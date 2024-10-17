Первый легионер чемпионата Украины имел прозвище Водка Анди и напоминал Рыкуна. Его судьба сложилась трагически

Немец Андреас "Водка Анди" Зассен дебютировал в Днепре в мае 1995-го, а ушел в засветы 17 ноября 2004 года.

Подписание клубом Днепр контракта с полузащитником Динамо Дрезден Андреасом Зассеном весной 1995 года стало настоящей футбольной сенсацией. Зассен появился на берегах Днепра по протекции главного тренера команды Бернда Штанге и стал первым легионером чемпионата Украины, как тогда говорили, "из дальнего зарубежья".

Покатайся с Водкой Анди на такси

Появление Зассена в Украине стало возможным благодаря цепи событий. Предыдущий спонсор Днепра фирма "Дебют-Фидав" обанкротилась. Команду покинули главный тренер Николай Павлов, забравший с собой в киевское Динамо четырех ведущих игроков – защитника Сергея Беженара, полузащитников Евгения Похлебаева и Юрия Максимова, а также нападающего Сергея Коновалова. К поискам нового спонсора Днепра подключились Леонид Кучма и Павел Лазаренко. В итоге у двукратного чемпиона СССР появился мощный партнер – киевская компания "Интергаз" во главе с Игорем Бакаем. "Интергаз" занимался продажей российского газа и пообещал щедро финансировать Днепр. Свое обещание компания выполняла. Днепр усилил среднюю линию за счет игроков киевского Динамо Сергея Ковальца, Владимира Шарана и Дмитрия Топчиева. В качестве консультанта новые владельцы команды привлекли первого президента киевского Динамо Виктора Безверхнего. Также было принято беспрецедентное решение – Днепр возглавил 48-летний немецкий тренер Бернд Штанге.

У Бернда был неплохой тренерский профайл – в 1984-1988 годах возглавлял сборную ГДР, а в начале 90-х тренировал Герту и Лейпциг. На момент предложения от Днепра Штанге уже долгое время был безработным. В немецких медиа выплыла информация, что Бернд сотрудничал со Штази – восточногерманским аналогом советского КГБ, так что перспективы найти достойную работу были призрачными. Днепр стал первым зарубежным клубом для Штанге. А уже потом Бернд превратился в настоящего футбольного пилигрима. Работал в Австралии, возглавлял сборные Омана, Ирака, Белоруссии, Сингапура и Сирии. Именно по инициативе Штанге в Днепре появился Зассен.

Для действовавшего на позиции атакующего полузащитника 27-летнего Андреаса Зассена вояж в Украину был своеобразным рестартом. Зассен должен был перезапустить свою игровую карьеру после фиаско в дрезденском Динамо. В Германии все знали о проблемах игрока с алкоголем. Они регулярно мешали Андреасу раскрыть свой талант в полной мере. Более того, на тот момент за немцем уже закрепилось прозвище "Водка Анди".

В Бундеслиге Зассен дебютировал за Байер Юрдинген. В 1993 году хавбек за 800 тысяч марок приобрел Гамбург. Уже там 25-летний Зассен в очередной раз громко "отличился". В состоянии алкогольного опьянения Андреас устроил гонку по городу на такси. Попутно дал пощечину таксисту, который был вынужден "завезти" пьяного клиента в полицию. Об этом событии стало известно в прессе, Гамбург оштрафовал Зассена на 12 500 марок. А фаны Гамбурга придумали новую креативную кричалку. "Покатайся с Водка Анди на такси" – скандировали они с трибун.

Зассен тем временем продолжал проигрывать битву с зеленым змеем, и Гамбург был вынужден признать свою ошибку, и продать Андреаса в дрезденское Динамо. Но проблемы с режимом не исчезли и в Дрездене, где при первой же возможности скандального полузащитника отпустили в Днепр.

Напоминал Рыкуна

К сожалению, Днепр тоже не стал для Зассена перезапуском карьеры. За 4 месяца атакующий полузащитник провел за украинскую команду 11 матчей и не забил ни одного гола. Тогдашние партнеры по команде больше запомнили Андреаса активностью в рамках командных посиделок, а не на футбольном поле.

"Не могу сказать, что Андрес усилил нашу команду, – рассказывает Чемпиону Владимир Шаран , который в то время играл в полузащите Днепра. – Его приглашение инициировал Берндт Штанге, имевший полный кредит доверия от руководства клуба. Андреас приехал к нам с лишним весом. Он не мог дать того объема работы, который должен был давать игрок его амплуа. в то время в полузащите играли Полунин, Топчиев, опытный Багмут.

Что касается общения в коллективе, то языковой барьер нам мешал. Как человек Зассен был прост, открыт. Жил на базе в Приднепровске в комнате с вратарем Костей Ледовских. Как-то они вдвоем из центра города на базу шли пешком. Попробовали поймать такси. Но никто перед ними так и не остановился – было уже поздно. 18 километров шли пешком. "Честно, мы всю дорогу с ним шли и разговаривали" – признавался нам Костя. "Ты что, немецкий знаешь?" – переспрашивали мы его. Костя, конечно, не знал ни одного иностранного языка. Но они посидели в режиме "3 тайма" и, по-видимому, это помогли им преодолеть языковой барьер. На каком они языке разговаривали, мы так и не поняли".

"Для нас приезд немецкого футболиста стал новинкой, – признается Чемпиону экс-вратарь Днепра Николай Медин, мнение которого относительно игровых качеств Андреса отличается от соображений Шарана. – Нормально пообщаться с Зассеном нам мешал языковой барьер. Андреас изучил несколько слов и фраз на русском. Мы еще по-хорошему шутили над ним, когда он их с акцентом произносил. В коллектив он нормально влился – мы регулярно собирались командой после матчей. в то время у нас еще не практиковался съем квартир для легионеров. Что же касается футбольных моментов – было видно, что Андреас – игрок высокого класса.

"Зассен приехал не готовым физически, – признается нам Валентин Москвин, который тогда играл в линии нападения Днепра. – Начал набирать форму. Был на своей волне. Я и Славик Сирота немного знали английский, поэтому иногда могли с ним пообщаться. Думаю, в Днепре ему просто не хватило времени – Андреас пробыл в команде всего 4 месяца.

Угрожал владельцу трактира газовым пистолетом

Игровая карьера 27-летнего Зассена закончилась через 4 месяца после ухода из Днепра. Андреас подписал контракт с клубом второй Бундеслиги Ваттеншайд. Но вскоре его снова потянуло на старое. Контракт с Зассеном был разорван в декабре 1995 после его очередного загула. "Я выпил и проиграл все", – вскоре признался Андреас.

В августе 1997 года "Водка Анди" снова напомнил о себе – он угрожал владельцу трактира в родном Эссене газовым пистолетом. В последние годы своей жизни Зассен работал помощником садовода и маляром. 17 ноября 2004 года Андреас пошел в засветы в университетской клинике Эссена из-за мозгового инсульта. Зассену было всего 36 лет.

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Максим Розенко, Чемпион

Фото предоставлены архивариусом Романом Лубинским