Украинская мама Тайсона. Как украинка воспитала легенду бокса

15 ноября 58-летний Майк Тайсон проведет 8-раундовый бой против 27-летнего Джейка Пола. Пожалуй, не существует человека в мире, который бы никогда не слышал о Майке Тайсоне. Но мало кто знает, что у женщины, которую Майк называл мамой, есть украинские корни.

Тайсона называли самым опасным человеком на планете, а о каждом из его многочисленных скандалов можно снимать отдельный полнометражный фильм.

Он откусил кусок уха оппоненту на ринге и обещал соперникам съесть их детей. Он сидел за изнасилование, забрасывался наркотиками и делал много других плохих вещей. Из темнейшей бездны он поднялся на самую вершину жизни, а затем снова опускался туда, откуда начинал, и делал это снова и снова.

Трудно найти столь "плохого парня" не только в боксе, но и во всем спорте. Но при всем этом большой и ужасный Майк Тайсон является уникальным и непревзойденным спортсменом для миллионов фанов бокса. Без преувеличения "Железный Майк" является живой легендой и олицетворением мирового бокса, а его имя навсегда останется среди великих.

Его невероятный агрессивный стиль и умение уничтожать оппонентов в ринге знакомы каждому любителю бокса.

Но немногие знают, что к успеху звездного боксера в значительной степени приобщилась простая украинская женщина. Так получилось, что биологические родители Тайсона не смогли дать парню должного воспитания. Его мать работала проституткой, а отец – сутенером, так что уже с ранних лет его воспитывали улицы Бруклина. Малый Тайсон занимался бандитизмом и перебивался по интернатам для тяжелых детей. Будущий чемпион пережил очень непростые времена в детстве и бокс стал для него едва ли не единственным шансом не попасть в пропасть и пробиться вверх.

По счастливому стечению обстоятельств, он встретился с боксерским тренером Касом Д'Амато, который и влюбил его в бокс. Уже не молодой специалист сразу же увидел в парне невероятный потенциал и пообещал сделать из него молодого чемпиона мира.

Наставник взял Майка под свою опеку, а его жена Камилла Эващук стала для Тайсона второй матерью. Женщина беспокоилась о Майке большую часть его жизни, верила в приемного сына и всегда видела в нем что-то хорошее.

Камила Эващук родилась в 1905 году в Тернопольской области и перед началом Второй мировой войны эмигрировала с семьей в Канаду. Впоследствии женщина перебралась в США, где познакомилась с Касом Д'Амато. Майк попал в семью Каса и Камилы в 13 лет, поселившись в их доме в 160 км от Нью-Йорка. И если Д'Амато отвечал за боксерскую составляющую воспитания парня, то Камила занималась его жизнью вне спортзала.

Камила учила Майка и других воспитанников мужа читать, писать, убирать за собой. Большинство этих юношей со сложной судьбой не знали даже простых элементарных вещей.

Несмотря на роль домохозяйки, мама приучала Тайсона к самодисциплине, поощряла его хобби с выращиванием голубей и помогала советом в нужный момент. Когда Майку исполнилось 15 лет, Касс и Камила усыновили парня и стали его законными приемными родителями. За время, проведенное в доме названных родителей, юный боксер впервые почувствовал, что такое любовь и настоящий семейный уют.

Несомненно, именно эти люди помогли ему в самый трудный момент жизни и сделали из него настоящего чемпиона.

В ноябре 1986 года Тайсон в блестящем стиле нокаутом победил Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе в 20 лет. После такой быстрой и безумной славы Тайсону было трудно справиться со всеми жизненными соблазнами. Наставник Майка Кас Д'Амато год не дожил до триумфа своего воспитанника и в тот момент у него осталась только "белая" мама Камила.

В те времена Тайсон наделал много ошибок, о которых сейчас искренне сожалеет и раскаивается. Тайсон почувствовал на себе темную сторону славы, но Камила не отвернулась от приемного сына и как могла помогала ему вернуться на верный путь.

Как и любая мама, она всегда была на стороне сына, вопреки его поступкам. Она посещала его чемпионские поединки, свидетельствовала в его защиту в суде и стала бабушкой уже для его детей. Камила Эвальд ушла из жизни в 96 лет, а сам Тайсон неоднократно говорил, что ему очень повезло почувствовать любовь и заботу этой невероятной украинки.