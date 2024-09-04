Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера

4 сентября звездная украинская фехтовальщица Ольга Харлан отмечает 34-летие. В канун праздника спортсменка призналась, что осуществила свою детскую мечту вместе с любимым Луиджи Самеле. Как оказалось, фехтовальщица мечтала попасть в Universal Studios в Голливуде, и это, наконец, произошло.

Олимпийские игры в Париже, как для Ольги Харлан, так и для Луиджи Самеле стали очередным памятным событием в жизни. Они завоевали бронзовые награды в фехтовании, украинка также взяла командное золото. Как отмечала Ольга, им обоим было очень тяжело в последнее время, поэтому эти медали крайне важны для них.

Чемпион решил вспомнить интересную историю любви пары, которая сквозь года сумела построить совместное счастье.

Итальянский спортсмен впервые встретил Харлан еще в 18 лет на соревнованиях во Франции, Ольге на тот момент было 15. Позже Самеле вспоминал, что увидел очень красивую девушку и даже ее незаметно сфотографировал.

Правда, отношения между ними начались гораздо позже… Ольга обратила внимание на итальянского спортсмена где-то в 2017 году, когда еще состояла в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Однако уже тогда девушка понимала, что из-за постоянной разлуки с мужем эти отношения себя исчерпали, так что нужно было ставить точку.

В одном из интервью украинка рассказывала, как познакомилась с Джи. После этого она, вероятно, поняла, что, возможно, он тот самый, однако начать эти отношения она не могла.

"Я всегда знала, что есть такой Луиджи Самеле, итальянец, хороший спортсмен, фехтовальщик и симпатичный парень. В 2017 году я долго не видела своего мужа. И ездила на турниры с подругой, но не фехтовать, а просто посмотреть, развлечься. У меня как раз было свободное время. И на каких-то соревнованиях мы с Джи поговорили.

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"И я на следующее утро встала с таким чувством: интересно, это было как-то интересно... Понятно, что симпатия какая-то была. Я поняла, что он очень хороший и откровенный человек и не похож на всех итальянцев. С самого начала видела в нем какую-то изюминку, он был не типичный итальянец, и это мне импонировало, очень сильно. Но из-за того, что я еще была замужем, я не могла себе позволить даже проявить симпатию в сторону Луиджи".

Тогда Харлан еще была замужем за Дмитрием Бойко, свадьбу пара провела в 2014 году, а до этого встречалась 4,5 года. Однако не все было так хорошо, ведь расстояние стало основной причиной развода. Через два года после росписи Дмитрий улетел работать тренером в США.

Также их отношения пережили 7 месяцев без встреч, после чего Ольга поняла, что так продолжаться больше не может. Таким образом, во время тренировочного сбора в Нью-Йорке, в декабре 2017-го, Харлан решила, что нужно разводиться.

"Когда уже пошел разговор о том, что мы расстаемся с моим бывшим мужем, тогда уже Луиджи активизировался. Поэтому отношения у нас начались только тогда, когда мы с Дмитрием поговорили".

Теперь Ольга Харлан находится в отношениях с Луиджи и чувствует себя счастливой. Что любопытно, у пары на двух 10 олимпийских медалей. Для Самеле самыми успешными стали Олимпийские игры-2020 в Токио, они были первыми совместными с Ольгой.

Семья Семеле очень тепло приняла украинку. Пара также имела неприятный опыт с расстоянием, ведь из-за пандемии коронавируса спортсмены не виделись три месяца, что едва не поставило под угрозу их отношения. После этого они решили больше не расставаться на столь долгий период.

После вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, Луиджи помог Ольге вывезти из-под бомбардировок сестру и племянника и на время дал убежище в своем доме.

На чемпионате мира-2023 в Милане, когда Харлан дисквалифицировали из-за отказа жать руку россиянке Анне Смирновой, Самеле уверенно защищал свою любимую. Он отметил, что ему "стыдно быть частью системы, где самомнение побеждает честность", и добавил, что очень гордится Ольгой.

Пара много путешествует, познает мир, наслаждается общим временем, всегда поддерживает друг друга, но, несмотря на это, не забывает о любимом спорте - фехтовании.

Харлан с улыбкой признается, что не верит в любовь с первого взгляда, однако сейчас она нашла человека, с которым готова создать семью и видит общую старость: "Я нашла не только любовь, а отыскала в этих отношениях саму себя".