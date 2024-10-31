Танкевич: Ломаченко собирается продавать свой дом в Калифорнии и видит свое будущее в Украине

Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер недавно сообщил, что Ломаченко может завершить карьеру. Чемпион в разговоре с экспертом, автором TG-канала Tanksport Василием Танкевичем, попытался разобраться, пора ли двукратному олимпийскому чемпиону идти, какие ошибки он допустил на протяжении боксерской карьеры и что ждет Ломаченко в будущем.

– Василий, стоит ли Ломаченко вешать перчатки на гвоздь прямо сейчас? Есть ли смысл провести еще одно сражение в ранге действующего чемпиона мира?

– Меньше полугода назад Ломаченко с большим запасом победил экс-абсолюта Джорджа Камбососа и стал двукратным чемпионом мира в легком весе. По-моему, физического ресурса по крайней мере на 2-3 поединка наивысшего уровня Василию должно хватить. Но это не значит, что он найдет в себе мотивацию столько (или хоть раз) выходить в ринг.

На финальной стадии карьеры Ломаченко могут мотивировать титульные бои против звездных соперников, которые позволят еще больше зацементировать его боксерское наследие и получить за них надлежащее финансовое вознаграждение. Бои с обладателями чемпионских титулов в легком весе Шакуром Стивенсоном и Денисом Беринчиком, я так понимаю, не сильно мотивируют Ломаченко.

Остается Джервонта Дэвис – весьма рискованный вариант, как для прошедшего свой пик возрастного и истощенного боксера. Поэтому стимулом согласиться на такой бой, который больше нужен "Танку", должен стать гонорар с семью нулями. Судя по тому, что недавние переговоры с командой Дэвиса провалились, Василию пока такой гонорар не предлагают. Но предположим, что могут предложить после боя "Танка" с Ламонтом Роучем (14 декабря).

Васыль Ломаченко Getty Images

– Объясните, почему вы называете Василия на русский манер?

– Он сам отказался от своего украинского имени, под которым выступал на любительском ринге и в первые годы профессиональной карьеры – в пользу русского. Это произошло в 2017 году, что можно проследить в том как, начиная с боя с Мигелем Марриагой, его представляли ринганонсеры и именовали на ресурсах Top Rank, представляющих его интересы.

– Ломаченко попадет в зал боксерской славы, где уже находятся Виталий и Владимир Кличко? Если да, то когда?

– Конечно. Нет в этом никаких сомнений. Мне неизвестны случаи, чтобы лидера "паунда" и одного из лучших боксеров своего поколения отказались включать в Международный зал боксерской славы. Это произойдет с первой попытки, через три года после завершения его карьеры. Ломаченко станет третьим или четвертым (после Александра Усика) украинским боксером в этом почетном реестре.

– Если подытожить карьеру Василия, где он себя проявил больше, в любительском боксе или на профессиональном ринге?

– Ну, подытоживать профессиональную карьеру пока рано, ведь остается вероятность (хотя и небольшая, по моему мнению) того, что Василий станет "абсолютом" в легком весе, тогда этот факт может повлиять на общий вывод.

Если же оценивать достижения Ломаченко к этому времени, то они поражающие – что в любительском боксе, что в профессиональном.

Спортивные достижения Ломаченко в украинском боксе особенные. Он – самый титулованный любитель в истории. Также я бы поставил его на второе или третье место по достижениям на профи-ринге, где он покорил три весовые категории, какое-то время считался лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Это колоссальные достижения, но есть одно но. Его гражданская позиция в самую тяжелую для украинской государственности эпоху, когда стоит вопрос о выживании и существовании самой нации, нивелирует эти достижения в глазах значительной части боксерского сообщества Украины. Гордиться его спортивной карьерой в таких обстоятельствах не хочется.

– То, что Ломаченко остался на второй олимпийский цикл (2008-2012) в любительском боксе, помешало ему продемонстрировать лучшие результаты на профессиональном ринге? Можно ли сказать, что это была стратегическая ошибка Василия с его отцом?

– Да, Василий мог перейти в профи после Пекина-2008 и, вероятно, покорить 4-5, а не 3 категории. Стать наконец "абсолютом" (или даже в двух категориях) и заработать на несколько десятков миллионов долларов больше. Конечно, при условии, что позволило бы здоровье и не сильно препятствовали травмы. Но тогда он не вписал бы свое имя в историю как один из лучших любителей с удивительным балансом боев: 396 побед (а может и больше) при одном спорном поражении.

Уверен, после триумфального выступления на Олимпийских играх в Пекине Василий со своим отцом-тренером объективно взвесили все за и против. В частности, потенциальную травматичность из-за более жесткого наполнителя перчаток в профессиональном боксе, а отсюда повышен риск травм для проблемных у Василия кистей. Потому остались в любительском боксе еще на один олимпийский цикл.

Это не была стратегическая ошибка боксера и его отца-тренера – они сделали все правильно, достигнув выдающихся результатов в профессиональном боксе. Стратегическая ошибка была в другом, о чем я говорил раньше. Поэтому его достижения вряд ли когда-нибудь будут выглядеть полноценно в глазах украинцев и по достоинству ими оценены.

Василий Ломаченко Getty Images

– Ломаченко с переходом в профессиональный бокс нужно было менять отца-тренера? Мы помним, как во втором бою на профи-ринге, на кону которого стоял чемпионский титул, Василий проиграл – во многом из-за неопытности Анатолия Ломаченко как тренера, делавшего свои первые шаги в профессиональном боксе.

– Сомневаюсь, что другой тренер помог бы Василию справиться со значительно более крупным соперником, который на официальном взвешивании не уложился в лимит категории, во время боя весил как полусредневес и нанес около 40 ударов ниже пояса, на которые никак не реагировал рефери. С отцом-тренером Василий показал свой максимум на профи-ринге. Папаченко построил его карьеру, запрограммировал его как боксера и, логично, что под его руководством Василий и завершит ее.

– Что ждет Ломаченко в Украине? Он останется маргиналом с "православием головного мозга" или здравый смысл возобладает, как это случилось с началом полномасштабной войны с Александром Усиком?

– Православие в Украине для меня ассоциируется с ПЦУ, которую возглавляет митрополит Эпифаний. А то агрессивное религиозное промосковское течение, которое поддерживает и пропагандирует в своих соцсетях Ломаченко, "священники" которого сдают позиции украинских солдат, отказываются отпевать погибших Героев, а их "старшие братья" освящают оружие для убийства украинцев и полностью поддерживают геноцидальную войну России, не думаю, что правильно называть православием. Поэтому мне не "заходит" этот термин о "православии головного мозга".

Что ждет Ломаченко в Украине? Признаюсь, недавно был убежден, что он не видит своего будущего в Украине, и после завершения карьеры останется жить в США. Так что этот вопрос можно было бы снять. Но, по моей информации, он собирается продавать свой дом в Калифорнии и видит свое будущее именно в Украине, поэтому вопрос актуален.

Я не знаю, как действия окупантов должны повлиять на Василия или на его родных, недвижимость, отель, бизнес, чтобы он изменился, вернулся в "украинское поле", если этого не произошло почти за 3 года полномасштабной войны. Не верю, что он изменится, если ничего чрезвычайного не случится в его жизни.

Максим Розенко, Чемпион

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