🥇Мочульский стал трехкратным чемпионом Всемирных игр по джиу-джитсу

Украинский спортсмен Богдан Мочульский стал победителем соревнований по джиу-джитсу на Всемирных играх 2025 года, которые проходят в китайском Чэнду.

Сегодня, 10 августа, 29-летний украинец в статусе действующего чемпиона дошел до финала в весовой категории до 62 кг, где он встретился с представителем Нидерландов Экко ван дер Веером.

В борьбе за золотую медаль Богдан одолел своего оппонента со счетом 17:12 и защитил титул победителя Всемирных игр-2025.

Всемирные игры-2025. Джиу-джитсу. Мужчины. До 62 кг

Богдан Мочульский (Украина); Экко ван дер Веер (Нидерланды); Аслан Канатбек (Казахстан).

Результати змагань з джиу-джитсу на Всесвітніх іграх-2025

Для Украины это золото стало уже шестым на Всемирных играх-2025. Благодаря этому "сине-желтые" занимают четвертое место в медальном зачете, уступая лишь Германии, Италии и Китаю.

Стоит отметить, что Мочульский в третий раз подряд стал победителем Всемирных игр по джиу-джитсу. До этого Богдан побеждал на турнире в 2017 и 2022 годах. Он сравнялся с прыгуньей Еленой Мовчан и стал вторым самым титулованным украинским спортсменом в истории ВИ.

Напомним, что сегодня, 10 августа, украинские гребцы на лодках "Дракон" завоевали сразу четыре комплекта медалей Всемирных игр-2025.

Ранее стало известно, что София Гречко выиграла пятое золото для Украины на Всемирных играх-2025.