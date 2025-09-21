Королева шахмат из Стрыя: история успеха Марии Музычук

Украина очень богата талантливыми шахматистами, которые даже в самые темные времена нашей истории продолжают интересоваться этой старинной игрой, заниматься с тренерами в шахматно-шашечных клубах, изучать партии выдающихся гроссмейстеров, но среди них одна из двух украинок-чемпионок мира – Мария Музычук.

В 33 день рождения выдающейся шахматистки мы предлагаем вспомнить успехи младшей из выдающихся сестер, разобраться в стиле игры Марии и выяснить, почему гроссмейстерка не играет за сборную Украины уже не первый год.

Первые шаги – первые успехи в шахматах

Будущая чемпионка мира родилась во Львовской области в городе Стрый в семье тренеров по шахматам – Натали и Олега Музычук. Марию, как и Анну, начали учить играть в одинаковом возрасте и сразу определили, что шахматы станут их будущей профессией. Интересно, что родители впоследствии рассказывали о рассеянном внимании Марии, которая серьезно начала тренироваться только ближе к 10-летнему возрасту.

В это время Музычук начала выигрывать свои первые турниры – это были чемпионат Украины среди девушек U-10 и Европейский юношеский чемпионат Girls U-10 в Испании. Впоследствии было второе место на чемпионате мира в соответствующей возрастной категории, золото чемпионата Украины, бронза ЧМ-2004 U-12 и многие другие награды.

Шахматистка "семимильными" шагами развивала свои способности и уже в 2007 году получила звание гроссмейстера среди женщин, а уже в следующем году – международного мастера.

В целом этот период можно считать одним из лучших в карьере Музычук – львовянка становилась чемпионкой Украины среди юниорок до 20 лет, выиграла чемпионат мира по блицу в Москве, где победила Екатерину Лагно (ее решение сменить в 2014 году гражданство на российское оставим без комментариев).

В начале нового десятилетия Музычук начинает активно выступать за сборную Украины, что стало для команды не только усилением. В 2010 году мужчины выиграли соревнование, а женская команда заняла 9 место. Мария стала лучшим резервистом, набрав 6,5 очков из 9 возможных.

В 2012 украинки заняли третье место. Интересный факт: тогда в составе сборной России играла Валентина Гунина, с которой Музычук накануне играла в рамках Большой швейцарки – тогда игра завершилась вничью, а на турнире в Самарканде сильнее была украинка.

Также в этот период Мария дважды подряд становилась чемпионкой Украины – в 2012 году шахматистка обошла Лагно по дополнительным показателям, а в 2013-м – Наталию Жукову на полтора балла.

Мария Музычук – чемпионка мира по шахматам

2015 начался для шахматистки с международного турнира Gibraltar Chess Festival 2015, в котором она заняла 56 место в общем зачете и шестое в женском – 6 очков из 10 возможных.

16 марта начался чемпионат мира, который тогда проходил по нокаут-системе – это как очень большой плей-офф Лиги чемпионов, если сравнивать с футболом. Принять участие в турнире Музычук разрешил высокий рейтинг ЭЛО – 2526.

Начало соревнования для украинки было напряженным – уже первую партию Мария проиграла канадской гроссмейстерке Юанлинь Юань, но смогла выиграть две следующие, а тай-брейк свести вничью.

Во втором круге Музычук встречалась с сильной польской шахматисткой Моникой Соцко, которая на тот момент была шестикратной чемпионкой своей страны. Две "основные" партии завершились вничью, а два тай-брейка Мария уверенно выиграла.

В 1/8 финала шахматистка встречалась с десятой чемпионкой мира, чемпионкой Европы и победительницей ЧМ-2012 по рапиду Антоанеттой Стефановой. Уверенная игра в первой классической партии позволила украинцам "засушить" вторую игру и перейти в следующий раунд.

На пути к решающему матчу Музычук переиграла еще двух представительниц Индии – Харику Дроновалли и Хампи Конера, а в финале ее ждала россиянка Наталья Погонина. Первая партия завершилась очень быстро – на 40-м шествии украинка предложила ничью – россиянка согласилась. Вторую игру Музычук провела очень сильно, заставив Погонину сдаться после 58 ходов. Регламент предусматривал еще две партии, которые Мария успешно свела вничью, разыграв в четвертой игре дебют четырех коней. Сама шахматистка после матча отмечала, что пыталась играть на победу, а неточность Погониной позволила ей не переживать за результат после 40-го хода.

"Благодарим Вас за искрометную, острую и бескомпромиссную игру, за неподдельные эмоции, которые Вы подарили своим болельщикам и всем поклонникам шахмат, за то, что весь мир увидел, каким интеллектом, силой воли и выдающимся талантом богата Украина", – прокомментировал результат финала тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Вот так, спустя всего три года после успеха Анны Ушениной, Украина получила вторую в своей новейшей истории чемпионку мира по шахматам.

"После победы на чемпионате мира у меня было очень много эмоций. Все их даже не описать! Помню, как сделала свой последний ход, и меня сразу все начали приветствовать. Вокруг было очень много камер. Люди подходили и поздравляли, звали на интервью. Но раньше у меня тоже было много интервью. столько камер, сколько не видела до того. Благодарна всем, кто устроил для меня такой сюрприз. Очень много цветов. Это незабываемые эмоции!, – делилась эмоциями Музычук.

О семейном тандеме и стиле игры

Когда Анна Музычук сменила шахматное гражданство на словенское, Марии было всего 12 лет, поэтому этот вопрос даже никто тогда не поднимал.

Когда в 2014 году старшая сестра вернулась к игре под эгидой ФШУ, они создали сильный тандем на международных турнирах – третье место в шахматной Олимпиаде в том же году, серебро Олимпиады в 2018 году – именно победы Анны и Марии в последнем туре сыграли ключевую роль. Годом позже было четвертое место на командном чемпионате мира, где Мария стала второй по индивидуальному результату среди первых шахматных досок (за первой играют сильнейшие игроки своей команды, за второй – сильнее после них и так далее).

В 2022 году украинки снова выиграли шахматную Олимпиаду, а сестры на двоих выиграли 8 партий, 10 раз расписали ничью и по одному разу проиграли.

Шахматные СМИ иногда называют Марию Музычук "Miss Tactics" за то, как гроссмейстерша умеет чувствовать дух партии и тактические требования той или иной позиции.

Сама гроссмейстерка считает себя активным игроком и сравнивает свой стиль игры с Фабиано Каруаной – отличная дебютная подготовка и качественные комбинационные идеи. Когда в 2015 году Музычук сыграла четвертую чемпионскую партию с Погониной вничью, она признавалась, что не планировала играть "на отбой".

"Я себя еще до партии настроила, что не буду играть на ничью – обычно это плохо завершается. Когда Наталья 40-м ходом пошла ферзем, то я уже просчитала будущую ничью, там откровенно была ничейная позиция. Если бы это был ход королем – уже что-то думали бы", – говорила Мария.

Две сестры – три (или больше?) отказа

Первый раз, когда Анна и Мария Музычук отказались играть случился в 2017 году, но это не касалось национальной команды.

В феврале чемпионат мира проводился в Иране, но туда поехала только одна представительница шахматной семьи – Мария отказалась из-за того, что Иран, по ее мнению, не подходит как страна для такого престижного состязания.

"Следующий наш турнир с Анной – Gibraltar Open. Мы туда ежегодно ездим последние несколько лет. Что касается Чемпионата мира-2017 в Иране, то я решила отказаться от участия, поскольку совершенно очевидно, что Иран не является соответствующей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать и носить хиджаб, теряют право играть в чемпионате мира просто так", – сказала тогда младшая Музычук.

"Да, Аня подписала контракт. Мы с ней разговаривали по этому поводу, но для нее стать чемпионкой мира – мечта всей жизни".

К сожалению, в финале Анна проиграла Тань Чжуньи и не смогла стать третьей украинкой-чемпионкой мира по шахматам.

Следующий схожий эпизод случился под завершение того же, 2017 года.

Тогда чемпионат мира по рапиду и блицу проводился в Саудовской Аравии, а местные власти запретили игрокам появляться с непокрытыми головами. Гроссмейстерки отказались от участия в турнире из-за религиозности Аравии и жестких правил, которые должны выполнять женщины.

"Я понимаю, что у всех, и у них, есть свои традиции и обычаи и что каждый человек должен уважать и чужие традиции. Но я считаю, что и другие не должны навязывать эти традиции, допустим, по поводу одежды, как вести себя и одеваться другим людям. Считаю, что это было неправильно. До этого в Саудовской Аравии не было ни одного чемпионата мира, ни одного международного спортивного и культурного мероприятия там не проходило – наверное, на это есть причины?", – взорвалась Анна.

"Я очень рада, что меня поддержала в моем выборе моя сестра Мария Музычук – чемпионка мира по классическим шахматам 2015 года, и я рада, что она тоже не поехала в Саудовскую Аравию. Хоу Ифань, а это сильнейшая шахматистка планеты, тоже не поехала. Поэтому жить кажется легче, когда ты действуешь не в одиночку, когда имеешь поддержку", – добавила гроссмейстерка.

В 2023 году сборная Украины поехала на командный чемпионат мира в польский Быдгощ без сестер Музычук. Мнения и объяснения по этому поводу отличаются, а сами шахматистки так и не прокомментировали: это отказ или реальная усталость после Кубка мира в Баку.

Мария и Анна Музычук Львовский государственный университет физической культуры

"Недостаточно денег предложила наша федерация… ФИДЕ больше платит за "выставочные матчи", – сказала Наталья Жукова.

Отец и тренер шахматисток, Олег Музычук, высказал другое мнение на этот счет.

"Ничего особенного не произошло. Они отыграли очень сложный турнир, они устали и не могут играть. В том основная причина. Тем более, что многие основные команды отказалось от участия, основные спортсмены не играют, поэтому мы и не играем. А вы подумайте, сколько дней длится Кубок мира, пожалуйста? Это ведь очень тяжело – играть такие турниры, Кубок мира. Человек просто как выжатый лимон", – заявил заслуженный тренер Украины.

Добавила тогда огня и мать девушек Наталья.

"Мне было очень странно читать комментарий "патриотки" Жуковой, которая до 2019 года жила в Москве, регулярно посещала все мероприятия в "Центральном доме шахматиста", охотно "тусовалась" с ведущими российскими шахматистами. После полномасштабного вторжения продолжала играть турниры, где есть россияне и белорусы, жала им руку и ничего не останавливало.

Быть патриотом и пиариться на патриотизме – это разные вещи", – резюмировала тренер.

Вот такая ситуация.

В 2022 году Федерация шахмат Украины заявила, что Анна и Мария Музычук отказались подписывать письмо с требованием отстранения россиян, белорусов и лично Аркадия Дворковича от шахмат и инициировала исключение их из организации.

Реакция старшей сестры не заставила себя ждать, но гроссмейстерка назвала это "полуправдой".

"То, что мы отказались подписывать эти письма является полуправдой. Нам прислали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными. Однако нам дважды ответили, что "либо вы подписываете письма с такой формулировкой, или никто никаких изменений не внесет. И это при том, что письмо ФШУ не принесло желаемых результатов".

"3 марта ведущие российские шахматисты и шахматистки написали открытое письмо Путину, в котором осудили агрессию России против Украины и требовали немедленно закончить войну. Среди подписавших это письмо – члены национальной сборной команды России, олимпийские чемпионы, чемпионы и чемпионки мира и Европы.

Читайте также : Украинские шахматисты Музычук и Волокитин отказались пожимать руки россиянам на турнире FIDE

Верно ли требование об отстранении всех шахматистов, включая тех, кто поддерживает Украину? Мы считаем, что корректнее либо делать исключение для этих шахматистов/шахматисток, либо исключать всех, но только на период войны", – такова была реакция Анны Музычук.

Здесь стоит отметить, что обе шахматистки – не слишком публичные люди, а что касается Марии – автор даже не нашел никаких социальных сетей гроссмейстерки, кроме "мертвого" Twitter (ныне Х). То есть, позицию обеих львовянок, как правило, высказывает старшая сестра.

Накануне тренер сборной Украины по шахматам Михаил Бродский заявил, что Анна и Мария Музычук снова не будут представлять нашу страну на международной арене – на командном чемпионате Европы, который состоится с 18 по 23 ноября.

Фактически стороны просто не подписали контракт, но учитывая предыдущие инциденты начинает казаться, что между девушками и организацией есть непреодолимая неприязнь, которая со временем только увеличивается. Напомним, что когда Анна Музычук переходила от ФШУ к словенской федерации, одним из факторов было недостаточное финансирование шахмат. Финансы – проблема не новая и она является одной из причин, почему в Украине шахматы не развиваются так, как в Китае, Индии или других успешных на международной арене странах.

К тому же не все могут играть столько, сколько играет Василий Иванчук, поэтому шахматистки, вероятно, могут выбирать более выгодные турниры, чем тратить свой ресурс на игру за сборную Украины, получая за это "не те деньги", к которым они привыкли. Другой вариант – таким образом Анна и Мария Музычук побуждают федерацию, спонсоров и Минмолодежьспорта больше тратить на шахматы, их развитие и финансовую мотивацию, чтобы после них пришли другие, кто достойно будет представлять Украину на международной арене, но все это – предположение автора.

Государственные регалии Марии Музычук

Орден "За заслуги" III степени

Номинация "Дебют" на премии "Звезды спортивного года 2015"

"Львовянка года" (2015)

Назначение президентской стипендии (2022)

Вместо итога

Мария – одна из самых выдающихся украинских шахматисток со времен Независимости, которая имеет отличную подготовку, невероятную семейную поддержку и все для того, чтобы еще когда-нибудь побороться за звание чемпионки мира по шахматам.

Интересно, что вокруг столь малопубличного человека один за другим разгораются маленькие скандалы – то на национальном уровне, то на международном. Как бы ни складывалась судьба Марии и Анны в сборной Украины – они уже внесли весомый вклад в развитие шахмат и популяризацию нашей Родины на международном уровне.