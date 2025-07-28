Скандал в детском боксе: тренер набросился на рефери прямо на ринге во время чемпионата Европы

На чемпионате Европы по боксу среди школьников в сербском городе Златибор произошла настоящая драма.

Во время поединка между 13-летним сербом Виктором Майсторовичем и азербайджанцем Юсифом Агхакисиевым в категории до 75 кг тренер последнего не сдержал эмоций и атаковал судью прямо в ринге.

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После предупреждения его бойцу за повторное нарушение, тренер в ярости вбежал на ринг, толкнул арбитра Стефана Чубалевски в спину, а затем схватил за шею и начал душить, таща к краю ринга.

К счастью, ситуацию удалось частично урегулировать благодаря вмешательству зрителей, команд и официальных лиц, хотя стычка быстро переросла в настоящую драку.

Европейская боксерская конфедерация уже заявила, что рассмотрит событие и возможные дальнейшие санкции в отношении агрессивного тренера. Оба, и спортсмен, и наставник, были дисквалифицированы.

Ранее сообщалось, что известный российский теннисист отличился неадекватным поведением во время матча.