Ярмоленко – 35. Вспоминаем лучшие голы украинского футболиста

Сегодня, 23 октября, вингеру Динамо Андрею Ярмоленко исполняется 35 лет!

За свою карьеру талантливый игрок внес яркий вклад в мире футбола, отличившись не только на клубном, но и на международном уровне. В частности, его голы поразили футбольных болельщиков по всему миру. От чрезвычайных ударов за Динамо до памятных моментов в Боруссии и Вест Гэми, каждый его гол – это не просто достижение, а настоящая футбольная поэзия.

Редакция сайта Чемпион хочет по-своему поздравить легендарного футболиста, вспомнив лучшие голы в его карьере.

Гол в ворота сборной Нидерландов на Евро-2020

Первый матч "желто-синих" на чемпионате Европы и сразу такой сильный соперник. Наша команда уступает со счетом 0:2, игра очень тяжелая, но вдруг лидер линии атаки решается на дальний удар, и... Вышел настоящий шедевр!

Andriy Yarmolenko's stunning effort in a wild Ukraine 🆚 Netherlands match at #EURO2020 🔥pic.twitter.com/hUon8VbJ8j — GOAL (@goal) July 21, 2021

Победный гол в дерби из Челси

В 2020 году активно царил коронавирус, а главный тренер Вест Хэма держал на скамье для запасных Андрея Николаевича, который доказал, свой высокий уровень в матче с Челси. Быстрая контратака и украинец, получив мяч, накручивает Антонио Рюдигера и забивает победный гол на 89-й минуте.

Забитый мяч в ворота Эвертона

Непростой соперник был у Динамо в плей-офф Лиги Европы. Киевляне играли против Эвертона, выигравшего первый матч 2:1, поэтому на своем поле нужно было отыгрываться. Конечно, Андрей Ярмоленко взял на себя инициативу и в фирменном стиле отправил мяч в ворота Тима Ховарда.

Дебютный гол за Боруссию Дортмунд

В 2017 году Ярмоленко сменил Динамо на "шмелей", чтобы попробовать свои силы в немецком чемпионате. Фанаты с нетерпением ждали первого гола Андрея за Боруссию, и он был забит не просто в рамках Бундеслиги, а в Лиге чемпионов против Тоттенгема.

Лучшее взятие ворот УПЛ в 2014 году

Лидер Динамо Киев стал победителем опроса, определявшего лучший гол в 2014 году. Фанаты выбрали фантастический забитый мяч Ярмоленко в игре с донецким Металлургом. Вингер филигранно обвел двух защитников и голкипера в штрафной соперника, пробив потом в пустые ворота.