Усик вместе с Брэнсоном представит в Лондоне мозаику "Боривитер"

В рамках гуманитарной инициативы Фонд Усика начал сбор 2,5 миллиона фунтов стерлингов для строительства 4 многоквартирных домов для перемещенных украинских семей

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик вместе со своей командой уже прибыл в Лондон, где в ближайшую субботу на легендарном стадионе "Уэмбли" проведет бой с Даниэлем Дюбуа. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

А в понедельник Александр вместе с известным британским предпринимателем, основателем корпорации Virgin Group сэром Ричардом Брэнсоном на Трафальгарской площади представят культовую инсталляцию – воссозданную мозаику "Боривитер".

Мозаика "Боривитер" – это воссозданная работа известной украинской художницы Аллы Горской. Напомним, что мариупольский оригинал был сильно поврежден во время полномасштабного российского вторжения.

Мозаика "Боривитер" была впервые представлена в Киеве, а теперь отправляется в международный тур, чтобы повысить осведомленность мира об украинском монументальном искусстве и рассказать истории художников, чьи работы Россия стремится стереть.

Мозаика изображает сокола в полете, и этот впечатляющий образ символизирует творческую свободу и сопротивление во время советской власти. Она была создана в 1967 году в Мариуполе, а уже через три года Алла Горская трагически погибла – советские спецслужбы отомстили за ее диссидентскую деятельность.

Первое пожертвование – от Брэнсона

Открытие мозаики на Трафальгарской площади также проанонсирует запуск гуманитарной инициативы Фонда Усика по финансированию жилья для перемещенных украинских семей. Цель – собрать 2,5 миллиона фунтов стерлингов для строительства четырех многоквартирных домов общей площадью 2743,2 м², что обеспечит новый этап жизни для 64 семей.

Кампания уже получила свое первое пожертвование от основателя Virgin Unite, сэра Ричарда Брэнсона. Также Ричард Брэнсон и Александр Усик посетят мероприятие на Ватерлоо-Плейс, где будет представлена инициатива "Украина: защищая свободу" – кампания, отмечающая силу и стойкость украинцев, пострадавших от войны. В партнерстве с Ukraine's Superhumans Center инициатива осветит вдохновляющие личные истории людей с ампутированными конечностями, которые восстанавливают свою жизнь.

В рамках презентации сэр Ричард Брэнсон представит мощное переосмысление статуи Флоренс Найтингейл, которая теперь держит протез вместо своей культовой лампы, символизирующей надежду, исцеление и непоколебимый дух украинского народа. Вместе с открытием мозаики эти моменты станут двойной данью культурной выносливости и гуманитарной силе Украины.

Кампания "Украина: Защищая свободу" также будет включать видеосериал, который зафиксирует эмоциональный опыт людей, потерявших конечности во время войны и сейчас проходят физическое и психологическое восстановление при поддержке Superhumans.

Где еще можно будет увидеть Усика в Лондоне

У Александра будет еще три спортивных медиаивента накануне боя на Уэмбли. В среду 16 июля в BOXPARK Wembley состоится открытая тренировка Усика и Дюбуа, причем мероприятие будет открыто для фанов. Начало Open Workouts в 16:00 по местному времени (18:00 по Киеву), вход свободный.

В четверг 17 июля на Уэмбли состоится пресс-конференция с участием Александра и Даниэля для журналистов.

В пятницу 18 июля в 15:00 в BOXPARK Wembley начнется церемония взвешивания боксеров. Она тоже доступна для фанов, вход будет стоить 3 фунта (170 грн). Средства пойдут на реализацию благотворительных проектов Фондом Усика.

Максим Розенко, Чемпион, из Лондона