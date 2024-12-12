Последний шанс для Динамо: спасти репутацию и надежды на плей-офф Лиги Европы

В четверг, 12 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором киевское Динамо сыграет против испанского Реал Сосьедада. В матче в Сан-Себастьяне сойдутся команды, которые занимают 16-е и последнее 36-е место места в сводной турнирной таблице.

Эта игра, фактически, станет последним шансом для команды Александра Шовковского в нынешней еврокубковой кампании. Не исключен вариант, что Динамо, в случае очередного поражения, досрочно, за два тура до конца первого этапа соревнований, лишится всех шансов на выход в плей-офф.

Нужна только победа

В предыдущих пяти тура Динамо не набрало ни одного очка, проиграв все пять матчей. Более того, столичная команда является единственной из 36 участников еврокубка, у кого нет набранных очков и она занимает последнее место в таблице. Между тем, по регламенту Лиги Европы в плей-офф выходят 24 команды – 8 сильнейших напрямую в 1/8 финала и еще 16, которые займут места с 9 по 24, в 1/16 финала. А на данный момент уже 20 команд набрали по 7 и более очков.

При этом, на 21-25 местах в таблице сейчас идут итальянская Рома, турецкий Бешикташ, португальский Порту, бельгийский Сент-Жилуаз, немецкий Хоффенхайм. И все эти четыре команды вполне способны выиграть или добыть ничью (Рома, Бешикташ) в ближайшем туре, чтобы набрать 7 и более очков. И тогда Динамо, в случае поражения в Сан-Себастьяне, лишиться всех шансов на продолжение борьбы в еврокубке за два тура до окончания первого этапа соревнований.

Впрочем, есть и радикально другой вариант. Совершить чудо и после пяти поражений подряд одержать... три победы подряд. С 9 очками в итоговой турнирной таблице киевляне будут реальными претендентами на место в плей-офф. Правда, уровень игры и мастерства, демонстрируемый командой этой осенью в еврокубках, говорит, что о трех победах подряд пока только приходится мечтать. Равно как и вообще о набранных очках в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Бросить все силы на УПЛ

Смотря на игру Динамо иногда создается такое впечатление, что команда бросила все силы на борьбу за чемпионство, сохранение преимущества, добытого на старте Премьер-лига над главным соперником на внутренней арене донецкими Шахтером. "Горняки" с большим скрипом входили в новый сезон, потеряли много очков на старте и сейчас, даже с учетом осечек Динамо, отстают от столичного коллектива на 4 бала по потерянным очкам и на 7 имея игру в запасе. А ведь отложенный матч против Кривбасса "горнякам" нужно будет еще выиграть. Соперник очень непростой. В общем, у Динамо весьма комфортное преимущество над Шахтером и, кажется, они готовы зубами вцепиться в шанс сделать сезон-2024/25 золотым и вернуть титул чемпиона Украины в столицу.

Такое впечатление, что в матчах Премьер-лиги и второго по значимости еврокубка на поле выходят абсолютно разные команды. А ведь на газоне появляются те же самые игроки, пусть Шовковский и сторонник постоянной ротации, любит задействовать много игроков на всех фронтах. Команда не может собраться, выдать цельную игру. Да, соперники в чемпионате Украины совсем не того уровня, война отражается на всех сферах и футбол – не исключение. Но ведь тот же Шахтер в куда более сильной и престижной Лиге чемпионов сумел набрать 4 очка. И это если не вспоминать о драме в матче с ПСВ, где преимущество в два гола было упущено за последние несколько минут матча и обернулось поражением.

Да, борьба за такое долгожданное золото в чемпионате Украины может быть оправданием для столичной команды. Фанаты уже заждались больших побед Динамо. Но ведь нельзя сбрасывать со счетов сегодняшнюю ситуацию в стране и то, что Динамо представляет Украину на международной арене во время войны...

Пока же стоит констатировать, что в последнем матче Динамо обыграло с крупным счетом Александрию (3:0) и с 12 победами при 4 ничьих и отсутствии поражений уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.

Крепкий середняк Ла Лиг и

Соперником Динамо будет крепкий середняк испанской Ла Лиги. Пик расцвета этой команды пришелся на начало 80-х годов прошлого столетия. Если в сезоне 1979/80 команда финишировала второй, отстав от Реала на один балл и на 13 очков опередив хихонский Спортинг, то год спустя, в сезоне 1980/81, Реал Сосьедад впервые стал чемпионом страны, опередив мадридцев по дополнительным показателям.

В следующем сезоне 1981/82 клуб защитил титул, а нападающий Хесус Мария Сатрустеги забил 17 мячей. А в сезоне 1982/83 Реал Сосьедад дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов, победив норвежский Викингур, шотландский Селтик и лиссабонский Спортинг. В полуфинале уступил будущему победителю немецкому Гамбургу с общим счётом 3:2. Также клуб стал обладателем Суперкубка Испании.

Впрочем, все это дела давно минувших дней. Начиная с сезона 2010/11, когда команда вернулась в элитный дивизион после трех чемпионатов, проведенных в Сегунде, выше 4-го места она так и не поднималась. Прошлый сезон 2023/24 команда завершила на 6-м месте, что позволило Сан-Себастьяну принять матчи второго по значимости еврокубка, Лиги Европы.

Нынешний сезон в еврокубке Реал Сосьедад начал с ничьей с французской Ниццей (1:1), после чего проиграл бельгийскому Андерлехту (1:2). Затем команда обыграла израильский Маккаби из Тель-Авива (2:1), но в 4-м туре вновь потерпела поражение – уже от чешской Виктории с тем же счетом 2:1. Наконец, в 5-м туре команда из Сан-Себастьяна обыграла амстердамский Аякс 2:0 и сейчас находится на 16-м месте с 7 очками и показателями типичного середняка турнирной таблицы – по две победы и поражениям и одной ничьей. Вместе с Реал Сосьедадом такие же показатели еще у четырех команд, которые занимают 17-20 места. У испанцев лучшая разница мячей чем у соперников.

В испанской Ла Лиге у Реал Сосьедада мини-серия из двух побед подряд, а в совокупности с успехами в Кубке Короля и Лиге Европы – уже четыре победы подряд. Также команда месяц назад обыграла Барселону в домашнем матче Примеры, 1:0. Сейчас Реал Сосьедад занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с показателями середняка (7 побед при 6 поражениях и 3 ничьих) и с внушительным отставанием от Барселоны в 14 очков, но имеет игру в запасе.

Разумеется, Динамо в игре с такой командой, тем более, на поле противника, которого будут гнать вперед трибуны, будет крайне непросто рассчитывать даже на ничью. К тому же, сам Реал Сосьедад уже показал, что ему важна Лига Европы, в подтверждение чему команда одержала две победы.

В списке травмированных у хозяев поля защитник Амари Траоре и полузащитник Арсен Захарян. Правда, последний, еще ни разу не выходивший на поле в этом сезоне, накануне вернулся в общую группу. Он получил травму на летних сборах и перенес операцию. Но эти потери вряд ли скажутся на боевом настрое хозяев поля, которые, теоретически, еще даже не потеряли шансы на место в Топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала. Пусть и находятся в середине турнирной таблицы, в группе таких же середняков.

На кого стоит обратить внимание? Лучшими бомбардирами команды в этом сезоне являются Орри Оскарссон (10 голов и 1 ассист за 24 матча), Микель Оярсабаль (4+2, 20) и Такефуса Кубо (4+1, 20). Оярсабаль также является капитаном команды. Именно эти игроки будут представлять особую опасность в сегодняшнем матче.

Букмекеры не верят в Динамо

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом игры хозяев поля из Сан-Себастьяна. Так украинские эксперты предлагают сделать ставку на победу Реал Сосьедада с коэффициентом 1.30 к 1, в то время как на ничью – 5.40, а на победу Динамо – 11.50.

В свою очередь, ведущие мировые букмекерские конторы дают схожий прогноз. На победу Реал Сосьедад можно поставить из расчета 1,26 к 1, на ничью – 5,67, а на победу Динамо – 12.00

Где смотреть?

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Напомним, что матч Реал Сосьедад – Динамо состоится сегодня, в четверг, 12 декабря. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.