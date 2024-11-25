Я хочу умереть в своей стране: правила жизни Диего Марадоны

Блог пам'яті легендарного футболіста. Уперше було опубліковано 25 листопада 2021 року.

25 ноября 2020 года перестало биться сердце одного из лучших, а, возможно, лучшего футболиста в истории футбола.

Диего Армандо Марадона – без сомнения, культовая персона в истории Аргентины. Легенда самой популярной игры в мире уже давно вышел за рамки обычного понимания термина "футболист" и его действительно обожают у себя на родине.

Его обожали и ненавидели во всем мире – кто-то за одиозное поведение, кто-то за "Руку Бога", а кто-то за "острый язык". Выдающийся аргентинец очень любил поговорить...

Правила жизни Диего Марадоны

Аргентина – это я!

Я – в какой-то степени лучше политиков: они публичные люди, а я – популярный.

Если я умру, я снова явлюсь на свет Диего Армандо Марадоной. Я футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня предостаточно.

Политики в мире с помощью денег побеждают на выборах, а Фидель победил всех с помощью винтовки. Потому что у него есть яйца! Я люблю Кубу!

Господь помогает только тем, кто помогает себе.

Да, я пошел против Папы Римского. Это произошло потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь заботится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!

Я признаю только двоих моих детей. Остальные являются продуктом моих денег и ошибок.

Мама думает, что я самый лучший. А я никогда не возражаю матери.

Я себе никогда не прощу то, что наркотики не позволили мне увидеть самое ценное – взросление дочерей.

Для своих дочерей я кумир, и мне этого вполне достаточно.

Своей жене я не изменял. А если бы и сделал это, никогда бы не признался.

Хорошо , что в мире есть гомосексуалисты. Они оставляют нам больше красивых женщин.

С Месси невозможно связаться. Легче дозвониться Обаме, чем Лео.

Даже в Бразилии Пеле – второй в списке лучших спортсменов после Айртона Сенны. Он обречен быть вторым! Как в мировом футболе, так и в бразильском спорте!

Награда, которую ФИФА присудила Пеле – не стоит даже дерьма.

Я аргентинец по самые яйца. Я хочу умереть в своей стране.