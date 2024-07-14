Сборная Аргентины — сборная Колумбии: анонс финала Копа Америка-2024

Сборная Аргентины встретится с Колумбией в финале "Копа Америка-2024". Матч состоится на арене Hard Rock Stadium, Майами, штат Флорида. Начало — в ночь на 15 июля, в 3:00 по киевскому времени.

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Сборная Аргентины

Национальная команда Аргентины образцово провела групповой этап Кубка Америки, одержав три "сухие" победы. В первом туре аргентинцы одолели Канаду, во втором оказались сильнее Чили, а в третьем одержали победу над Перу.

Первым соперником у плейоф стал Эквадор. Подопечные Лионеля Скалони не смогли победить в основное время и все решалось в серии пенальти, где свое мастерство продемонстрировал Эмилиано Мартинес. А в полуфинале Аргентина снова встретилась с Канадой и снова уверенно ее одолела.

Сборная Колумбии

Колумбия стала единственной победительницей группы этого турнира, что не набрала максимум баллов. В третьем туре она расписала мировую с Бразилией. Также подопечные Нестора Лоренсо победили Парагвай в первом туре и Коста-Рику во втором.

В четвертьфинале колумбийцы встретились с Панамой и уничтожили ее со счетом 5:0. А в полуфинальном матче против Уругвая одержали минимальную победу. Отметим, что команды этот матч доигрывали вдесятером.

У сборной Колумбии перед финалом Копа Америка есть одна потеря. Через полученную красную карточку матч пропустит защитник Кристал Пелес Даниэль Муньос.

История встреч

Команды встречались между собой 39 раз. Тотальное преимущество на стороне Аргентины (+22=8-9). Также аргентинцы забили на 32 мяча больше.

Первый матч состоялся в 1945 году и стал самой большой победой Аргентины в истории противостояния. Тот поединок завершился со счётом 9:1. Самая большая победа Колумбии — 5:0, состоялась 5 сентября 1993-го. Последний матч команды сыграли в феврале 2022-го в квалификации к чемпионату мира. Тогда минимально выиграла Аргентина.

Список вызванных футболистов

Сборная Аргентины

Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Франко Армани (Ривер Плейт), Херонимо Рульи (Аякс);

Защитники: Гонсало Монтьель (Ноттингем Форест), Науэль Молина (Атлетико), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Херман Песселья (Бетис), Лукас Мартинес Кварта (Фиорентина), Николас Отаменди (Бенфика), Лисандро Севилья), Николас Тальяфико (Лион);

Полузащитники: Гвидо Родригес (Бетис), Леандро Паредес (Рома), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Родриго Де Пауль (Атлетико), Эсекьель Паласиос (Байер), Энцо Фернандес (Челси), Джованни Ло Чельсо (Тоттенгем);

Нападающие: Анхель Ди Мария (Бенфика), Валентин Карбони (Монца), Лионель Месси (Интер Майами), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Николас Гонсалес (Фиорентина), Лаутаро Мартинес (Интер), Хулиан Альварес (Манчестер Сити).

Фото: Getty Images

Сборная Колумбии

Вратари: Дэвид Оспина (Аль-Наср), Камило Варгас (Атлас), Альваро Монтеро (Миллонариос);

Защитники: Давинсон Санчес (Галатасарай), Сантьяго Ариас (Байя), Йерри Мина (Кальяри), Даниэль Муньос (Кристалл Пелес), Хоан Мохико (Осасуна), Джон Лукуми (Болонья), Карлос Куэста (Генк), Деивер Мачадо .

Полузащитники: Хамес Родригес (Сан-Паулу), Матеус Урибе (Аль-Садд), Хефферсон Лерма (Кристалл Пелес), Хуан Фернандо Кинтеро (Расинг), Джон Ариас (Флуминенсе), Хорхе Карраскаль, Кевин Кастаньо, Ричард Ясер Асприлья (Вотфорд);

Нападающие: Луис Диас (Ливерпуль), Рафаэль Сантос Борре (Интернасьонал), Мишель Борха (Ривер Плейт), Луис Синистерра (Борнмут), Джон Дуран (Астон Вилла), Джон Кордова.

Фото: Getty Images

Цифры и факты

Это юбилейная 40-я встреча между сборными Аргентины и Колумбии. Уверенное преимущество у аргентинцев (+22=8-9);

Аргентинцы забили 81 мяч в ворота Колумбии, а пропустили 49;

В последний раз Аргентина побеждала колумбийцев на Копа Америка в основное время еще в 2007 году;

Аргентинцы никогда не забивали колумбийцам в товарищеских матчах;

Из 5 матчей в плейоф турниров между этими командами 3 завершились серией пенальти, еще по 1 победе у каждой из сборных;

Аргентина не проиграла ни одной серии послематчевых пенальти в противостоянии с Колумбией;

Если финал Копа Америка переходил в серию послематчевых пенальти, то Аргентина проигрывала;

Единственная победа Колумбии в Кубке Америки состоялась в 2001 году. В 1975 году она выходила в финал, однако проиграла Перу в трехматчевом противостоянии;

За последние 62 поединка Аргентина проиграла всего дважды;

Колумбия не проигрывает рекордные для себя 28 матчей;

Сборная Аргентины дороже Колумбии почти вдвое (805 против 282,9 миллиона евро );

); Состав аргентинской команды несколько взрослее сборной Колумбии (28,6 против 28,3 лет);

Самая большая победа Аргентины — 9:1 в 1945 году, в Колумбии — 5:0 в 1993-м;

Команды никогда в истории не пересекались в финале турниров.

Где смотреть

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Коэффициенты от Фавбет

Победа Аргентины — 2,23;

Ничья — 3,05;

Победа Колумбии — 4,40.

Прогноз Чемпиона

Победа Аргентины — 2:1.