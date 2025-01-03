"Дело Ольмо": как Барселона попала в ловушку

2025 год только начался, а в испанском, да и в целом, футболе уже произошел первый громкий инцидент. Барселона не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Теперь, согласно регламенту, они не смогут играть за каталонский клуб (как минимум во внутренних соревнованиях) до конца сезона. А потом снова станет вопрос регистрации. Или же они просто уйдут из клуба, такая опция тоже есть. Но обо всем по порядку.

Вопрос №1: Почему и как возникла эта ситуация?

Начинать можно еще с середины 2010-х, когда и начался финансовый упадок Барселоны. Но буду более конкретным. Летом 2024 года каталонцы подписали Ольмо из Лейпцига и Виктора из Жироны за суммарно почти 60 миллионов евро. Однако была проблема – они уже тогда знали, что не могут их зарегистрировать.

Все потому, что летом Барса превышала свой лимит расходов, установленный финансовым контрольным органом Ла Лиги, более чем на 80 миллионов евро, а зимой этот показатель составляет уже более 150 млн – при лимите в 426 млн, каталонцы тратят на содержание команды 583 млн. Для сравнения, Реал при лимите в 754 млн тратит на состав 515 миллионов.

Клуб был об этом извещен, однако все равно пошел на трансферы, попутно отпустив бесплатно Илкая Гюндогана – игрока той же позиции, что и Ольмо, который был лидером команды в прошлом сезоне.

Однако никаких шагов не было достаточно для регистрации, поэтому Ольмо сидел на трибунах несколько туров, пока серьезную травму не получил Андреас Кристенсен. Правила Ла Лиги позволяют использовать 80% зарплаты игрока, вылетевшего на длительный срок, для подписания замены. Поэтому таким образом Ольмо и Виктор были зарегистрированы до 31 декабря 2024 года.

Однако и здесь есть важный нюанс. Чтобы эти футболисты имели право играть за Барсу в этом сезоне после 31.12.2024, клуб должен был зарегистрировать их на постоянной основе до конца календарного года, не используя при этом другие травмы. То есть, Барса должна была сгенерировать достаточный доход до 31 декабря. У нее было более 4 месяцев.

Наступили последние дни года и оказалось, что ситуация не только не стала лучше, она стала в два раза хуже. Барселона еле подписала контракт с Nike, в котором много подводных камней и который не сильно повлиял на доходы в этом сезоне. А это была главная надежда президента клуба Жоана Лапорты, который еще в сентябре говорил следующее:

"Мы не вышли на правило 1:1 (эквивалент здоровой ситуации в зарплатной ведомости) летом, потому что не хотели". Сюрреализм, но затем он назвал контракт с Nike лучшим в истории, хотя он таковым не является и близко, а также дал другие обещания, в своем стиле:

"Волноваться о регистрации Ольмо и Пау не нужно", "Мы вернемся на "Камп Ноу" уже в ноябре или декабре", „Клуб стремительно идет к оздоровлению". Как и несколько лет назад, Жоан делал шоу, строя его на лжи.

Жоан Лапорта и Дани Ольмо Страница Дани Ольмо в соцсети Х

Поняв, что земля под ногами уже горит, Барса пошла в суд, чтобы потребовать решение о регистрации Ольмо и Виктора. Сначала, судья Игнасио Фернандес де Сенепледа из Коммерческого суда Барселоны №10 – это он удовлетворил регистрацию Гави в прошлом сезоне, после чего Ла Лига тогда подала апелляцию и разбирательство продолжается до сих пор – отклонил иск клуба.

Затем Барселона пошла в суд Первой инстанции города Барселона. Заседание было назначено на 30 декабря и это была, по сути последняя надежда Лапорты и Ко. Однако и там суд стал на сторону Ла Лиги, параллельно обнародовав вышеприведенные цифры о финансах Барсы.

После этого президент клуба пытался вытащить последний туз – очередной рычаг. На этот раз продажа VIP-мест на будущем "Камп Ноу" за 100 миллионов евро. Однако эта сделка окутана абсолютным отсутствием прозрачности. То, что удалось узнать из каталонских СМИ (Sport и Mundo Deportivo):

Истинная цена этого актива составляет не менее 200 млн, однако Лапорта сейчас идет (он не остановил сделку после провала регистраций) на продажу по вдвое более низкой цене ради быстрого дохода и покрытия убытков, нанесенных в следствие плохого управления;

Для сделок, превышающих 10% от бюджета клуба, а этот случай подходит под данное правило, по уставу клуба нужно провести Генеральную Ассамблею, где члены Барселоны должны проголосовать За или Против. Чтобы обойти это, Лапорта решил разбить сделку на два контракта по 50 млн;

Согласно правилам Ла Лиги, даже такое соглашение не может сильно повлиять на зарплатную ведомость Барселоны, ведь контракт на 20 лет, поэтому сумма его должна быть распределена на этот срок, потому что это закладка будущих доходов. По подсчетам, из 100 млн на этот сезон должно пойти около 5 млн, а поскольку полсезона уже прошло, то соответствующий % от этих 5.

Однако даже в этой [не очень выгодной] сделке есть нюансы. После того как Барселона дважды обманула Ла Лигу с продажей Barça Studios – лига позволила зарегистрировать новичков 2022 и 2023 года путем этой сделки, а деньги так и не пришли – финансовый регулятор теперь требовал гарантий того, что деньги будут выплачены. По правилам это 20% от суммы сразу и официальные гарантии того, что остальные 80% придут в течение 18 месяцев.

Барселона ни одного из этих пунктов не выполнила, о чем Ла Лига сообщила в официальном коммюнике 31 декабря: "На сегодня, 31 декабря, Барселона не представила никаких альтернатив, которые, в соответствии с правилами экономического контроля, позволили бы ей зарегистрировать кого-либо".

Барселона в ответ на это коммюнике направила в RFEF просьбу о предоставлении лицензии на регистрацию Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Однако, федерация не имеет полномочий на регистрацию игроков, так как отдала эти права Ла Лиге.

Проблема для Барсы еще заключается и в том, что невозможна регистрация игрока дважды за сезон в одном клубе. Ольмо и Виктор должны были быть зарегистрированы до конца 2024 года, а теперь правила говорят о том, что они до 1 июля не могут играть за Барселону.

Пау Виктор ФК Барселона в соцсети Х

Вопрос №2: Ольмо может уйти бесплатно?

Да. По информации журналиста Хавьера Мигеля из издания AS, такой пункт в контракте Дани действительно есть. Причем что важно, включен в соглашение он был тогда, когда Барса зарегистрировала его только из-за травмы Кристенсена.

Только вот сам игрок, похоже, этого не хочет: "Я могу сказать, что принято решение остаться в Барселоне, – слова агента испанца Анди Бара в последние дни года. "Нет, мы не рассматриваем никаких других вариантов. Ольмо хочет играть за Барсу, желание совершенно очевидно".

Однако после этого произошло то, что его все же не зарегистрировали. И теперь у Ольмо под угрозой не только полсезона в Барсе, но и сборная Испании.

Важный нюанс: если Ольмо все же решит воспользоваться пунктом в своем контракте и уйти свободным агентом в январе, то клуб окажется в еще худшей ситуации с точки зрения экономики. Во-первых, Барса будет обязана продолжать выплачивать Лейпцигу деньги за трансфер – осталось еще около 48 миллионов.

Во-вторых, при таком шаге каталонцам придется внести всю сумму трансфера в свою финансовую отчетность уже сейчас. Обычно сумма трансфера разбивается на срок контракта. То есть, вместо условных 10 млн, на ведомость Барселоны сразу свалится 50+ млн. Катастрофа.

Ну и в-третьих, Ольмо имеет право на зарплату до 2030 года даже если уйдет свободным агентом. А это еще около 50 миллионов, учитывая налоги. Однако, этот пункт остаётся исключительно за Дани, он может и отказаться.

Все эти последствия могут привести и к тому, что клуб просто не сможет подписать и зарегистрировать новые контракты игроков, которые имеют соглашения до 2026-2027 годов. А это Де Йонг, Араухо, Педри, Гави, Ямал, Фати и так далее.

А еще есть Пау Виктор. Его ситуация тоже интересная, хоть и не такая громкая. В контракте нападающего нет пункта об уходе свободным агентом, но соглашение может быть расторгнуто, потому что выбор довольно узкий. Игрок, который не зарегистрирован, не может уйти в аренду, поэтому если Пау останется в Барселоне, то без вариантов будет сидеть на трибунах как минимум до лета.

Вопрос №3: Почему раньше правила удавалось обходить, а сейчас нет?

В 2022 году Барселона не имела денег на регистрацию Жюля Кунде, Роберта Левандовского и других звездных новичков. Однако продала половину акций Barça Studios, и зарегистрировала их. Однако деньги так и не пришли, до сих пор – сделка оказалась фиктивной. В 2023-м ситуация повторилась.

А летом 2024 другие испанские клубы уже были очень внимательными к действиям Барсы. А сами каталонцы нацелились на звездочку Атлетика Нико Уильямса – баски не понимали, каким образом они хотят переманить их воспитанника, не имея на это ресурсов. И вот тогда начали давить по этому поводу на Ла Лигу.

К Атлетику подключились Севилья и Атлетико – с этого момента правила Ла Лиги применялись к Барселоне в полной мере. С Ольмо и Виктором ситуация дошла до того, что к вышеназванной троице присоединились другие клубы, которые в случае регистрации, невозможной по правилам, готовы идти в суд.

Дани Ольмо Страница Дани Ольмо в соцсети Х

Причем, как пишет издание Sport, эти клубы рассматривают даже вариант признать через своих юристов соревнования сфальсифицированными. Ситуация дошла до максимума напряжения – таких шагов испанские клубы не предпринимали даже после того, как разразилось скандальное "дело Негрейры".

Вопрос №4: были ли в Ла Лиге ранее такие прецеденты?

Да. И не раз. Например, в январе 2016-го Эйбар не смог зарегистрировать Кике Гарсию, поскольку документы поступили с опозданием примерно на 1 (!) минуту, и игрок провел полгода на трибунах, продолжая тренироваться. Тогда клуб имел деньги, но просто опоздал с документами. В Хетафе была очень похожая история с Педро Леоном.

А еще была Малага. Там случай очень похож на тот, что сейчас проживают в Барселоне. Андалусийцы подписали Синдзи Окадзаки, но Ла Лига не дала им "зеленого света" из-за превышения (не очень большого) лимита зарплат – стороны были вынуждены расторгнуть контракт. Это произошло в 2019 году.

Завершить эту историю (на данный момент), хочу словами кого-то авторитетного и известного. Например, легендарный Сантьяго Каньисарес – экс-голкипер Валенсии и сборной Испании, который после завершения карьеры работает экспертом. Вот, что он думает о ситуации Барсы:

"Я считаю, что это чрезвычайно серьезно. Это результат безответственности людей, которые привыкли пренебрегать правилами Ла Лиги, которая теперь стала серьезной и заявила, что не может позволить себе то, в чем отказывает другим. Барса обратилась в суд, что является самым дешевым вариантом, но это не помогло... и слава Богу, потому что это бы разрушило всю финансовую историю, которую Ла Лига контролирует. Вы можете ставить под сомнение эту модель контроля, но вы не можете позволить клубу нарушать правила".

В ожидании развития событий...

Даниил Моисеенков, для Чемпиона

Ответственный редактор – Денис Шаховец