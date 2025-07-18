Что вы знаете об Александре Усике и его бое с Даниэлем Дюбуа? ТЕСТ
За телетрансляцией боя-реванша Александр Усик – Даниэль Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе будут следить миллионы украинцев.
Но много ли вы знаете о мегафайте, который состоится на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне, спортивных карьерах Александра и Даниэля Дюбуа и их личной жизни?
Чемпион совместно с GGBET подготовил тест из 12 вопросов, посвященных этому событию, ведь именно столько раундов длятся чемпионские бои в профессиональном боксе.
Хто автор треку, під який виходить у ринг Олександр Усик?
Чому Олександр Усик заявлений за житомирський футбольний клуб Полісся під 17-м номером?
На яких з цих футбольних стадіонів Усик НЕ проводив поєдинків?
З ким Олександр Усик народився в один день?
У якому раунді Олександр Усик виграв перший бій проти Даніеля Дюбуа?
Олександр Усик виграв усі 7 поєдинків на професійному рингу у британських боксерів. А з ким із представників Туманного Альбіону українець не зустрічався?
Скільки разів за професійну кар’єру Олександр Усик опинявся в нокдауні?
Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен був організатором першого чемпіонського бою іншого видатного українського боксера. Хто це?
Даніель Дюбуа на професійному ринзі здобув 22 перемоги. 21 – нокаутом. Вистояти всю дистанцію (10 раундів!) проти нього зумів лише один боксер. Він бився з Віктором Вихристом, Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа, а першу поразку йому завдав Віталій Кличко. Хто це був?
Олександр Усик часто присвячує написи на шортах рідним для себе людям. Кого українець пригадав під час першого бою проти Даніеля Дюбуа?
Дюбуа – поширене прізвище. Зокрема, його носили ключові персонажі кількох фільмів та мультфільмів. У яких саме стрічках це було?
Яке з цих випробувань НЕ входило в підготовку Олександра перед боями?
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