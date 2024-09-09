Шпионаж, лобби Компартии и самый молодой чемпион мира: 40 лет назад начался скандальный матч Карпов – Каспаров

9 сентября 1984 года начался один из самых интересных матчей за шахматную корону между двумя советскими гроссмейстерами. Матч, который был насквозь пропитан политикой, а завершился не только поражением лояльного к партии гроссмейстера, а и системы в целом.

Именно тогда началось знаменитое противостояние, в которое, в общей сложности, вошло 5 матчей и длилось оно аж до раскола федерации в 1993 году.

По регламенту, победителем объявлялся участник, который первым выиграет 6 партий. Ничьи же в эту статистику не учитывались. И забегая наперед, можно сказать, что именно это спортивное событие заставило отказаться от дальнейшего применения такого формата соревнований.

Соперники

Анатолий Карпов был одним из немногих шахматистов, который стал чемпионом мира без матча с предыдущим обладателем.

Американец Роберт Фишер отказался защищать свой титул в 1975 году. Формальной причиной было то, что ФИДЕ отказалась выполнять огромный список требований, часть из которых были откровенно неадекватными, а фактически, после достижения вершины уроженец Чикаго утратил мотивацию и за 2.5 года не сыграл ни одной официальной партии.

Специалисты сходятся во мнении, чтобы "не ударить в грязь лицом", американец таким способом избежал грозившего поражения на шахматном "поле боя".

После этого, Карпов дважды защищал своё звание в матчах против Виктора Корчного. Важным моментом является то, что претендент несколькими годами ранее уехал из СССР и попросил политическое убежище в Европе.

Для Компартии стало делом принципа наказать "предателя". Почти все советские шахматисты так или иначе, помогали чемпиону в подготовке к соревнованиям. А итоговый триумф Карпова очень сильно укрепил его отношения с руководством страны, что сыграет очень важную роль в дальнейших событиях.

Гарри Каспаров, рождённый под фамилией Вайнштейн, чтобы сразиться за мировую корону, одолел в матчах трёх других претендентов: Александра Белявского, Виктора Корчного и Василия Смыслова. На тот момент уроженцу Баку был всего 21 год.

В его активе уже имелось множество побед в различных турнирах, а в июне 1984 он принимал участие в матче "СССР против остального мира" на второй доске.

Стили игры двух соперников представляли противоположные направления шахматного искусства. Карпов предпочитал спокойную и надежную игру, плавно и без лишнего риска накапливая маленькие позиционные преимущества, чтобы потом их конвертировать в успешный результат.

Каспаров же был известен своим агрессивным и динамичным подходом к ведению партии, умением рисковать в ключевые моменты. Последнее и предопределило историю.

Матч за шахову корону між Анатолієм Карповим і Гаррі Каспаровим, 1984

Шпионские игры и политика

По началу зрителям казалось, что юный соперник не станет большой проблемой для действующего чемпиона. После 9 партий счёт был уже 4:0 в пользу Карпова, но позже произошел важный момент: в тренерском штабе Каспарова был обнаружен шпион, после избавления от которого ситуация начала круто меняться.

Следует понимать, что непосредственно партия является лишь "вершиной айсберга". Даже начинающие игроки проводят довольно много времени на тренировках. А у гроссмейстеров, создание "домашних заготовок" является основной рутиной. Очень важной задачей является удивить соперника, применить какую-то ранее неизвестную комбинацию, потому как за доской найти "противоядие" удаётся далеко не всегда, даже лучшим из лучших. Потому, информация о том, что разрабатывает оппонент, даёт просто невероятное преимущество.

К слову, это далеко не последний случай шпионажа в их многолетнем противостоянии, и через два года еще состоится грандиозный скандал.

Также, важным фактором было то, что Компартия была полностью на стороне Карпова. Как сказал начальник управления по шахматам Спортивного комитета Николай Крогиус: "На данный момент у СССР есть один чемпион мира, а нам не нужен другой".

В глазах советского руководства, действующий обладатель титула был героем, который перед этим дважды победил "изменника" Корчного. Разумеется, никто не хотел разрушать созданный образ непобедимого гения. Да и сам Карпов, отвечал полной лояльностью авторитарному режиму, чего нельзя сказать про своевольного Каспарова.

Серия ничьих

После того как Каспаров убрал предателя из своего окружения, ситуация в матче выровнялась. И всех ждала длинная серия из 17 ничьих подряд. Позже Карпов выиграл 27 партию, а в 32-й одержал свою первую победу Каспаров. На тот момент казалось, что он просто размочил счёт, что итог предрешён – ведь действующему чемпиону остался всего один шаг до триумфа.

Однако, после этого последовало еще одна длинная серия в 14 ничьих.

Такое количество "мировых партий" не мог не отразиться в "народном творчестве".

"Сегодняшняя партия между Карповым и Каспаровым закончилась вничью. Следующая ничья состоится завтра".

"Прогноз на завтра: в Киеве +10, в Тбилиси +15, а в Москве опять ничья".

"Карпов садится за доску, поднимает пешку и спрашивает: "чья?". "Ничья", – отвечает Каспаров и гроссмейстеры пожимают руки.

Остановка матча

Переломным моментом стали 47 и 48 партия – обе выиграл Каспаров и счёт уже стал 5:3.

После чего случилось нечто скандальное и беспрецедентное: тогдашний президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес принял решение прервать матч без объявления победителя. Объяснил он это тем, что были исчерпаны физические и психологические ресурсы не только участников матча, но и всех, имеющих к нему отношение.

По началу, оба участника выразили свой протест. Однако, Карпов, который 27 партий не мог одержать победу, быстро подписал согласие. А вот Каспаров этого не сделал и назвал случившееся "срежиссированным спектаклем", целью которого было спасти Карпова от позорного поражения.

Продолжение истории

3 сентября 1985 начался новый матч между Карповым и Каспаровым.

С учётом прошлого опыта, в регламенте было прописано ограничение в 24 партии. СССР пытался продавить Федерацию шахмат на то, чтобы действующий чемпион имел 2 очка форы, мотивируя это тем, что именно столько была разница в счёте на момент остановки. Однако, на это никто не пошел, и борьба началась со 0:0.

Новое соревнование шло с переменным успехом и к моменту последней партии счёт был 4:3 (без учёта ничьих) в пользу Каспарова. Играющему белыми Карпову, было необходимо только побеждать, однако он слишком увлекся атакой, из-за чего не заметил ответных угроз и проиграл.

Таким образом, 22-летний Гарри Каспаров стал самым молодым, на тот момент, чемпионом мира по шахматам.

Позже, состоялось еще 3 матча в 1986, 1987 и 1990 годах. Но все три попытки Карпова вернуть себе шахматную корону оказались без результата – Каспаров одерживал верх. А в 1993 году произошел раскол шахматной федерации, но это уже совсем другая история.