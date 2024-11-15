С кем Ребров идет на Грузию и Албанию: анализ состава сборной на решающие матчи Лиги наций

Лига наций началась для национальной сборной откровенно плохо. Впрочем, по ходу турнира команда Реброва немного пришла в себя и перед решающими матчами имеет неплохие шансы для того, чтобы завершить групповой этап на положительной ноте. В этом материале анализируем "ростер" национальной сборной на это игровое окно.

Голкиперы – традиционные три из четырех сильнейших

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

При всем уважении ко всем остальным украинским голкиперам именно четверка Трубин-Лунин-Бущан-Ризнык сейчас самая сильная. Каждый из этих вратарей имеет стабильную игровую практику, а Лунин даже успел отличиться эффектным ассистом за "галактикос". Однако Андрей не помощник национальной сборной в этом игровом окне, поэтому тренерский штаб из резервного списка вызвал Дмитрия Ризнык.

Дмитрий Ризнык УАФ

В сборной Реброва основным вратарем принято считать Трубина. В Бенфике у Анатолия не обходится без голкиперских фейлов, хотя принципиальный матч против Порту Трубин отстоял прилично. В конце концов, в сборной его позиции достаточно стабильны.

Бущан и Потрошитель – безапелляционно основные вратари Динамо и Шахтера соответственно. Да, пропускают, в основном из-за неслаженных действий защиты, а не из-за собственных ошибок Каждый из них может заменить Трубина в рамке, однако такие варианты кажутся маловероятными.

Кто бы еще мог претендовать на вызов или хотя бы попадание в расширенный список? Давайте не будем банальными и отметим голкипера Александрии Григория Ермакова, который кроме уверенной игры на линии хорошо играет ногами и даже неплохо участвует в "билд-апе".

Защитники: без Динамо, но с Миколенко и дебютантом

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Алексей Сыч (Рух, Львов) .

Начнем с левых защитников. Здесь все просто: если Миколенко здоров и приехал в сборную – играет Виталий. Хотя были ситуации, когда 19 номер играл за национальную команду и с температурой, и повреждениями. Да, у Эвертона традиционно не все хорошо в чемпионате, однако на фоне кризисных "ирисок" украинский защитник выделяется уверенностью и стабильностью.

Матчи прошлого игрового окна продемонстрировали то, что когда нет Миколенко, его позицию неплохо может закрыть Матвиенко. В конце концов, Николай начинал свою карьеру слева в защите, поэтому необходимых навыков у него хватает. Именно по этим соображениям Михайличенко в резервном списке, а не в основной обойме.

Сергей Ребров вызвал в национальную команду четыре центрбека. Учитывая предыдущие поединки и бекграунд в чемпионате, железобетонное место в основе будет иметь Забарный. Ну как не ставить в основу игрока, который остановил самого Холанда, а фаны Борнмута посвящают ему песни. Кроме традиционно сильной игры в отборе и на втором этаже Забарный часто берет на себя инициативу в продвижении мяча. Редко, но бывают и обрезки. Пока, к счастью, не роковые.

В паре с Ильей, скорее всего, выйдет опытный Матвиенко. Николай не столь убедителен в физической борьбе, впрочем, его пассовая работа и прекрасное видение поля уже неоднократно пригодились сборной.

Исключать вариант с Талаверовым в основе тоже не стоит. Особенно, если речь пойдет о матче с физически мощными албанцами. Бондарь из имеющихся центральных защитников все же имеет меньше шансов сыграть в основе.

Валерий Бондарь УАФ

Из номинальных правых защитников в составе сборной Конопля и дебютант Сыч. Интересно, что после того, как выяснилось, что за сборную не сыграет Тимчик, Ребров вызвал дебютанта из львовской команды, а не опытного универсала из Динамо Караваева, проведшего за сборную почти полсотни матчей. Теперь же место в основе Конопля почти не подвергается сомнению. Ефим и до того в большинстве случаев выигрывал конкуренцию у Тимчика.

Если же проанализировать список защитников, которых вызвал Ребров, то бросается в глаза то, что наставник сборной снова сделал выводы и не вызвал пятого центрбека. В резервном списке на подхвате есть Сваток и Михайличенко. Наконец-то вернулся Миколенко, а после того, как уехал Тимчик, в составе сборной нет ни одного защитника из Динамо.

Кто бы еще из защитников мог усилить этот состав сборной? Если речь идет о том, чтобы работать на перспективу, то, конечно, можно вспомнить нескольких игроков, но место в основе из них кто-то имел бы вряд.

Полузащита: возвращение Зинченко, отсутствие Ярмоленко, Цыганкова и Степаненко

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик ( Челси Лондон, Англия), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Начнём с позиции опорника. В состав сборной возвращается Владимир Бражко, который, скорее всего, и будет основным. Как бы уверенно и ярко не сыграл Калюжный, которого уже окрестили украинским Гаттузо или Супер-Иваном, впрочем именно динамовец должен занять место в центре поля. Несмотря на работоспособность и уверенную игру, на фоне быстрых грузин или мобильного Аслани футболисту Александрии может не хватить скорости. Конечно, есть еще совершенно атакующие варианты с Зинченко или Криськивым, однако маловероятно, что Ребров решится на такие эксперименты.

Еще два самых очевидных претендента на место в основе – Шапаренко и Судаков. Тренерский штаб с перманентным успехом научился использовать лидеров Динамо и Шахтера одновременно. Конечно, без ошибок не обходится. Особенно проблемным моментом выглядит тот факт, что оба игрока любят глубоко опускаться для розыгрыша и продвижения мяча. Тем не менее, креативность, объем работы обоих игроков пригодятся сборной. Если же у обоих сразу пойдет игра, то центру поля грузин и албанцев будет не по делу.

Из центральных полузащитников еще есть Зинченко, Криськив и Ярмолюк. Возвращение Зинченко в состав сборной важно не только с игровой, но и психологической точки зрения. При отсутствии в команде Ярмоленко, Степаненко и Малиновского опытный игрок в раздевалке точно не помешает. При этом Зинченко явно имеет амбиции не просто приезжать в сборную ради микроклимата. В составе "канониров" у Александра не так и много игровой практики, хотя в последних матчах украинец наконец-то снова начал появляться на поле. Хоть и на замену.

Александр Зинченко Getty Images

Что касается Криськива, которого Пушич перепрофилировал в опорника, то Дмитрий, скорее всего, пока может рассчитывать только на статус игрока ротации. При этом самое очевидное, что в сборной игрока "горняков" видят несколько выше.

На первый взгляд кажется, что Ярмолюка Ребров вызвал с целью знакомства и учитывая критику футбольной общественности, которая частенько "сватала" Егора в главную команду. Наконец, приглашение молодого полузащитника, который хоть и не является игроком стартового состава, но стабильно выходит на поле в Премьер-Лиге стабильно, напрашивалось давно. А если еще упомянуть "кейс Калюжного", то почему бы и нет?

Из всех фланговых атакующих футболистов безапелляционное место в основе только у Михаила Мудрика. Зубков и Гуцуляк примерно с равными шансами могут сыграть на правом фланге атаки. Игрок Шахтера имеет больше опыта и его возможности лучше известны Реброву со времен совместной работы в Ференцвароши, но Гуцуляк довольно неплохо зарекомендовал себя в крайнем игровом окне.

Универсализм, быстрота и уверенная игра на клубном уровне оставляют неплохие шансы хотя бы выйти на замену и Назаренко. В резервном списке еще есть "динамовец" Кабаев, также находящийся в довольно неплохой форме.

Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Малиновский… Эта пятерка по разным причинам не сыграет за сборную. А еще в резервном списке есть Степаненко, который в случае форс-мажора тоже может помочь команде.

Форварды: снова трио без Сикана

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо).

Уже стабильно для сборной Реброва трио нападающих снова в расположении главной команды страны. Позиции Довбика в сборной пока безальтернативны: украинский Пичичи, конечно, не так ярок в кризисной Роме, как это было в Жироне в прошлом году, впрочем, находится в неплохих кондициях и до сих пор является главной ударной силой сборной в атаке.

У Яремчука не все гладко в Олимпиакосе. К сожалению, украинский форвард пока не может найти себя в составе греческой команды, однако в сборной Роману все еще доверяют. Он всегда, несмотря на ситуацию в клубах, демонстрирует за сборную высокий уровень игры и забивает важные мячи.

Ванат наконец-то раззабивался. Появление в составе Динамо Герреро, кажется, пошло на пользу молодому центрфорварду и сейчас он находится в хорошей форме. К тому же у Владислава есть скилы игры на фланге. Кто знает, авось понадобятся?

С этого трио все же больше шансов сыграть в основе у Довбика. Конечно, при условии, что у Артема будет все в порядке со здоровьем. Хотя не стоит исключать, что и Яремчук, и Ванат получат игровые минуты. Сикан снова остался в резервном списке.

Артем Довбык УАФ

Откровенных "пассажиров" в этом составе сборной нет. В зависимости от того, какую тактику выберет Ребров, фактически каждому игроку может найтись место на поле.

Сборная Украины частично переживает смену поколений. Вроде бы шаблонно-банальная, но правдивая фраза. Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук – не получили места в основной обойме команды. Тем временем Ребров активно интегрирует новых игроков. При этом наконец активно привлекая и лидеров отечественного чемпионата не только из состава Динамо и Шахтера, но и футболистов Полесья, Александрии и даже Руха.

В заключительных поединках Лиги наций тренерскому штабу сборной точно не до больших тактических экспериментов. Так, в зависимости от результата можно ожидать и перестройку на игру в два центрфорварда или три центрбека, однако самое очевидное из подбора игроков и других факторов, Ребров будет играть в традиционные для себя 4-3-3.

В этой сборной Украины немало игроков, умеющих играть в футбол. Впрочем, учитывая все обстоятельства, болельщики ждут победы. Яркие и результативные поражения не ко времени.

Ориентировочный основной состав

Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарник, Конопля – Бражко, Судаков, Шапаренко – Мудрик, Довбык, Гуцуляк.

Андрей Мошкун для Чемпиона

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