все время не покидал пределы поля, поэтому тройка футболистов простояла на бровке до финального свистка, так и не сыграв.

Команда Шевченко покинула турнир в статусе четвертьфиналиста. К сожалению, зрелищной игрой украинцы тогда не удивляли – провели хороший матч со шведами и ровно один тайм с македонцами. Как говорится, игра забывается, а результат остается. Выход в 1/4 финала пока является лучшим достижением сборной за все время выступлений на первенствах Европы.

В ожидании нового успеха

В 2024 сборной руководит уже Сергей Ребров, а состав значительно омолодился. У команды стало больше резерва, а также игроков с опытом игры в ведущих чемпионатах Европы. От грядущего Евро украинские болельщики ждут хорошего результата. Удачное выступление еще раз напомнит европейскому обществу о нашем государстве.

Учитывая результаты жеребьевки и подбор игроков, в группе с Румынией, Словакией и Бельгией можно смело претендовать на плей-офф. Кадрово украинская команда превосходит первых двух соперников. Но для тренерского штаба первоочередная задача – найти свою игру. Как показали мартовские матчи с Исландией и Боснией, с этим аспектом еще есть проблемы.

Дмитрий Климчук, для Чемпиона