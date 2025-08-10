🥇Мочульский стал трехкратным чемпионом Всемирных игр по джиу-джитсу
Украинский спортсмен Богдан Мочульский стал победителем соревнований по джиу-джитсу на Всемирных играх 2025 года, которые проходят в китайском Чэнду.
Сегодня, 10 августа, 29-летний украинец в статусе действующего чемпиона дошел до финала в весовой категории до 62 кг, где он встретился с представителем Нидерландов Экко ван дер Веером.
В борьбе за золотую медаль Богдан одолел своего оппонента со счетом 17:12 и защитил титул победителя Всемирных игр-2025.
Всемирные игры-2025. Джиу-джитсу. Мужчины. До 62 кг
- Богдан Мочульский (Украина);
- Экко ван дер Веер (Нидерланды);
- Аслан Канатбек (Казахстан).
Для Украины это золото стало уже шестым на Всемирных играх-2025. Благодаря этому "сине-желтые" занимают четвертое место в медальном зачете, уступая лишь Германии, Италии и Китаю.
Стоит отметить, что Мочульский в третий раз подряд стал победителем Всемирных игр по джиу-джитсу. До этого Богдан побеждал на турнире в 2017 и 2022 годах. Он сравнялся с прыгуньей Еленой Мовчан и стал вторым самым титулованным украинским спортсменом в истории ВИ.
Напомним, что сегодня, 10 августа, украинские гребцы на лодках "Дракон" завоевали сразу четыре комплекта медалей Всемирных игр-2025.
Ранее стало известно, что София Гречко выиграла пятое золото для Украины на Всемирных играх-2025.