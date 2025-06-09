Триада с британцами, клетка с Полом или шанс проспектам: потенциальные соперники Усика после Дюбуа

19 июля на легендарном стадионе Уэмбли хевивейт снова получит абсолютного чемпиона. Именно в этот день в ринг снова выйдут украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа. Очевидно, что результат поединка окажет большое влияние на то, как дальше будет развиваться карьера обоих боксеров.

Впрочем, если у 27-летнего Дюбуа еще будет хватать боев, то в лагере Усика, которому в январе исполнилось 38 лет, уже размышляют о завершении карьеры. В этом материале рассмотрим потенциальных соперников для украинца, с которыми Александр может выйти на поединок после реванша с Дюбуа.

Обязательная защита против Паркера

В свое время новозеландец считался одним из самых перспективных супертяжей. Джозеф выиграл 24 поединка подряд, завладел поясом по версии WBO, пока на его пути не стали Джошуа и Уайт.

Обоим британцам Паркер проиграл. После этого выиграл 6 поединков и снова уступил представителю Великобритании. На этот раз – Джо Джойсу.

Однако и это поражение не перечеркнуло амбиций новозеландского супертяжеловеса. Победами над Уайлдером, Чжилеем и Баколе Паркер доказал, что может и имеет полное право претендовать на чемпионство.

В конце концов, еще перед боем с Баколе Джозеф должен был боксировать с тем же Дюбуа за титул IBF. Однако тогда бой отменили из-за болезни британца.

Паркер и Усик Instagram

Поэтому по всем законам жанра Джозеф будет претендовать на бой с победителем реванша Усик-Дюбуа. В конце концов, этого поединка требуют и боксерские организации. Например, в WBO официально призвали украинца провести защиту титула с Паркером.

В лагере новозеландца и вообще уверены в победе своего боксера в случае такого поединка. Тренер Джозефа Паркера Эндри Ли считает, что его подопечный победил бы Александра Усика (23-0, 14 КО), если бы бойцы провели поединок. Об этом он сказал в комментарии для SkySports.

"Я думаю, что Паркер победит Усика. Я знаю, почему Джозеф может победить в этом бою. Ему просто нужен шанс, чтобы это доказать. Как по мне, Джозеф заслуживает этого боя. Он – самый большой вызов для Усика", – заявил тренер.

Мозес Итаума – будущее хевивейта и боксер-вундеркинд

Если учитывать позиции в рейтингах, графу побед-поражений и, наконец, заинтересованность самого Усика дать шанс молодым лицам, то первыми из этой когорты стоит выделить Мозеса Итауму и Агита Кабайела. Больше шансов на титульный поединок пока имеет первый.

Мозес Итаума Getty Images

После победы молодого британца над американцем Майклом Балогуном. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери заявил, что британец поднимется с шестой позиции в рейтинге на первую. Это позволит непобедимому Итауми претендовать на титул, которым сейчас владеет Усик. Правда, первым в очереди все же будет Джозеф Паркер.

То, что британец вскоре сможет боксировать за чемпионские пояса подтвердил и промоутер Фрэнк Уоррен:

"Уже в этом году Мозес Итаума может провести бой за звание чемпиона мира. Он может провести бой с Усиком. Это возможно. Один-два боя и Мозес готов к большому поединку".

Дополнительной интриги такому поединку может добавить и то, что сам Усик неоднократно называл Итауму будущим хевивейта.

Фьюри любит... троицу? Деньги – точно!

Казалось бы, две победы украинца над британцем поставили крест на вероятности третьего поединка. К тому же Цыганский король завершил карьеру и публично опроверг свое возвращение в бокс. Но это же Фьюри – самый непредсказуемый боксер современности, который к тому же очень любит деньги.

Тайсон Фьюри Getty Images

В конце концов, его менеджер Спенсер Браун публично подтвердил, что в команде британца задумываются над еще одним поединком с Усиком. Цитату функционера приводит Talksport.

"Если он придет в норму, то возможно вы его снова увидите. Он хотел бы снова боксировать с Усиком. Конечно, это потребует много денег, но да, он хотел бы", – заявил Браун.

Не против такого варианта развития событий и сам Усик. Об этом он рассказал в разговоре с промоутером Цыганского короля Фрэнком Уорреном.

"Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем еще один бой. Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем", – сказал Александр.

Уоррен же и вообще несколько ошеломил свои комментарием относительно, прежде всего, психологического состояния своего подопечного:

"У Тайсона биполярное расстройство, и он говорит одно, а потом другое. Он уже делал это в прошлом".

Сам Фьюри пока опровергает свое возвращение в ринг.

"Я ушел на пенсию и остаюсь на пенсии. Мне нечего доказывать людям", – написал Тайсон в своем инстаграме.

Третья встреча с джентльменом Джошуа

В контексте вероятности такого поединка стоит говорить о желании одного из двух боксеров. И это Александр Усик. По крайней мере, в комментарии Mail Sport Boxing он предположил, что выйдет в ринг еще дважды.

Один из оппонентов – Дюбуа, а вот после этого наш чемпион хотел бы боксировать с Фьюри или... Джошуа, которого украинец также дважды побеждал

Александр Усик против Энтони Джошуа Talksport

Сам же британец и его промоутер Эдди Хирн пока об Усике не упоминают. Среди вероятных кандидатов на бой с Энтони публично называют Мартина Баколе, Агита Кабайела и Деонтея Уайлдера. В то же время Энтони все еще надеется на мегафайт с тем же Фьюри.

Триада с наглым Дюбуа

Конечно, этот вариант не понравится поклонникам Усика. Прежде всего потому, что он наиболее вероятен в случае, если Александр проиграет 19 июля. Конечно, теоретически триада возможна и при условии ничьей и даже если еще раз выиграет Усик.

Усик и Дюбуа на Уэмбли facebook.com/Alexanderusyk

Пока же обе команды сосредоточены на июльском поединке на Уэмбли. И уже после финального гонга этого боя станет известно, имеет ли право на существование такой вариант развития событий.

Клетка и одиозный Джейк Пол

"Я хочу драться не только на ринге, но и в клетке. По правилам ММА я бы подрался с Усиком", – сказал Джейк Пол в одном из своих интервью.

Казалось бы, что этот паренек только и говорит, а среди его потенциальных соперников – дюжина боксеров и бойцов из разных единоборств. Впрочем, потенциальное проведение такого поединка подтвердили и в команде украинца.

Вот, например, позиция менеджера команды Усика Сергея Лапина:

"Бой с Джейком Полом – это великолепное шоу. Представьте себе объявление – абсолютный чемпион по боксу заходит в клетку, чтобы драться по правилам ММА против парня, который победил нескольких бойцов ММА на боксерском ринге. Это было бы то, что фанаты хотели бы увидеть. Мы увидели реакцию команды Джейка Пола – им нравится эта идея. Усик сказал: "Почему бы и нет? Это круто – я люблю вызовы". Он даже вспомнил, что в детстве боролся и участвовал в рукопашных боях. Это был бы отличный бой в клетке."

Более того, промоутер компании MVP, которую основал Джейк Пол, Накиса Бидарян подтвердил, что команда Александра Усика обращалась к ним, чтобы организовать бой по правилам MMA. По его словам, уже даже состоялись предварительные переговоры о таком поединке, а сам Пол якобы считает такой бой легкой прогулкой.

Джейк Пол Getty Images

Поэтому – такой вариант также можно рассматривать. В конце концов, возможно, Усик решил взять пример с того же Фьюри, который дрался с Нгану. Правда, этот поединок проходил по правилам бокса.

Рассматривая потенциальных соперников Усика перед завершением карьеры, стоит вспомнить и о вероятной локации. Конечно, вероятные поединки против топов хевивейта будут проходить на огромных аренах где-то в Великобритании, США или Саудовской Аравии. Однако Александр неоднократно говорил о желании провести бой в Украине.

Конечно, из соображений безопасности пока этот вариант маловероятен. Хотя – концерты и даже футбольные поединки уже собирали по несколько тысяч человек одновременно, поэтому почему бы не попробовать организовать "ласт дэнс" для Усика в Украине. Впрочем, конечно, здесь пока больше вопросов, чем ответов.

Александр Усик Instagram

Агит Кабайел, Джерад Андерсон, Филип Хргович, Мартин Баколе и даже Дерек Чисора – любой из этих ребят потенциально также может стать следующим соперником украинского чемпиона. Не стоит исключать даже то, что украинец ради одного-двух титульных поединков захочет спуститься в крузервейт.

Как бы там ни было, но больше о планах Усика мы узнаем после боя с Дюбуа. Именно результат объединительного поединка будет решающим фактором, который будет определять будущее Александра.