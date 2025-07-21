Специально для Усика: мировой бренд рассказал о создании особого наряда на бой с Дюбуа

Накануне на арене "Уэмбли" состоялось грандиозное событие – Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе уже в третий раз в карьере.

Однако внимание зрителей привлек не только результат боя, но и эффектный вид украинца перед выходом в ринг.

Мировой бренд Stone Island официально подтвердил, что специально для Усика был создан индивидуальный наряд для ринг-вока – куртка из материала Nylon Metal. Этот образ сочетал в себе фирменный стиль, функциональность и символизм.

"Stone Island поздравляет Александра Усика, который этой ночью победил Даниэля Дюбуа на Уэмбли и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира. Как давний представитель сообщества Stone Island, Усик вышел на ринг в индивидуально созданной одежде из Nylon Metal", – говорится в официальном заявлении бренда.

Stone Island congratulates Oleksandr Usyk, who tonight defeated Daniel Dubois at Wembley to become the three-time Undisputed Champion of the World.



A longstanding member of the Stone Island community, Usyk made his ring walk in a custom Nylon Metal garment made by Stone Island. pic.twitter.com/IVOTrID89e — Stone Island (@stoneisland) July 20, 2025

Stone Island уже давно считается любимым брендом многих спортсменов, однако такое персонализированное сотрудничество – редкость даже для них. Усик, который неоднократно появлялся в вещах бренда в повседневной жизни, подчеркнул свою лояльность именно таким стилем на одном из важнейших вечеров своей карьеры.

Напомним, благодаря победе над Дюбуа Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, войдя в историю с уникальным достижением.

Ранее сообщалось, что после боя с британцем Усика временно отстранили от бокса.