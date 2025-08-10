Украинская правда
Чемпион Единоборства

🥇Мочульский стал трехкратным чемпионом Всемирных игр по джиу-джитсу

Олексій Погорелов — 10 августа 2025, 12:46
Богдан Мочульський
Богдан Мочульський

Украинский спортсмен Богдан Мочульский стал победителем соревнований по джиу-джитсу на Всемирных играх 2025 года, которые проходят в китайском Чэнду.

Сегодня, 10 августа, 29-летний украинец в статусе действующего чемпиона дошел до финала в весовой категории до 62 кг, где он встретился с представителем Нидерландов Экко ван дер Веером.

В борьбе за золотую медаль Богдан одолел своего оппонента со счетом 17:12 и защитил титул победителя Всемирных игр-2025.

Всемирные игры-2025. Джиу-джитсу. Мужчины. До 62 кг

  1. Богдан Мочульский (Украина);
  2. Экко ван дер Веер (Нидерланды);
  3. Аслан Канатбек (Казахстан).
Результати змагань з джиу-джитсу на Всесвітніх іграх-2025
Видео Фото Всемирные игры 2025: кто будет представлять сборную Украины и в каких видах спорта будут проходить соревнования

Для Украины это золото стало уже шестым на Всемирных играх-2025. Благодаря этому "сине-желтые" занимают четвертое место в медальном зачете, уступая лишь Германии, Италии и Китаю.

Стоит отметить, что Мочульский в третий раз подряд стал победителем Всемирных игр по джиу-джитсу. До этого Богдан побеждал на турнире в 2017 и 2022 годах. Он сравнялся с прыгуньей Еленой Мовчан и стал вторым самым титулованным украинским спортсменом в истории ВИ.

Напомним, что сегодня, 10 августа, украинские гребцы на лодках "Дракон" завоевали сразу четыре комплекта медалей Всемирных игр-2025.

Ранее стало известно, что София Гречко выиграла пятое золото для Украины на Всемирных играх-2025.

