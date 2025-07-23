Лучшая шахматистка, которая никогда не становилась чемпионкой мира: история успеха Юдит Полгар

В мире среди мужчин и женщин насчитывается около 2000 игроков, которые имеют статус гроссмейстера, но есть одна, особая представительница шахмат, которая существенно повысила интерес к женским соревнованиям, демонстрировала отличные результаты наравне с мужчинами и прославила Венгрию на весь мир.

Сегодня, 23 июля, Юдит Полгар празднует свой 49-й день рождения. И хотя шахматистка уже завершила активную карьеру, сосредоточившись на работе в ФИДЕ, даже далекие от шахмат люди знают имя гроссмейстера и справедливо называют ее лучшей в истории.

"Чемпион" предлагает окунуться в историю и узнать больше о выдающейся венгерской гроссмейстерке, которая имеет украинские корни, но очень умело дистанцировалась от общественно-политической жизни мира.

Мама-украинка и отец – шахматный тренер

Юдит – самая младшая дочь в семье Ласло Полгара и Клары Альтбергер, которая родилась в селе Вилок Закарпатской области. Мать девочек даже закончила местный университет, но биографы Полгар почему-то отмечают, что шахматистка родилась в "еврейско-венгерской" семье.

Ласло Полгар был шахматным тренером и педагогом-психологом, который решил поставить на девочках эксперимент – если с самого детства закладывать шахматы, программировать на успех и углубленно изучать одну позицию – он сможет вырастить гениальных шахматисток.

"Гениями не рождаются – ими становятся", – вот таким был лозунг Полгара.

Юдит, Жужа и София были на домашнем обучении, что вызывало раздражение и гнев со стороны социалистической власти Венгрии. К тому же распространенный сексизм, из-за которого шахматисток заранее считали более слабыми игроками, чем мужчины, только подстрекал семью к противодействию общественному мнению. Отец отправлял девочек на турниры для мальчиков и отмечал, что нет разницы в твоем поле, если ты хорошо играешь.

Первой результат продемонстрировала Жужа (она же Сюзан), получив статус международного мастера в 15 лет, но гроссмейстера ей не дали – из-за открытого конфликта с Венгерской федерацией, которая не могла принять тот факт, что девушка играет на мужских турнирах.

Юдит Полгар сама обнаружила интерес и склонность к шахматам в пять лет. По Интернету гуляет история о том, как Жужа и София с отцом решали задачу, не смогли самостоятельно найти решение и разбудили младшую из сестер – она спокойно показала им верную комбинацию и пошла дальше спать.

Первые успехи

На начальных этапах своего обучения Полгар тренировала ее сестра Сюзан, а впоследствии к занятиям присоединился отец. Сама шахматистка описывает себя в то время как "одержимую шахматами". В 11 лет она впервые переиграла гроссмейстера – Льва Гутмана.

Уже через год Полгар выполнила первую гроссмейстерскую норму на New York Open, а затем выиграла турнир среди мальчиков до 12 лет на Всемирном юношеском шахматном фестивале. Впоследствии Юдит выиграла круговой турнир в Лондоне, и выполнила международного мастера. Еще тогда выдающийся советский и латвийский шахматист Михаил Таль говорил, что у нее есть все, что нужно, чтобы стать чемпионкой мира.

Свой статус гроссмейстера Юдит получила в 15 лет и 4 месяца, побив рекорд Бобби Фишера. Она почти не играла в женских соревнованиях, и отказывалась участвовать в женском чемпионате мира. По ее мнению, девушки и женщины в то время несерьезно относились к шахматам, а она "тренировалась по 5-6 часов в сутки, а они отвлекаются на кулинарию и уборку".

Британский шахматист Дэвид Норвуд отмечал "сумасшедший стиль игры" Полгар, которая за доской выглядела довольно скромно и тихо. Английские СМИ даже обращали внимание на взгляд Юдит – она словно готова была убить соперника.

Претендент на звание чемпиона мира Найджел Шорт отмечал в своих рецензиях, что Юдит Полгар – одна из четырех вундеркиндов, которых вообще имеет шахматный мир.

Гроссмейстерка Юдит Полгар

В 1991 году юная шахматистка выиграла чемпионат Венгрии и получила высшее звание – этим она не только превзошла рекорд великого Фишера, но и стала самой молодой чемпионкой страны. На самом деле своей дальнейшей карьерой Полгар не просто забронировала особое место для женщин в шахматах, но и мотивировала девочек со всего мира обратить внимание на эту игру.

Дело в том, что на тот момент она была лишь четвертой женщиной, которая смогла получить звание гроссмейстера – ранее это достижение покорилось ее сестре Сюзан, Майе Чибурданидзе и Нони Гаприндашвили. Она стала первой женщиной, которая попала в ТОП-100 мирового рейтинга по очкам ЕЛО, а впоследствии неоднократно достигала и десятки лучших.

В следующем году Полгар приняла участие в международном турнире в Линаресе, уступив лишь Карпову. Мемориал Решевского завершился также серебром, но он был добыт без единого поражения. Еще через год Юдит получила свои самые большие на тот момент призовые – 110 тысяч долларов за победу в показательном матче против Бориса Спасского – десятого чемпиона мира.

С 1992 по 2011 год проводился такой интересный турнир как "Мелоди Амбер". Его суть заключалась в том, что туда приглашали только избранных шахматистов, а содержал он в себе два соревнования – по быстрым шахматам и вслепую (это когда игроки делают ходы без доски, называя фигуру и клетку по памяти). Кстати общий зачет его первого розыгрыша выиграл Василий Иванчук. В 1993 году Полгар заняла чистое четвертое место, опередив украинца, Шорта и Корчного.

В том же году дом Полгар посетил Роберт Джеймс Фишер – тогда он жил в Югославии из-за ордера на арест от властей США. Они сыграли множество партий в "шахматы Фишера", а сам гроссмейстер после каждой партии подсказывал сестрам где и как лучше было сыграть.

Несомненно, эта встреча также оказала влияние на семью Полгар – как в профессиональном, так и в моральном плане. Несмотря на скромность трех сестер, стиль игры Юдит является сверхагрессивным, а западные аналитики регулярно ее сравнивали с Михаилом Талем. Шахматистка любила применять испанскую партию в дебюте, что придавало ей определенную гибкость в центре и возможность нажать на потенциальные слабости соперников.

Даже играя черными фигурами Полгар выбирала сицилианскую защиту, которая давала ей пространство для контригры с самого начала и при успешном развитии событий довольно быстро нивелировала преимущество белого цвета оппонентов.

Гроссмейстерка не просто не боялась, а даже с энтузиазмом могла пожертвовать не то чтобы пешку, а даже слона и тура. Этот стиль очень напоминает вышеупомянутых Михаила Таля и Василия Иванчука, которые ради инициативы могли отдать материал.

"Атака – в моем ДНК. Я не собираюсь сидеть ждать чуда и защищаться. Моя задача – создавать проблемы сопернику", – говорила Полгар.

В 1994 году венгерку пригласили на супертурнир в Линаресе – именно тогда произошел, возможно, самый неприятный скандал в карьере Полгар. В пятом туре шахматистка играла против Гарри Каспарова и россиянин сделал ход конем, отпустил фигуру, снова взял в руки и переместил на другое поле. Ход должен был считаться завершенным, но это проигнорировали как арбитры, так и сама Полгар. В итоге, шокированная венгерка проиграла ту игру.

"Я играла против чемпиона мира и не хотела вызывать негатив вокруг себя в свой первый действительно большой турнир. К тому же в случае отклонения апелляции меня могли наказать на игровое время, а у меня и так его не хватало", – рассказывала Юдит.

Все завершилось тем, что Каспаров публично обиделся на шахматистку, которая, по его мнению, публично назвала его "мошенником". В итоге, чемпион не разговаривал с гроссмейстером в течение трех лет.

Пик карьеры

В 2000 году Полгар выиграла один из сильнейших азиатских турниров – Japfa Classic, который проводился на Бали. Участие в нем приняли 10 шахматистов, среди которых были Анатолий Карпов и Александр Халифман – тогдашний чемпион мира по версии ФИДЕ. Кстати, в 2022 году он подписал коллективное обращение российских шахматистов с призывом остановить войну в Украине.

Судьба соревнования решалась в последнем туре – Полгар переиграла Жилберто Милоша, а Халифман и Карпов сыграли вничью. Вместе с признанием Юдит заработала 20 000 долларов.

В 2001 году венгерка снова встретилась с Каспаровым в Линаресе – россиянин выиграл соревнования, но ни разу не смог переиграть соперницу – две ничьи. А вот уже через год гроссмейстер наконец переиграла Гарри Кимовича: в матче "Россия против мира", который выиграла цивилизация со счетом 58 – 48 не в последнюю очередь благодаря выдающейся игре Юдит.

Уже через два года шахматистка впервые ворвалась в первую десятку рейтинга ЕЛО – седьмое место и 2722 очков. Она опередила даже Руслана Пономарева – действующего чемпиона мира по версии ФИДЕ.

В следующем году Юдит Полгар впервые сделала перерыв в карьере – она родила сына Оливера от венгерского ветеринара Густава Фонта.

Back in New York with my husband Gusztav pic.twitter.com/aYqNylzqBb — Judit Polgar (@GMJuditPolgar) April 10, 2017

В 2005 году шахматистка вышла из "декретного отпуска", чтобы принять участие в солидном европейском турнире Corus, но он завершился для гроссмейстера четвертым местом, которое она разделила с Майклом Адамсом и двумя россиянами. В это время Полгар снова забеременела и впоследствии родила дочь Ханну. В одном из интервью после памятного скандала Каспаров назвал Полгар "цирковой куклой, которой нужно рожать детей, а не играть в шахматы". Надеемся, экс-чемпион мира больше не имеет претензий к венгерке.

Тот период был лучшим в карьере Полгар. Ее рейтинг ЕЛО составлял сумасшедший даже в настоящее время 2735 – то есть сейчас среди мужчин она бы занимала 19-20 место.

Лишь в 2011 году она вернула себе титул "супергроссмейстер" – это неофициальное звание игроков, которые имеют рейтинг 2700+. Полгар приняла участие в Кубке мира по шахматам, где играли 128 участников. Шахматистка смогла пробиться в восьмерку лучших, где ее выбил Петр Свидлер. Но был приятный момент – в третьем раунде она разгромила Сергея Карякина, который на тот момент был пятым шахматистом мира. Через два года венгерка получила специальную премию от ФИДЕ "Caissa" – как лучшей шахматистке за 2012 год.

Результаты Полгар на серьезных турнирах становились все хуже, а ее уже не так активно приглашали играть. В 2014 году шахматистка приняла участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, заняв 56 и 26 место соответственно. Отыграв шахматную Олимпиаду в Норвегии гроссмейстер объявила о завершении карьеры.

Дальнейшая жизнь Полгар

Еще в 2012 году шахматистка основала Judit Polgar Chess Foundation, цель которого – интеграция шахмат в школьное образование и развитие логики у детей. После завершения карьеры Юдит стала уделять больше внимания своему фонду, разработав даже специальную программу "Chess Palace", которая применяется в венгерских школах и даже некоторых странах ЕС. Ее цель – решать задачи, развивать стратегическое мышление через призму шахмат.

В 2018 году Полгар стала почетным вице-президентом ФИДЕ, а в 2022-м – послом шахмат от ЮНЕСКО и Европейского союза. Юдит определила свою дальнейшую задачу в том, чтобы популяризировать шахматы, организовывать турниры для детей и поддерживать равенство и инклюзивность.

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При всей своей значимости в мире, имея неоспоримое влияние в шахматах, Юдит Полгар ни разу не высказывалась публично ни об общественно-политической жизни в Венгрии, ни о различных войнах, которые вела и ведет Россия, ни о двух актах войны против Украины – в 2014 и 2022 годах.

Хотя следует отметить, что с 2022 года Полгар организовывала благотворительные шахматные турниры для наших детей-переселенцев, которые вынуждены покинуть родной дом из-за войны.

"Шахматы – это язык, который понимают в любой стране мира. Мы не должны допустить, чтобы политические процессы нас разъединили", – говорила Полгар.

Юдит Полгар искренне верит в возможность "мира во всем мире" и делает все, чтобы по крайней мере дети не знали, или хотя бы отвлеклись от того, что происходит за окном.

Прямо сейчас она остается лучшей шахматисткой мира, хотя уже давно не выступает на профессиональном уровне. По состоянию на сейчас лучший рейтинг ЕЛО имеет китаянка Хоу Ифань – 2633 очков, которые на фоне 2735 Полгар в 2005 году выглядят лишь как попытка конкуренции. Гроссмейстерка стала той мотивацией для девочек со всего мира выбрать шахматы своим хобби и способом самореализации, а это уже достаточно большое достижение.