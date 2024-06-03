Экс-тренер Таврии: В Крыму желают возвращения Украины

Свой последний трофей симферопольская Таврия выиграла 15 лет назад, когда подопечные Сергея Пучкова подняли над головой Кубок Украины. Сегодня в Нюрнберге Пучков получил награду от УАФ за вклад в развитие футбола в Крыму и Херсонской области.

Чемпион расспросил опытного тренера о нынешней жизни в Германии, связях с временно оккупированным городом на Луганщине, где он родился, и настроениях на полуострове.

— Сергей, чем сейчас занимаетесь?

— Первый год полномасштабной войны провел в Одессе. Вместе с женой в прошлом году уехали в Германию. Некоторое время провели в лагере для беженцев. В итоге оказались в небольшом городке под Франкфуртом, это земля Гессена. Еще в ноябре записались на языковые интеграционные курсы, начинающиеся только в июне. Большая очередь, приходится ждать курсов более полугода. Хочу улучшить свои знания немецкого и попытаться устроиться тренером. Понимаю, что начинать придется с низов — ждать предложений из первой или второй Бундеслиги точно не стоит.

— Представляете, какие придется преодолеть препятствия?

— В полной мере. Здесь достаточно своих тренеров. Твои прежние заслуги никого не интересуют. Совсем другой менталитет. Но с чего-то нужно начинать. Сначала — с изучения немецкого. Когда им немного овладею, буду искать варианты трудоустройства. Надеюсь, что своего последнего слова в футболе я еще не сказал.

— В Германии сейчас проживает более миллиона украинцев. С кем-нибудь из футбольного мира поддерживаете связь? К примеру, Ваш экс-одноклубник по Днепру Владимир Лютый несколько лет назад работал в академии Ганзы.

— Лютого я так и не нашел. Как и Петра Нойштедтера, тоже немного поигравшего в Днепре, а затем работавшего тренером в Германии. Общался с Игорем Симоновым — он в свое время играл в Шахтере, а с 2011 года работает в Айнтрахте администратором. Когда сборная Украины в Леверкузене играла с Италией, пересекся с Виктором Пасулько, который выступал за Черноморец и сборную СССР, но уже более 30 лет проживает в Германии.

— Приглашение в Нюрнберг на матч Германия — Украина для награждения от УАФ стало неожиданностью?

— Да. Подозреваю, что это инициировал один из руководителей Херсонской областной федерации футбола Алексей Кручер. В свое время я там тренировал местный Кристалл. А потом, когда после оккупации Крыма была попытка возрождения Таврии, команда жила в Новой Каховке, и как раз Кручер познакомил меня с президентом клуба.

— Вы работали на полуострове на протяжении 9 лет (2005-2014). Когда тренировали Таврию и Севастополь, случались ситуации, которые могут объяснить, что произошло в 2014 году, когда Крым был временно оккупирован Россией?

— Никто не ожидал, что такое может случиться. Во время революции достоинства, к сожалению, в Крыму хорошо сработала российская пропаганда, на руку которой сыграли и заявления от партии "Свобода". По крайней мере, тогда российские пропагандисты вовсю цитировали Тягнибока с его "Мы приедем в Крым и дадим жару". Вполне возможно, что они просто перекрутили его слова. Но в Севастополе это приняли за чистую монету и обиделись. Их переклинило.

— Некоторые игроки и тренеры, с которыми Вы пересекались в Таврии и Симферополе, остались в Крыму и продолжают там работать. Какие у них настроения?

— Те, с кем я общаюсь, хотели бы, чтобы Украина вернулась в Крым. Они признаются, что попали в каббалу. Не уехали в 2014 году, потому что приобрели на полуострове жилье, там у них родились дети. Осуждать людей очень просто. Но что они могли там сделать? Выйти с украинским флагом, чтобы их всех быстро "упаковали"? Кому это помогло бы? Сейчас в Крыму по большому счету нет футбола. Нет нормальной команды. Им остается только вспоминать, как хорошо было при Украине. И они все сейчас живут в большом страхе.

— Вы родились в городке Лутугино на Луганщине, который был оккупирован еще в 2014 году. Что Вас сейчас связывает с этим городом?

— Ничего. В прошлом году похоронил отца. Его кремировали. Жалею, что не могу отвезти урну с его прахом на кладбище к маме.

— Большую часть игровой карьеры Вы провели в СССР, выступали за молодежную сборную и, очевидно, имели много знакомых в России. После 24 февраля 2022 года продолжаете общаться с кем-то из страны-агрессора?

— Общаюсь только с прибалтами из литовского Жальгириса и грузинами из Динамо Тбилиси. Поздравляем друг друга с днями рождения в Фейсбуке. Иногда созваниваемся. С россиянами никакого желания поддерживать связи не имею. Они все зомбированы. Очень сильно. Им уже ничего не докажешь. Пусть это будет на их совести.

Максим Розенко, Чемпион