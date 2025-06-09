Триада с британцами, клетка с Полом или шанс проспектам: потенциальные соперники Усика после Дюбуа
19 июля на легендарном стадионе Уэмбли хевивейт снова получит абсолютного чемпиона. Именно в этот день в ринг снова выйдут украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа. Очевидно, что результат поединка окажет большое влияние на то, как дальше будет развиваться карьера обоих боксеров.
Впрочем, если у 27-летнего Дюбуа еще будет хватать боев, то в лагере Усика, которому в январе исполнилось 38 лет, уже размышляют о завершении карьеры. В этом материале рассмотрим потенциальных соперников для украинца, с которыми Александр может выйти на поединок после реванша с Дюбуа.
Обязательная защита против Паркера
В свое время новозеландец считался одним из самых перспективных супертяжей. Джозеф выиграл 24 поединка подряд, завладел поясом по версии WBO, пока на его пути не стали Джошуа и Уайт.
Обоим британцам Паркер проиграл. После этого выиграл 6 поединков и снова уступил представителю Великобритании. На этот раз – Джо Джойсу.
Однако и это поражение не перечеркнуло амбиций новозеландского супертяжеловеса. Победами над Уайлдером, Чжилеем и Баколе Паркер доказал, что может и имеет полное право претендовать на чемпионство.
В конце концов, еще перед боем с Баколе Джозеф должен был боксировать с тем же Дюбуа за титул IBF. Однако тогда бой отменили из-за болезни британца.
Поэтому по всем законам жанра Джозеф будет претендовать на бой с победителем реванша Усик-Дюбуа. В конце концов, этого поединка требуют и боксерские организации. Например, в WBO официально призвали украинца провести защиту титула с Паркером.
В лагере новозеландца и вообще уверены в победе своего боксера в случае такого поединка. Тренер Джозефа Паркера Эндри Ли считает, что его подопечный победил бы Александра Усика (23-0, 14 КО), если бы бойцы провели поединок. Об этом он сказал в комментарии для SkySports.
"Я думаю, что Паркер победит Усика. Я знаю, почему Джозеф может победить в этом бою. Ему просто нужен шанс, чтобы это доказать. Как по мне, Джозеф заслуживает этого боя. Он – самый большой вызов для Усика", – заявил тренер.
Мозес Итаума – будущее хевивейта и боксер-вундеркинд
Если учитывать позиции в рейтингах, графу побед-поражений и, наконец, заинтересованность самого Усика дать шанс молодым лицам, то первыми из этой когорты стоит выделить Мозеса Итауму и Агита Кабайела. Больше шансов на титульный поединок пока имеет первый.
После победы молодого британца над американцем Майклом Балогуном. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери заявил, что британец поднимется с шестой позиции в рейтинге на первую. Это позволит непобедимому Итауми претендовать на титул, которым сейчас владеет Усик. Правда, первым в очереди все же будет Джозеф Паркер.
То, что британец вскоре сможет боксировать за чемпионские пояса подтвердил и промоутер Фрэнк Уоррен:
"Уже в этом году Мозес Итаума может провести бой за звание чемпиона мира. Он может провести бой с Усиком. Это возможно. Один-два боя и Мозес готов к большому поединку".
Дополнительной интриги такому поединку может добавить и то, что сам Усик неоднократно называл Итауму будущим хевивейта.
Фьюри любит... троицу? Деньги – точно!
Казалось бы, две победы украинца над британцем поставили крест на вероятности третьего поединка. К тому же Цыганский король завершил карьеру и публично опроверг свое возвращение в бокс. Но это же Фьюри – самый непредсказуемый боксер современности, который к тому же очень любит деньги.
В конце концов, его менеджер Спенсер Браун публично подтвердил, что в команде британца задумываются над еще одним поединком с Усиком. Цитату функционера приводит Talksport.
"Если он придет в норму, то возможно вы его снова увидите. Он хотел бы снова боксировать с Усиком. Конечно, это потребует много денег, но да, он хотел бы", – заявил Браун.
Не против такого варианта развития событий и сам Усик. Об этом он рассказал в разговоре с промоутером Цыганского короля Фрэнком Уорреном.
"Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем еще один бой. Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем", – сказал Александр.
Уоррен же и вообще несколько ошеломил свои комментарием относительно, прежде всего, психологического состояния своего подопечного:
"У Тайсона биполярное расстройство, и он говорит одно, а потом другое. Он уже делал это в прошлом".
Сам Фьюри пока опровергает свое возвращение в ринг.
"Я ушел на пенсию и остаюсь на пенсии. Мне нечего доказывать людям", – написал Тайсон в своем инстаграме.
Третья встреча с джентльменом Джошуа
В контексте вероятности такого поединка стоит говорить о желании одного из двух боксеров. И это Александр Усик. По крайней мере, в комментарии Mail Sport Boxing он предположил, что выйдет в ринг еще дважды.
Один из оппонентов – Дюбуа, а вот после этого наш чемпион хотел бы боксировать с Фьюри или... Джошуа, которого украинец также дважды побеждал
Сам же британец и его промоутер Эдди Хирн пока об Усике не упоминают. Среди вероятных кандидатов на бой с Энтони публично называют Мартина Баколе, Агита Кабайела и Деонтея Уайлдера. В то же время Энтони все еще надеется на мегафайт с тем же Фьюри.
Триада с наглым Дюбуа
Конечно, этот вариант не понравится поклонникам Усика. Прежде всего потому, что он наиболее вероятен в случае, если Александр проиграет 19 июля. Конечно, теоретически триада возможна и при условии ничьей и даже если еще раз выиграет Усик.
Пока же обе команды сосредоточены на июльском поединке на Уэмбли. И уже после финального гонга этого боя станет известно, имеет ли право на существование такой вариант развития событий.
Клетка и одиозный Джейк Пол
"Я хочу драться не только на ринге, но и в клетке. По правилам ММА я бы подрался с Усиком", – сказал Джейк Пол в одном из своих интервью.
Казалось бы, что этот паренек только и говорит, а среди его потенциальных соперников – дюжина боксеров и бойцов из разных единоборств. Впрочем, потенциальное проведение такого поединка подтвердили и в команде украинца.
Вот, например, позиция менеджера команды Усика Сергея Лапина:
"Бой с Джейком Полом – это великолепное шоу. Представьте себе объявление – абсолютный чемпион по боксу заходит в клетку, чтобы драться по правилам ММА против парня, который победил нескольких бойцов ММА на боксерском ринге. Это было бы то, что фанаты хотели бы увидеть. Мы увидели реакцию команды Джейка Пола – им нравится эта идея. Усик сказал: "Почему бы и нет? Это круто – я люблю вызовы". Он даже вспомнил, что в детстве боролся и участвовал в рукопашных боях. Это был бы отличный бой в клетке."
Более того, промоутер компании MVP, которую основал Джейк Пол, Накиса Бидарян подтвердил, что команда Александра Усика обращалась к ним, чтобы организовать бой по правилам MMA. По его словам, уже даже состоялись предварительные переговоры о таком поединке, а сам Пол якобы считает такой бой легкой прогулкой.
Поэтому – такой вариант также можно рассматривать. В конце концов, возможно, Усик решил взять пример с того же Фьюри, который дрался с Нгану. Правда, этот поединок проходил по правилам бокса.
Рассматривая потенциальных соперников Усика перед завершением карьеры, стоит вспомнить и о вероятной локации. Конечно, вероятные поединки против топов хевивейта будут проходить на огромных аренах где-то в Великобритании, США или Саудовской Аравии. Однако Александр неоднократно говорил о желании провести бой в Украине.
Конечно, из соображений безопасности пока этот вариант маловероятен. Хотя – концерты и даже футбольные поединки уже собирали по несколько тысяч человек одновременно, поэтому почему бы не попробовать организовать "ласт дэнс" для Усика в Украине. Впрочем, конечно, здесь пока больше вопросов, чем ответов.
Агит Кабайел, Джерад Андерсон, Филип Хргович, Мартин Баколе и даже Дерек Чисора – любой из этих ребят потенциально также может стать следующим соперником украинского чемпиона. Не стоит исключать даже то, что украинец ради одного-двух титульных поединков захочет спуститься в крузервейт.
Как бы там ни было, но больше о планах Усика мы узнаем после боя с Дюбуа. Именно результат объединительного поединка будет решающим фактором, который будет определять будущее Александра.