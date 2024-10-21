Главред Спортарены: Вряд ли Ломаченко изменится – война не повлияла на его мировоззрение

Главный редактор проекта Sportarena.com Сергей Дрыга считает, что профессиональная карьера Василия Ломаченко получилась хуже любительской.

Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер недавно сообщил, что Василий Ломаченко может завершить карьеру. Чемпион вместе с главным редактором проекта Sportarena.com Сергеем Дрыгой попытался разобраться, пора ли Василию уходить, какие ошибки он допустил на протяжении боксерской карьеры и что ждет Ломаченко в будущем.

– Сергей, стоит ли Василию вешать перчатки на гвоздь прямо сейчас? Или есть смысл провести еще один бой в ранге действующего чемпиона мира?

– На мой взгляд, вопрос только в деньгах, а точнее – в сумме гонорара, который ему предложат. Один бой в статусе чемпиона, еще одна победа вряд ли что-нибудь изменят в боксерском наследии Василия. Учитывая, что солидный гонорар могут принести только бои с Дэвисом и Стивенсоном, от которых, по сообщению инсайдеров, Василий отказался, ситуация выглядит очевидной.

– Ломаченко попадет в зал боксерской славы, где уже находятся Виталий и Владимир Кличко?

– Попадет. Он автор рекорда по скорости завоевания титула, обладатель поясов в нескольких дивизионах. И да, Ломаченко – имя в боксе. Когда это произойдет? Всё зависит от того, кто будет с ним выдвигаться.

– Если подытожить карьеру Василия, где он себя проявил больше – в любительском боксе или на профессиональном ринге?

– Конечно, в любительском. Он – самый титулованный боксер-любитель в истории украинского спорта. Профессиональная карьера у Ломаченко получилась хуже и не такой, на которую все рассчитывали. Но назвать её неудачной тоже нельзя.

Василий Ломаченко Getty Images

– То, что Ломаченко остался на второй олимпийский цикл (2008-2012) в любительском боксе, помешало ему продемонстрировать лучшие результаты на профессиональном ринге? Можно ли сказать, что это была стратегическая ошибка Василия с отцом?

– Трудно сказать. Если бы Ломаченко выиграл у Лопеса бой за звание абсолютного чемпиона мира, этот расчет сбылся бы. Василий стал первым украинским двукратным олимпийским чемпионом по боксу, мог стать первым абсолютным в профи. Да и, в конце концов, у него была вторая попытка собрать все пояса – в бою с Хэйни. А вот на третью – времени или желания не хватало. Скорее, Ломаченко стал заложником обстоятельств, поднимаясь категориями, поскольку чемпионов, желающих с ним драться, было немного.

– Нужно ли было Ломаченко с переходом в профессиональный бокс менять отца-тренера? Мы помним, как свой второй бой на профи-ринге, на кону которого стоял чемпионский титул, Василий проиграл – во многом из-за неопытности Анатолия Ломаченко как тренера, который тогда делал свои первые шаги в профессиональном боксе.

– Не думаю. Они работают вместе всю жизнь в прямом смысле, и вряд ли кто-то смог бы понять и мотивировать Василия лучше его отца.

– Что ждет Ломаченко в Украине? Он останется маргиналом с "православием головного мозга", или здравый смысл возобладает, как это случилось с началом полномасштабной войны с Александром Усиком? Есть мнение, что рано или поздно к нему возникнут вопросы, касающиеся его поведения во время войны…

– Вряд ли Ломаченко изменится, учитывая, что даже полномасштабная война не повлияла на его мировоззрение. А что касается вопросов к нему, то думаю, что в Украине, по крайней мере, в публичных местах и на публичных мероприятиях, Ломаченко их не избежать.

Максим Розенко, Чемпион

Ответственный редактор – Денис Шаховец