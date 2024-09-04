52-летняя украинка продолжает биться в ринге и получает за это по 200 евро за раунд

В мужском профессиональном боксе таких как Оксана Романова называют джорнименом. Это крепкие профессионалы, которые принимают вызовы более сильного соперника и не очень озабочены собственным послужным списком. Так что только ради Оксаны в женском профессиональном боксе стоит ввести термин джорниумэн. В свои 52 года Романова продолжает проводить официальные бои. Обычно против соперниц, которые ее вдвое моложе. Ее статус в этих боях – андердог. Последнее сражение Оксана провела в этом году во Франкфурте. Соперницей 52-летней украинки была 25-летняя немка Мелина Майбаум. Поединок украинка прогнозируемо проиграла, но только решением судей. Романова смогла пройти всю дистанцию боя.

Больше, чем Усик и Ломаченко

Всего во время полномасштабной войны Романова провела 4 боя. Это больше, чем было за это же время у Усика и Ломаченко. Трижды украинка выступала в Германии и однажды в Чехии. Я работал на ее 6-раундовом поединке во Франкфурте в октябре 2022 года. Соперницей была 26-летняя немка Билгенур Арас. Силы были неравные. Но Оксана, находившаяся в прекрасной для ее возраста физической форме, доработала до финального гонга и своим выступлением обеспечила следующие предложения из Германии. В составе команды Романовой на этом ивенте катменом работал ее сын, которому на вид было 12-13 лет.

По оценке Чемпиона за свои выступления в ринге украинка в последних боях получает около 200 евро за раунд. И это для нее, пожалуй, еще один довод в пользу того, чтобы проходить полную дистанцию боя. Ведь если она будет нокаутирована в первой трехминутке, ее гонорар составит 200 евро. Если проведет 6 раундов – 1200 евро. Жаль, что в таком почтенном возрасте Романова вынуждена продолжать выходить в ринг. Но в любом случае ее профессиональная боксерская карьера уникальна.

Началась она 26 октября 2001 года. Оксане было 29 лет. Тогда никто не мог предсказывать, что она будет продолжать свои выходы в ринг и в 2024 году. За это время боксерша, родившаяся в Тернополе, но уже долгое время проживающая в Киеве, провела 47 боев. Выиграла 10 поединков, из них два нокаута. Уступила в 36 боях (3 нокаутом). И один поединок не нашел победителя. Учитываем, что абсолютное большинство боев Романова провело на выезде и в некоторых из них наверняка свою роль сыграло печально известное в боксе домашнее судейство.

10 чемпионских боев

В карьере Оксаны есть несколько цифр, вызывающих уважение. Она 10 раз (!) сражалась за титул чемпионки мира. Правда, все 10 попыток оказались неудачными. Впервые шанс стать чемпионкой мира украинка не смогла реализовать более 20 лет назад – в 2003 году. Вторая попытка была в 2005-м в датском Орхусе, третья – в 2006 году. Четвертая и пятая в 2009 году, шестая в 2011-м, седьмая и восьмая — в 2012 году. Девятая в 2016 году, десятая – в 2018 году. Причем две последние попытки состоялись в немецком Карлсруэ и на кону боев стояло сразу по 2 чемпионских пояса.

16 стран

География проведения боев опытной украинки поражает: она сражалась в 16 странах мира. Больше всего поединков (15) провела в Германии. Также были Дания и Финляндия (по 3 боя), Венгрия и Испания (по 2 боя). По 1 бою украинка провела в Великобритании, Швейцарии, Франции, Австрии, Бельгии, Чехии, Турции и Сербии. А еще 5 поединков в Белоруссии и 3 в РФ.

И только четыре боя Оксана провела в Украине (в последний раз в андеркарте чемпионского боя Артема Далакяна в Киеве в феврале 2020 года).

Андердог

В большинстве своих боев Романова выступала в статусе андердога. То есть в ее победу никто не верил. Но даже в таком почтенном возрасте Романова иногда приятно удивляла. В 2019 году в Москве 47-летняя украинка по очкам победила Анну Левину, и это было единственное поражение в профессиональной карьере россиянки.

В 2016 году в немецком Лейпциге 44-летняя боксерша в напряженном бою победила Пламену Дымову и это также единственное поражение в карьере болгарки. В 2009 году в Якутске 37-летняя украинка выиграла у россиянки Марии Кривошапкиной, а в 2007 году на Туманном Альбионе техническим нокаутом победила британку Шени Мартин. По большому счету, выходить в 50 с лишним лет в ринг – это уже подвиг. Наверное, эксперты Национального реестра рекордов Украины и Книги рекордов Гиннеса уже внимательно следят за украинкой.

Ответственный редактор — Станислав Лысак