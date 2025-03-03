Серебро и бронза на пути к олимпийскому Милану: Голиченко и Даренский дарят оптимизм перед Играми-2026

На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который завершился в Дебрецене (Венгрия), украинские спортсмены впервые за 25 лет выиграли серебро турнира такого масштаба. Спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский пропустили вперед только соперников из Грузии.

При этом, двумя неделями ранее Голиченко и Даренский завоевали бронзовые медали на "взрослых" тестовых соревнованиях на Олимпийской арене в Милане (Италия) Road to 26 Trophy. Получается, у бронзовых призеров турнира среди спортивных пар уже далекой туринской Олимпиады-2006 Елены Грушиной и Руслана Гончарова появились наследники…

Медали две недели подряд

Успехи последних двух недель нельзя назвать случайными. Пара из Днепра регулярно попадает в призеры взрослых соревнований, не говоря уже о юниорских, куда они еще проходят по возрасту.

В Дебрецене украинцы показали итоговый результат (короткая + произвольная программы) 164,06 балла, существенно уступив победителям из Грузии. Анастасия Метелкина и Лука Берулава набрали 191,01 балла. Но, вместе с тем, Голиченко и Даренский существенно обогнали пару из Канады, которые стали бронзовыми призерами. Мартина Ариано Кент и Чарли Лалиберт-Лоран набрали 155,02 балла.

Стоит отметить, что для Украины эта 12-я медаль в истории юниорских чемпионатов мира, но, как уже отмечалось, первое серебро за четверть века. Всего же наши фигуристы завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. А, с учетом золота Дмитрия Дмитренко в 1992-м, это 13-я награда.

А в Милане, на предолимпийском турнире, 21 февраля, украинская спортивная пара набрала в итоге 164.05 баллов, с практически минимальной разницей уступив Кейт Макбет и Даниилу Паркману из США, которые заняли второе место (165.76). Победителями в парном катании стали итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (171.02).

Артем Даренский и София Голиченко Getty Images

Партнер выиграл бронзу юношеской Олимпиады

Имя Сергея Даренского впервые прозвучала в сводках новостей еще в январе 2020-го. Тогда, на зимних юношеских Олимпийских играх украинец, в паре с Софией Нестеровой выиграл бронзовую медаль в командном турнире. Украинская пара выиграла награду в составе смешанной команды Team Vision.

Это был первый крупный международный успех 18-летнего на тот момент спортсмена. При том, что с Нестеровой Даренский успел уже стать двукратным чемпионом Украины. Но именно после юношеской Олимпиады он поменял партнершу, встав в пару с Голиченко.

Первый сезон в паре с новой партнершей омрачился неприятным инцидентом на квалификационном к Играм Пекин-2022 чемпионате мира. На чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция) пара не выступила из-за позитивного теста на коронавирус. А уже в следующем сезоне 2021/22 на Набельхорн Трофи, последнем квалификационном турнире к Олимпиаде украинская пара заняла лишь 11-е место и не попала в число участников Олимпиады.

Тем не менее сборная Украины смогла квалифицироваться в командный турнир, а Даренский и Голиченко попали в состав команды, как лучшая спортивная пара страны. Впрочем, в Пекине украинская команда заняла последнее 10-е место в короткой программе и не попала в произвольную. А Даренский и Голиченко заняли 9-е место в короткой программе спортивных пар только потому что… пара из Германии отсутствовала в этом виде программы.

Жить и соревноваться, вопреки войне

Сразу после Олимпиады Украину и весь мир потрясло полномасштабное вторжение российской армии в нашу страну. Но, несмотря на столь страшные события София и Артем нашли в себе силы тренироваться и готовится к чемпионату мира. Более того, ко второму по значимости старту сезона после Игр, они поставили новую короткую программу на песню "Живая" украинской группы The Hardkiss (солистка Юлия Санина) и заняли с ней 13-е место на дебютном для себя чемпионате мира.

К сожалению, с произвольной программы спортсмены вынуждены были сняться, чтобы избежать травмы.

Регулярные успехи и надежды на ЧМ

В текущем олимпийском цикле украинская пара периодически попадает в призеры как взрослых, так и юниорских соревнований. Так, в декабре 2023-го, Голиченко и Даренский стали бронзовыми призерами международного турнира Golden Spin of Zagreb, который проходит в столице Хорватии. Они заняли третье место на соревнованиях девятого, последнего этапа серии Челенджер с лучшими результатами в сезоне. За короткую программу наша спортивная пара получила от судей 55.92 балла, за произвольную – 106.25 балла и 162.17 балла в итоге.

Артем Даренский и София Голиченко Getty Images

А в сентябре 2024-го, уже в начале нынешнего сезона, пара стала серебряным призером пятого этапа серии Гран-при среди юниоров в Гданьске (Польша). Подопечные Игоря Марченко после выполнения короткой программы занимали второе место (51.81 балла), в произвольной показали пятый результат (84.77 балла), однако в итоге сохранили вторую позицию. По сумме двух выступлений фигуристы из Днепра получили от судей 136.58 балла. Победителями турнира в парном катании стали китайские фигуристы Чжан Цзясюань и Хуан Ихан (161.96 балла), а бронзовыми призерами – Джулия Кватрокки и Симон Демаре из Канады (134.88 балла).

Впереди чемпионат мира-2025, главный старт сезона и знаковый, определяющий расклады перед олимпийским сезоном 2025/26. От результата этого старта зависит очень многое для спортсменов в уже следующем олимпийском сезоне 2025/26. Главный турнир года состоится 25-30 марта в Бостоне (США).

Украинские призеры юниорских чемпионатов мира