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Что вы знаете об Александре Усике и его бое с Даниэлем Дюбуа? ТЕСТ

Станіслав Лисак — 18 июля 2025, 12:00
Что вы знаете об Александре Усике и его бое с Даниэлем Дюбуа? ТЕСТ

За телетрансляцией боя-реванша Александр Усик – Даниэль Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе будут следить миллионы украинцев.

Но много ли вы знаете о мегафайте, который состоится на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне, спортивных карьерах Александра и Даниэля Дюбуа и их личной жизни?

Чемпион совместно с GGBET подготовил тест из 12 вопросов, посвященных этому событию, ведь именно столько раундов длятся чемпионские бои в профессиональном боксе.

1/12

Хто автор треку, під який виходить у ринг Олександр Усик?

2/12

Чому Олександр Усик заявлений за житомирський футбольний клуб Полісся під 17-м номером?

3/12

На яких з цих футбольних стадіонів Усик НЕ проводив поєдинків?

4/12

З ким Олександр Усик народився в один день?

5/12

У якому раунді Олександр Усик виграв перший бій проти Даніеля Дюбуа?

6/12

Олександр Усик виграв усі 7 поєдинків на професійному рингу у британських боксерів. А з ким із представників Туманного Альбіону українець не зустрічався?

7/12

Скільки разів за професійну кар’єру Олександр Усик опинявся в нокдауні?

8/12

Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен був організатором першого чемпіонського бою іншого видатного українського боксера. Хто це?

9/12

Даніель Дюбуа на професійному ринзі здобув 22 перемоги. 21 – нокаутом. Вистояти всю дистанцію (10 раундів!) проти нього зумів лише один боксер. Він бився з Віктором Вихристом, Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа, а першу поразку йому завдав Віталій Кличко. Хто це був?

10/12

Олександр Усик часто присвячує написи на шортах рідним для себе людям. Кого українець пригадав під час першого бою проти Даніеля Дюбуа?

11/12

Дюбуа – поширене прізвище. Зокрема, його носили ключові персонажі кількох фільмів та мультфільмів. У яких саме стрічках це було?

12/12

Яке з цих випробувань НЕ входило в підготовку Олександра перед боями?

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