Синдром Коноплянки. Как и почему закапывает свои перспективы Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук переживает не лучший период. У бывшего футболиста киевского Динамо не только не имеет крепких позиций в своем клубе, но и вскоре может оказаться перед необходимостью искать новую работу.

Чемпион разбирался в ситуации, которая привела к нынешнему положению вещей в карьере одного из лучших нападающих с украинским паспортом за последние годы. И пришел к неутешительному выводу – в сложившейся ситуации ответственность, в первую очередь, на самом игроке.

Близкие к нулю успехи с начала сезона

214 отыгранных минут, 9 проведенных матчей во всех турнирах, 1 выход на поле с первых минут. Как следствие – откровенно жалкий 1 забитый мяч. Таково наследие форварда, который еще в первой половине 2021 года наводил ужас на все команды чемпионатов средней руки в Западной Европе блестящими выступлениями в составе Гента в даже более сильной, чем греческая Суперлига, бельгийской Лиге Жупиле. Сегодня о показателе хотя бы в 10 голов за сезон Роман может только мечтать, а былое увлечение неизменно эффективной игрой нападающего у ворот соперников давно в прошлом.

Фото из социальных сетей

Когда в конце июля Яремчук оказался в лагере греческого гранда, такой выбор украинца вызвал удивление. Впрочем, отбросив непонимание нежелания (невозможности?..) играть в более солидном чемпионате, Романа понять можно. Олимпиакос – регулярный участник еврокубков, гранд локального масштаба с неизменно повышенным вниманием СМИ и во всех смыслах безумными болельщиками, создающими незабываемую атмосферу на всех домашних матчах "легенды". Однако создается впечатление, что все эти опции в случае Яремчука еще раз отошли на второй план.

Тот, кто не использовал огромный потенциал за границей

Яремчук – воспитанник Динамо, не сумевший доказать свою потребность первой команде в период работы во главе "бело-синих" Сергея Реброва. Тогда Роман не смог выиграть конкуренцию ни у Артема Беседина, ни у более старших коллег по амплуа. Именно поэтому трансфер в Гент за 2 миллиона евро никаких сожалений или сантиментов в клубе, по сути, не вызвал.

Фото из социальных сетей

Не сразу, однако, заявить о себе в Бельгии Яремчук смог. Да еще настолько, что за 4 года стал одним из лучших нападающих местной высшей лиги, и не мог не привлечь внимание более именитых клубов. Переход в португальскую Бенфику стоил уже 17 миллионов, рассматривался как безусловное повышение, однако многими оценивался как не лучший выбор именно по причинам высокого уровня игры нападающего. Тогда Яремчук не без оснований мог рассчитывать на приглашение от команды из одного из ведущих чемпионатов Старого Света. В конце концов, Роман оказался в испанской Ла Лиге и Валенсии, но уже в статусе совсем другого, футболиста, растратившего огромные способности. Это был разгар уже крайне неудачной карьеры нападающего. Как оказалось, Гент был едва ли не пиком возможностей форварда.

Всему виной особенности характера?

Когда в июле 2015 года Евгений Коноплянка переходил в испанскую Севилью, казалось, что перед одним из самых заметных футболистов Восточной Европы открывается весь мир. Однако с течением времени становилось все понятнее, что экс-футболист Днепра выставил перед собой искусственные барьеры, помогающие разве что тратить талант и то и дело получать плохую прессу, сам. Из комментариев самого футболиста было ясно, что пожелания тренеров в качестве основы достижения результата для самого Коноплянки постоянно были даже не на втором плане. Причины все более неудачной игры хавбек непременно находил не в себе.

Фото из социальных сетей

Яремчук таких интервью не раздает, однако из сообщений в СМИ стран, клубам которых он посвятил свои выступления за пределами Украины, не раз становилось ясно, что подчиняться воле наставников, видящих его роль и обязанности на поле так или иначе, он не намерен. Последняя такая "утечка" неутешительной для форварда информации произошла в начале октября, когда греческая пресса распространила слух о том, что украинец не желает понимать требований тренера Олимпиакоса Хосе Луиса Мендилибара. Естественно, последний такой реакции на свои профессиональные замечания не понял, и начал использовать украинца еще меньше. Подобные сообщения о своеобразном понимании просьб тренеров по Яремчуку появлялись и в других командах. Собственно, единственный наставник, с которым в зарубежный период у Романа действительно сложилось – Йесс Торуп в Генте. На тот же период пришелся и лучший отрезок Яремчука в Западной Европе.

Перспективы – мрачно неопределенные

Греческие СМИ уже отправляют Яремчука из пригорода Афин в другой клуб, и если такой сценарий станет реальностью, надеяться на интерес солидного европейского коллектива, ставящего перед собой большие цели, на этот раз не приходится. Украинцу 29, и за последние годы он сделал все, чтобы убить заработанные в первый бельгийский этап карьеры достижения. Форвард, за последние 3,5 года в среднем за сезон забивавший ровно по 4 мяча, почему-то может считаться успешным разве что на уровне УПЛ. Да и то – не во всех случаях.

УАФ

К слову, в родной чемпионат Яремчук себе дорогу, похоже, тоже по крайней мере на время перекрыл. Ранее о гипотетической возможности возвращения Романа в Украину заявлял президент Динамо Игорь Суркис, однако с подписанием Эдуардо Герреро в атаке нынешних "бело-синих" Яремчук выглядит откровенно лишним. Впрочем, в случае трансфера Владислава Ваната, о котором говорят уже не первый месяц, такой путь перед Яремчуком может открыться снова. Другое дело – горит ли желанием реабилитировать карьеру, которая явно сложилась не так, как думалось, сам футболист, хоть таким очевидным образом? Ввиду тенденций выбора и результатов игрока на поле в последние годы вызывает сомнения и такое развитие событий.