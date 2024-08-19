Динамо Киев — Зальцбург: онлайн-трансляция

Киевское Динамо сыграет против австрийского Зальцбурга в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Поединок состоится в среду, 21 августа, на "Арене Люблин" в одноименном польском городе. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок в этой новости.

Напомним, что по пути к решающей стадии отбора подопечные Александра Шовковского во втором квалификационном круге ЛЧ разгромило Партизан по сумме двух матчей со счетом 9:2, а также одолели Рейнджерс. В первой игре Динамо сыграло вничью 1:1, а на выезде сумели в большинстве обыграть соперника (2:0).