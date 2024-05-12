Для своих детей – я герой: Правила жизни Александра Усика

Александр Усик – чемпион мира по тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Он никогда не боялся выражать свое мнение, даже если это не нравилось обществу.

На профессиональном уровне Усик провел уже 21 поединок, не потерпев ни одного поражения.

Уже в ночь с 18 на 19 мая украинский боксер выйдет в ринг против Тайсона Фьюри, чтобы определить Короля тяжелого веса. Но кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Правила жизни Александра Усика

Я не жалуюсь на жизнь и никого не осуждаю. Я стараюсь никого не осуждать за их действия. Я просто пытаюсь жить так, как хочу, и так, как я вижу.

Я бью своих оппонентов с любовью и ухмылкой. У меня нет хищной ненависти или злобы. У меня она спортивная.

Для меня нет разницы, кто передо мной в ринге – украинец, русский, немец или американец. Это бокс, а не политика.

Для своих детей – я герой. Это максимальное признание, которое я могу получить.

У всех есть страх. Если ты не боишься – ты болен. Есть страх трусости, а есть страх, который тебя заводит. Меня заводит.

Я не суперзвезда, звезды – на небе. Я обычный парень, у которого, возможно, что-то получается.

Я православный христианин. Лучше я умру, чем сниму крест.

Не нужно просить у Бога легкую ношу. Лучше просить более крепкие плечи.

Политика не нравится. Потому что там мало правды, мало действий, мало работы. Мы должны быть творцами, должны строить. Должны быть пчелами. Будем строить – будет все хорошо.

Я не критикую нашу власть, потому что мне нечего кого критиковать. Я выполняю свою работу. Мне кажется, нужно каждому из нас прийти к тому, чтобы не критиковать кого-то, а заниматься своим делом.

Осуждать и поучать меня может тот человек, который со мной шел вместе на этом пути. Или та, которая меня воспитала.

Я чувствовал себя украинцем всегда. Мне об этом говорил отец: Ты украинец. В 8-м или 9-м классе я пел гимн перед всеми учениками. Учительница мне аплодировала.

Дети должны учиться в той стране, где их родители пишут законы.

Лучше мне не говорить – "невозможно". Потому что я поступлю так, что это станет возможным.

Мне никто никогда не предлагал поменять гражданство. Если бы мне даже предложили – я украинец, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, паспорт, дом, у меня есть все.

Я разговариваю с болью. Знаете, что я ей говорю? Что она слабее меня. Я смеюсь над ней внутри себя. Такое ощущение, что я немного сумасшедший.

У меня нет вещей, которые отвлекают внимание, когда я веду подготовку к бою. Когда я складываю вещи в чемодан, там все должно быть на своих местах.

Когда идет дождь, я мою машину для себя, а не для кого-то. Там должно быть чисто. Так я подхожу ко всему, щепетильно.

Людям не нравится, что я не отвечаю их ожиданиям. Не надейтесь на людей, нужно уповать на Бога.

Я отношусь к женскому боксу без энтузиазма. Для меня женский пол – это цветы, которые нужно поливать. Они должны радовать глаз, пахнуть.

Я не являюсь героем на самом деле. Есть много людей, которые сделали больше меня. Врачи спасают жизнь людей. Учителя, обучающие детей. Ученые, совершающие какие-то открытия.