Избитый Реал, рекорды по офсайдам и новый Месси: Барселона не выиграла Лигу чемпионов, но ее точно будут помнить

Каталонская Барселона вопреки прогнозам экспертов и нехватке денег на усиление выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.

Агрессивный, атакующий стиль команды Ханси Флика бросался в глаза; она забивала и пропускала больше всех топовых команд.

Чемпион выносит вердикт лучшей команде Барселоны, которая у нее была после Лионеля Месси.

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Сначала это была мысль, но со временем она переросла в уверенность – эту Барселону фаны запомнят надолго.

Слишком уж она веселая, слишком неординарная.

Это проявляется буквально во всем.

Вот так "Кулес" на чемпионском параде подкармливали несовершеннолетних Ямаля и Кубарси, у которых еще водительских прав нет – их на тренировки возят родственники.

Lamine Yamal a reçu des hamburgers de la part des fans lors de la célébration. 😂🍔pic.twitter.com/sEGtAauRDr — Barça News (@BarcaNewsFRA) May 17, 2025

А это бицуха Роберта Левандовского – ему 36, и этот физический монстр не танцует с Ямалем после голов; посмеивается, что тому еще надо подрасти.

Robert Lewy with the sexiest arms a man can ever have. Gonna use this as motivation to do more bicep curls. Damn! pic.twitter.com/MG4v5uplyE — pavan (@offsideact) May 16, 2025

А вот другой польский ветеран Войцех Щенсный – этот вообще завершил карьеру, а потом ее возобновил, чтобы сыграть в совершенно нетипичной для себя манере высоко в поле. На параде он довольно потягивал сигару – привычка, которая так раздражала когда-то Арсена Венгера, но сейчас Войцеху можно. Он даже ближнему одну протянул, но Марк Берналь не взял – ему-то всего 17.

Szczesny saat nawarin Bernal rokok 😭 pic.twitter.com/3dckgLYKvw — Barca Stuff Indonesia (@barcastuff_idn) May 17, 2025

По этому миксу молодости и опыта мы точно запомним Барселону – команду, где нападающий годится вингеру в отцы.

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И еще обязательно по искусственным офсайдам.

Когда Ганси Флик сделал это впервые, то подумалось, что это разовая заготовка. Никто не верил, что это может стать новой философией.

А оно стало.

В первом круге Ла Лиги Атлетик попал в офсайдную ловушку 5 раз, а Жирона, Вильярреал и Хетафе – по 7.

Но главная феерия была 26 октября на "Сантьяго Бернабеу", где Килиан Мбаппе собрал целых 8 офсайдов, а его Реал был уничтожен 4:0.

And before Mbappe’s penalty, he was offside. You dont want to get into this. pic.twitter.com/d20z7SE1Jd — Gera (@geramirez17) May 11, 2025

Ганси Флик отодвинул линию защиты на 34 метра от ворот, а руководить ею поставил экс-капитана Реала Сосьедад и Атлетика Бильбао Иньиго Мартинеса. Ставка, может, и сомнительная при наличии Рональда Араухо, но немец угадал.

Только в ноябре-декабре соперники изобрели противоядие офсайдным ловушкам Барсы, однако даже так она завершает сезон, поймав соперников 174 раза. На втором месте в топ-лигах Парма – у нее 115.

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Что касается Флика – по его действиям мы тоже запомним этот сезон.

До сих пор у Ганси была смешанная пресса. С одной стороны, он выдал исторический сезон с Баварией, с другой – провалился в сборной Германии.

Так кто же он?

Барселона подтвердила – Флик все-таки крутой тренер.

Deux de nos hommes forts.

Flick & Raphinha 🙌 pic.twitter.com/VSFizkNgVT — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) May 16, 2025

Жоан Лапорта едва зарегистрировал на сезон Дани Ольмо – единственное летнее приобретение. В остальном это был тот же состав, который провалил сезон-2023/24 с Хави Эрнандесом; тот, в котором Совет директоров рекомендовал продать Жюля Кунде и Рафинью, не оправдавших надежд.

Бразилец уже собирал вещи, когда Флик ему позвонил и попросил приехать на сборы.

"Я остался только ради Ганси. Он сказал, что я буду важной фигурой в его планах. Флик – это тренер, заботящийся о своих игрока х", – говорит Раф, который стал капитаном и претендует на Золотой мяч.

И не он один такой. Почти все в Барселоне прибавили с новым тренером.

Левандовский, год назад забивавший реже Артема Довбика, порвал в лобовых матчах Атлетико и Реал. Френки де Йонг вспомнил о скиллах времен еще Аякса. Кунде и Алекс Бальде синхронно выдали лучший год в жизни.

А Ферран Торрес? 19 голов со скамейки запасных – откуда это у него?

🇪🇸 Ferran Torres — Barça numbers since joining:



His sharpest season yet. 🦈 pic.twitter.com/Us7Cap8HXw — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) May 15, 2025

Флик стоит за прогрессом каждого из них.

Это он навязал команде такую дисциплину, что Иньяки Пенья вылетел из состава, просто опоздав на пресс-конференцию перед полуфиналом Суперкубка.

А еще разогнал игроков, чтобы не раздражали фанов Эспаньола празднованиями титула на "Корнелье".

Этого очень не хватало Хави, который был прежде всего болельщиком Барсы, а потом уже тренером. В Флике "Кулес" наконец нашли того, кто им нужен – профессионала.

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Более того, Ганси еще и окружили профи со всех сторон.

Тренер по физподготовке Хулио Тоус ранее занимал аналогичные посты в Челси, Интере, Тоттенхэме, сборной Италии. Его коллега Пепе Конде работал на сборную Испании, Реал и Севилью. Рафа Мальдонадо отвечал за фитнес в Фиорентине, Удинезе и Сосьедаде. Герман Фернандес пришел из Удинезе, где был физиотерапевтом.

Julio Tous et Hansi Flick 💪🧠 pic.twitter.com/eh8rlKnI2l — Blaugranation (@blaugranation_) February 20, 2025

Вы, может, и не знали, но эта бригада невидимых глазу суперзвезд прибыла на "Монжуик" прошлым летом вместе с Фликом.

Вот откуда этот бешеный темп и ритм Барселоны.

В победном матче с Баварией 23 октября каталонцы набегали 126,5 км, тогда как немцы – 119. Для контекста, в 2020-м, когда Мюнхен громил Барсу 8:2, Месси и Ко преодолели лишь 98 км.

И даже в апреле, когда самые выносливые устали, Барса выдала 115,7 км в матче с Боруссией Дортмунд. У Реала на той же стадии против Арсенала было 101,2 км.

Эта феерическая выносливость Барсы и позволяла ей штамповать невероятные камбэки по ходу матчей. Всего их было 9. Один из самых запоминающихся – 5:4 после 2:4 на поле Бенфики.

Или 4:3 после 1:3 против Сельты.

Ну, и из последнего – 4:3 после 0:2 с Реалом в "почти золотом" матче.

"Даже при 2:0 в нашу пользу я сомневался, что Реал победит. Барселона играла так, будто ничего не произошло", – кажется, Тони Кроос сказал то , что думали все. Пропущенные мячи Блауграны в какой-то момент начали восприниматься как фора, а не беда.

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Барса ведь не просто бегала, но и создавала этим темпом колоссальные проблемы любой защите.

Это больше, чем просто хорошая атака – это нечто гениальное.

97 голов за 2 тура до финиша чемпионата – лучший результат в Европе и третий лучший за всю историю Ла Лиги. Больше забивали разве сама Барса во времена Луиса Энрике (116) и Реал Жозе Моуринью (121).

Левандовский и Рафинья – самый результативный дуэт нападающих в топ-лигах с 43 голами на двоих.

Также Рафинья стал вторым в Европе по созданным моментам (88) после мозгового центра Вильярреала Алекса Баэны (92).

Raphinha's season has already eclipsed Neymar's best-ever at Barcelona 😵🇧🇷



Can we all agree Raphinha is better than Neymar was? pic.twitter.com/FcHwPnGwop — clement (@SuroBasia999) May 13, 2025

Ну, и наконец Ламин Ямаль – вундеркинд на правом фланге, выросший в лучшего ассистента чемпионата (13) даже раньше, чем выпил пива.

Ох они и поиздевались над Реалом!

16 голов в 4 подряд победных Класико – еще никогда в этих противостояниях зрители не видели подобного. Последнее столь явное доминирование Барсы приходилось еще на времена молодости Диего Марадоны.

По этим разгромам там, где как никто не ждал, мир тоже запомнил эту Блауграну – команду, не признававшую границ.

- 4 CLASICO 16 Golas 3 COMPETITIONS 🏆🏆🏆



pic.twitter.com/DAgHCxK7xj — 𝖤𝖫 𝖯𝖱𝖤𝖲𝖨𝖣𝖤𝖭𝖳 (@EL_President_) May 17, 2025

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А еще – по появлениям новых Хави и Месси.

О Педри все знали и раньше, но казалось, что Олимпиада в Токио уничтожила его колени.

К счастью, канареец оказался не из того теста, что Ансу Фати.

Педри забивал и отдавал важные ассисты – и это круто. Но еще важнее его контроль над игрой. 2205 точных передач – самый высокий показатель среди хавбеков в Ла Лиге.

А еще 247 возвратов мяча – больше всего в топ-лигах. На втором месте – цербер Челси Мойсес Кайседо (211), но Педри ведь не опорник – он лишь задает тон прессингу и чувствует, где окажется мяч спустя несколько секунд. Маэстро.

Ну, а Ямаль – этот и подавно талант с намеком на GOAT.

Если в начале сезона ему немного не хватало реализации, эффективности, то постепенно это появилось, и где-то символично, что это он забил золотой гол Эспаньолу.

17 мячей, 24 ассиста – кажется, неслучайно его купал младенцем сам Месси.

281 попытка дриблинга, из которых 147 точные – это как раз цифры юного Лео. Лишь на втором месте Винисиус Жуниор из Реала (194 попытки, 82 удачные), а, например, Килиана Мбаппе нет и в ТОП-5.

Никто не знает, что будет с ним дальше, но всем очень интересно.

Ла Масия в очередной раз всех переиграла.

Исидре Хила обычно писал скаутские резюме сжато и кратко, но увидев семилетнего Ламина в Ла-Торрете забыл о ручке и побежал звонить. Трубку тогда взял координатор Ла Масии Оскар Эрнандес, которого поразил рассказ скаута, и он побежал к тренеру Марку Серре и директору академии Альберту Пуигу. Они опередили Эспаньол на один день.

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И так было со всеми – Гави и Фермином, прибывшими из Андалусии; Кубарси из Жироны; Бальде, которого ребенком выдернули из того же Эспаньола.

Выдающаяся работа на детском и юношеском уровне сделала возможным этот сезон Барсы.

Так-то клуб до сих пор по уши в долгах.

Речь идет о более чем миллиарде евро; плюс еще полтора миллиарда взяли в кредит на реконструкцию "Камп Ноу", которая затягивается и тоже бьет по карману, ведь "Монжуик" в среднем собирает на 30-40 тысяч меньше народу.

По правилам УЕФА и Ла Лиги Барса не может регистрировать новичков с такой бухгалтерией, и Дани Ольмо возвращался домой с РБ Лейпциг глобально в неизвестность.

То, как его зарегистрировали на второй круг – удар от Жоана Лапорты прямо по президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу. Босс каталонцев через правительство протолкнул решение, противоречившее установленным в испанском футболе правилам.

Более того, возможно, произошла и афера, поскольку аудиторы не нашли на счетах Барсы объявленных 100 млн евро за проданные VIP-места на "Камп Ноу".

Из-за этого эту Барсу тоже не получится забыть, да.

Жоан Лапорта побил все мыслимые рекорды по выходам сухим из воды в юридически безнадежных ситуациях.

La reacción de Laporta haciendo hasta una peineta tras conseguir la cautelar para Dani Olmo y Pau Victor.



QUÉ VERGÜENZA 🤐🤐🤐 pic.twitter.com/NS8aHGaxTg — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 8, 2025

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Словом, все у них сложилось; все получилось даже лучше, чем планировали.

Единственное исключение – Интер.

Ямаль в решающую секунду подтвердил, что ему 17, и вместо удержания мяча пробил – да так, что через минуту получил гол в свои ворота от Ачерби.

"Если бы на его месте был игрок Интера, он бы побежал к угловому флажку и убил время. Но то, как сыграл Ямаль, и сделало его лучшим игроком в матче", – цитировал The Athletic помощника Ганси Флика.

Rinomata senza senso: dal palo di Yamal al 92esimo passato totalmente in sordina al gol sensazionale di Acerbi che ci tiene in vita.



Pazza Inter sempre ⚫️🔵 pic.twitter.com/wSFS9wRMeL — Giamped (@Gia__mped) May 7, 2025

Хотя в целом результат-то по делу. До мая у Барсы не осталось и тени обороны, а одной атакой Лигу чемпионов не выиграют.

Флик это знает – и теперь должен объяснить ребятам. В его команде лишь семеро игроков провели за клуб 100+ матчей, и они на том этапе, когда неудача еще не "катастрофа", но "урок", который учат и возвращаются сильнее.

Что же касается нынешней кампании, то она у Барсы показалась не доминирующей, а, скорее, киношной – поразительно много сюжетов, годящихся для экранизации.

А что за хорошее кино без сиквела, правда?

Потому и ждем с нетерпением – и те, кто за Барсу, и те, кому все равно. Речь ведь не о клубных симпатиях, а о самом футболе – игре, которую в интерпретации Флика, Педри, Ямаля и других просто невозможно не любить.