Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: есть ли у украинца шанс сотворить сенсацию?

В ночь с 18 на 19 мая на Pechanga Arena в Сан-Диего состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за чемпионский пояс WBO в легком весе (до 61,235 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Эмануэлем Наваррете. Нашему соотечественнику уже 36, и этот поединок может стать чемпионским венцом его карьеры. Для мексиканского же "Ковбоя" бой должен стать еще одним прыжком между весовыми категориями.



Денис Беринчик Эмануэль Наваррете Вик 36 29 Рост, см 170 170 Размах рук, см 173 183 Стийка ортодокс ортодокс Профессиональный рекорд 18-0 38-1-1 Нокауты 9 (50%) 31 (81.6%)

Прогнозы букмекеров на бой Беринчик - Наваррете

Аналитики оставляют чрезвычайно мало шансов украинскому боксеру. На победу Беринчика выставлены коэффициенты на уровне 6,00. В украинских конторах котировки немного ниже благодаря болельщицким пари.

На победу же мексиканца ставки идут за мизерные 1,15-1,20. Денис еще никогда не рассматривался настолько бесперспективным андердогом. Рассмотрим детальнее, почему букмекерские прогнозы построены именно таким образом.

Почему мексиканский "Ковбой" считается однозначным фаворитом

Мексиканец действительно уникальный суперчемпион. Бой против украинца будет попыткой взять пояс WBO уже в четвертой (!) весовой категории. До этого он держал первенство во втором легчайшем (2018 - 2020), полулегком (2020 - 2023) и втором полулегком весе (с 2023).

Мощная профессиональная карьера

Понятно, что WBO – не самая престижная среди мировых боксерских ассоциаций. Но это не умаляет профессиональных достижений "Ковбоя". За 12 лет в профи мексиканец провел 40 поединков, победив в 38.

Это достаточно впечатляющий рекорд. Тем более, что начал боксировать в профессионалах он в достаточно юном возрасте. Мексиканских юношей ведут по карьерной лестнице очень жестко. Красноречивый факт – за первые полгода он выходил на ринг шесть раз.

Там происходит настоящая игра на выживание. В ней Эмануэль выжил, кровью и потом заработав право на цивилизованную и грамотно распланированную карьеру. Вместе с тем, в предыдущем году мексиканец провел не много не мало, а три титульных поединка. Для сравнения, Денис выступил в 2023-м лишь раз.

Широкий бойцовский арсенал

"Ковбой" – настоящий мексиканец. Он не имеет за плечами мощной любительской карьеры. Зато именно в профи отработал и удачно использует довольно мощный перечень ударов.

Бывают раунды, когда он выглядит совсем "сумасшедшим", ведь использует только размашистые свинги. А уже в следующей трехминутке Наваррете включает классического боксера, планомерно останавливая соперника эффективными и элегантными джебами.

Беринчик заявляет, что в воскресном поединке ему поможет техника, наработанная в любителях. Однако такие слова вызывают большие сомнения, ведь Эмануэль тоже выглядит довольно техничным, даже больше – разноплановым бойцом.

Выносливость

По этому параметру "Ковбой" тоже является классическим мексиканским боксером. Пройти 12 раундов сверхинтенсивного поединка для него не проблема. Достаточно лишь посмотреть его предыдущий бой против бразильца Робсона Консейсана. Оба боксера в завершающих раундах тяжело находили свои углы после гонга, добираясь до них далекими от прямых траекториями. Впрочем, на очередную трехминутку выходили полностью заряженными, и дрались до последних секунд. Денису точно не стоит ждать, что его 29-летний оппонент устанет быстрее, чем он.

Домашняя арена

Если даже украинцу удастся показать равный бой, стоит помнить что его организовывает компания Top Rank, в пул которой входит мексиканец. Он будет выступать на своей территории, и любая равная борьба будет оцениваться в его пользу. Это уже привычная, стандартная практика для профессионального бокса. Возможно, в свое время самому Денису стоило пойти на определенный риск и выбрать не родную K2 Promotion, а принять предложение Боба Арума.

Недостатки мексиканца

По такому параметру, как "слабые стороны", Наваррете тоже настоящий мексиканский панчер. В пылу борьбы и обмена ударами он может забыть об эффективной защите. Особенно это заметно в тех раундах, когда он решает авантюрно свинговать. Чем это объясняется? Невыдержанностью, недостаточной выучкой, намеренным превращением боя в шоу – всем понемногу.

Но как бы то ни было, в такие моменты у Дениса будут появляться возможности наказать оппонента. Однако не стоит надеяться, что последний обязательно будет прибегать к частым авантюрам. Кроме того, его мощные удары тоже могут прилететь из самых неожиданных направлений.

Что может противопоставить украинский "Атаман" в качестве андердога

Для отечественных болельщиков Денис был одним из символов "Украинских атаманов" в 2012-м. Профессиональная карьера под эгидой К2 не стала яркой, несмотря на тягу Беринчика к определенному эпатажу. Уже то, что шанс на чемпионский бой украинец получил лишь в 36 лет, говорит само за себя.

Максимум мотивации

Чего не будет недоставать украинцу в предстоящем бою, так это боевого настроя. Для Дениса это является шансом всей жизни на его пути в профессионалах:

первый выезд в Америку и сразу титульный поединок под эгидой Top Rank;

первый бой за пояс одной из наиболее престижных организаций;

впервые в профи Беринчик рассматривается в качестве откровенного андердога.

Короче говоря, вызовов множество, а значит мотивация будет зашкаливать. Недаром команда боксера под руководством Егора Голуба выбрала длительный вариант тренировочного лагеря. Денис готовился целых четыре месяца, чередуя периоды физических нагрузок со спаррингами с молодыми и быстрыми бойцами, схожими по стилю с будущим противником.

Школа любителей

В одном из своих интервью украинец отметил, что его преимуществом над Наваррете будет длительная и насыщенная карьера на уровне аматоров. С одной стороны, с этим можно согласиться. Боксерская выучка, которая нарабатывалась годами, безусловно дает о себе знать.

С другой стороны, любительская школа является и определенной преградой, ведь формирует своеобразную рамку поведения на ринге, навязывает четкие тактические схемы. Против слабых противников такая схематичность и отработанность действий дает результат. А вот против такого креативного бойца, как "Ковбой", может быть и недостатком. Все же стоит надеяться, что Денис не будет излишне академичным и схематичным в бою, ведь это прямой путь к проигрышу.

Минусы – возраст и недостаток опыта

Но учитывать стоит не только указанное выше. Прежде всего, не может не беспокоить физическая форма украинца. Хватит ли Беринчику функциональной подготовки на все 12 раундов? Не будем забывать, что Денису уже 36.

И как это ни странно, в таком возрасте ему не хватает опыта проведения топовых боев, которых было уже несколько у его более молодого оппонента. Вряд ли Энтони Игита или Ивана Мэнди можно сравнивать с Эдуардо Байесом, Оскаром Вальдесом и даже Робсоном Консейсаном.

Прогноз на бой от "Чемпиона"

Честно говоря, трудно представить, за счет чего Денис сможет переиграть Эмануэля. Против "Ковбоя" действительно нужна какая-то суперигра – тактическая, техническая, психологическая. Почему-то кажется, что Беринчик на нее не способен.

Стоит ли надеяться на боевой дух непобедимого украинца? Выглядит так, что это едва ли не единственное, что остается преданным болельщикам. Прогноз делать не буду, ведь букмекеры не дают каких-то интересных вариантов в пользу нашего бойца. Просто буду болеть за невероятный итог боя. Мексиканец не идеален, особенно в защите. И именно это дает надежду на неожиданный успех очевидного андердога.