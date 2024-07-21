Бесплатная помощь. Топ-10 свободных агентов, за которыми охотятся лучшие клубы

Трансферное лето в разгаре. А это значит, что с каждым днем все больше и больше информационное пространство будут заполнять сообщения о переходах тех или иных футболистов.

Чемпион действует на опережение и представляет наиболее желаемую рабочую силу, за которую не нужно платить предыдущему работодателю. Вашему вниманию наиболее востребованные свободные агенты жаркого лета-2024.

Марк Ройс

Несмотря на декларируемые ранее факты удачных переговоров с клубом МЛС Лос-Анджелес Гэлакси, легенда Боруссии Дортмунд все еще без новой команды. Впрочем, даже если представить себе, что с бывшим клубом Дэвида Бекхэма у Ройса не сложится, без внимания других работодателей Марк точно не останется.

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В частности, не стоит исключать активизации команд из Саудовской Аравии, которые пока ведут себя неожиданно пассивно. А вот трансфер в другой европейский клуб скорее невозможен — в свои 35 Ройс настроен уже не просто найти себе новый коллектив, но и по максимуму на исходе карьеры подзаработать.

Серхио Рамос

Багаж бывшего капитана Реала и Севильи впечатляет. Однако сейчас 38-летний защитник является игроком скорее контраверсионным, чем вызывающим восхищение. Серхио не смог показать свой уровень на протяжении прошлого сезона, и был среди тех, чья игра вызвала больше всего нареканий в Ла Лиге.

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Впрочем, ввиду опыта, харизмы и авторитета, Рамос может найти следующую команду и среди приличных клубов Старого Света. Да, он не образец скорости и никогда не отличался корректной игрой, но огромные приобретенные знания и умения делают его все еще привлекательным игроком для решения серьезных задач.

Матс Хуммельс

Едва ли не лучший центральный защитник предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов оказался ненужным Дортмунду. Впрочем, о высоком уровне 35-летнего бека говорит реальный интерес Хаби Алонсо и чемпиона Германии.

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Сейчас больше шансов подписать Хуммельса у итальянской Болоньи, однако ввиду действительно плотного интереса к его персоне со стороны многих команд, сюрпризов и интересных поворотов в вопросе трудоустройства Матса исключать никак не стоит.

Адриен Рабьо

На фоне партнеров по национальной команде центральный полузащитник сборной Франции выглядел неплохо и в матчах на Евро. Игры за "ле бле" показали, что Рабьо нашел в себе силы выступить на континентальном первенстве после клубного сезона удачно, а это удалось далеко не каждому известному футболисту. И теперь ожидаемо привлекает внимание и после неудачных контактов с боссами Ювентуса по продлению соглашения.

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Поэтому, несмотря на странную зависимость от мамы в возрасте 29-ти лет, Рабьо остается одним из лучших в своем деле. И можно не сомневаться, что информация о заинтересованности в услугах футболиста Реала, Милана и Наполи — правда.

Рафаэль Варан

Еще один центрбек имеет перед вышеперечисленными коллегами по амплуа ощутимую "фору" в возрасте — Варану всего 31. За последние два года бывший футболист сборной Франции совсем зачах в Манчестере. И теперь не так давно лучший на своей позиции в Европе игрок срочно нуждается в умелых и заботливых тренерских руках.

Впрочем, в случае Варана возможным и решающим барьером к такой цели может стать психологическое состояние футболиста. Есть подозрение, что Рафаэлю футбол интересен уже не так сильно, как раньше. Именно поэтому шансы таких клубов, как Комо и Интер Майами стать новым работодателем Варана, чрезвычайно высоки.

Антони Марсьяль

История Антони Марсьяля в МЮ в целом похожа на путь того же Варана. Впрочем, вингер играл еще меньше, и аренда в Севилье панацеей не стала ни для одной из сторон. 209 матчей за "красных дьяволов" за 9(!) лет пребывания в клубе — цифра ничтожно мала. Даже больше — Марсьяль был настолько неубедительным, что его трансфер из Монако в 2015-м за 60 млн евро смело можно считать одним из худших в истории английского футбола.

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Неудивительно, что сегодня акции 28-летнего игрока оцениваются настолько низко, что заинтересованных в его услугах на рынке клубов просто нет! Впрочем, рискнем спрогнозировать, что это временное явление, и известный хавбек команду в одном из чемпионатов "большой пятерки" вскоре найдет.

Марио Эрмосо

Учитывая критерий спрос-предложение на рынке, именно бывшего футболиста Атлетико можно и следует называть сильнейшим центральным защитником среди свободных агентов. Марио из тех футболистов, которые полезны не только умением начинать атаки, но и вести силовую борьбу.

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По сообщениям итальянских СМИ, Эрмосо одной ногой в Наполи, однако конкуренцию Антонио Конте и компании стремится составить миланский Интер. Это, а также факт заинтересованности в Марио Астон Виллы ранее, указывает на действительно высокий уровень игрока.

Мемфис Депай

Нидерландцу не позавидуешь. После того, как Мемфис покинул Лион и перешел в Барселону, в его карьере начали происходить изменения не в лучшую сторону. Депай не нашел себя ни в Барселоне, ни в Атлетико. Неудачно Мемфис провел и Евро — привлечь внимание потенциальных работодателей не удалось.

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Среди заинтересованных в услугах Депая команд называются итальянская Рома и французский Марсель. Учитывая приятный опыт в Лиге 1, вероятность того, что Мемфис окажется в провансальском клубе, выше.

Виссам Бен-Йеддер

Один из лучших бомбардиров в ведущих первенствах Европы в последние годы, Виссам Бен-Йеддер выделяется среди самых недооцененных футболистов Старого Света. Пока ему так и не удалось поиграть в составе клуба-гранда. Удастся ли сейчас?

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Сегодня Виссаму 33, однако последний сезон показал, что он в полном порядке — 34 матча, 20 голов. И если Бен-Йеддер окажется даже в более амбициозной команде, чем Монако, этому удивляться не стоит.

Кейлор Навас

Каков же хит-парад свободных агентов без классного голкипера? Бывший вратарь Реала и ПСЖ тоже находится в поисках новой команды. Трансфер в парижский клуб оказался неудачным решением, и в последние годы Навас из когорты лучших в своем деле вылетел.

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Впрочем, это вовсе не означает, что перед нами футболист, навыки и умения которого следует подвергать сомнению. Навас — это грандиозный опыт, сильная игра на линии и умение читать намерения соперника. Именно поэтому предложения амбициозных клубов по поводу 37-летнего стража ворот точно не заставят себя ждать.