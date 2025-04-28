Фавориты прошли дальше: итоги 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира 2025 по снукеру. Они подарили множество ярких моментов, драматические ситуации, новые рекорды. Если не учитывать статус Чжао Синьтуна, который формально не является профессионалом, то лишь один игрок с более высоким рейтингом прекратил борьбу на этой стадии. Впрочем, обо всем по порядку...

Крис Вейкелин (20) – Марк Аллен (8) – 13:6

Кто бы мог подумать, что первым четвертьфиналистом турнира станет Крис Вейкелин, который до нынешнего розыгрыша ни разу не побеждал в "Крусибле". Но в первом раунде он одолел Нила Робертсона, выиграв первую сессию 6:2 и затем довел матч до победы (10:8). В игре с Марком Алленом первая сессия также завершилась со счетом 6:2 в пользу англичанина. Это уже было неожиданно, а ведь вторую сессию Крис вообще начал с четырех выигранных фреймов подряд! 10:2 – с таким счетом игроки ушли на 15-минутный перерыв, причем Аллен отправился прямиком к тренировочному столу. И провел время с пользой!

Марк не забивал шары в течение 51 минуты игрового времени. Но когда получил шанс на атаку в 13-й партии, использовал его на все 100%. Он оформил максимум и стал первым игроком в истории, который делал серии в 147 очков на всех турнирах "Тройной короны": до этого Аллен достиг максимумов на UK Championship в 2016 году и Мастерсе в 2024.

Теперь представитель Северной Ирландии получит бонус в сумме 40 тысяч фунтов за максимальный брейк в "Крусибле", а также треть от 15 тысяч, которые выплачиваются за лучшую серию на чемпионате мира (в квалификации Джексон Пейдж дважды набирал по 147 очков за подход).

Что интересно, один из спонсоров ввел приз в 25 тысяч фунтов случайному зрителю, который будет в зале во время оформления максимума. На этот раз круглая сумма досталась 75-летнему болельщику, которому сын подарил билет на матч и который впервые в жизни попал в "Крусибл".

После этого игроки обменивались фреймами и вторую сессию завершили со счетом 12:4 в пользу Вейкелина. А третья получилась короткой. Аллен выиграл две партии (причем в 18-й пытался сделать еще один максимум, но не забил 12-ю черную), но этого было мало. 19-й фрейм (а с ним и матч) остался за Крисом, который среди остальных участников получил больше всего времени на отдых перед четвертьфиналом – более трех суток.

Джон Хиггинс (3) – Сяо Годун (14) – 13:12

Драматический десятичасовой матч забрал много сил (и физических, и – что главнее – психологических) у обоих участников. Джогу Хиггинсу и Сяо Годуну не хватило даже трех сессий, чтобы выявить сильнейшего. После первой счет был равный – 4:4, после второй – 8:8.

Драматический момент произошел в эндшпиле 14-й партии, когда Хиггинс преследовал соперника. Ему не хватало 28 очков, чтобы сравнять счет, а на столе оставались только три цветных шара. Тем не менее, шотландец сумел поставить два снукера на синий, заставив Сяо "заплатить" 10 штрафных очков. После чего зачистил стол – 67:67, так что судьба фрейма решалась на дополнительном черном шаре. И Джон забил его, но при этом уронил в лузу и биток – партию выиграл Годун.

Третья сессия была утренней, и игроки успели провести лишь 7 фреймов, после которых лидировал Хиггинс – 12:11. Поэтому концовка встречи была перенесена на вечер, причем участники должны были дождаться завершения одной из запланированных сессий. Китаец сравнял счет, но в решающей, 25-й партии ветеран сумел набрать 75 очков за подход и вышел в третий раунд. Напомним, для Уильямса это 31-й приезд в "Крусибл", а четвертьфинал чемпионата мира станет 19-м в карьере!

Хоссейн Вафаэй (24) – Марк Уильямс (6) – 10:13

Марк Уильямс, который в прошлом месяце отметил 50-летний юбилей, стал самым старым четвертьфиналистом чемпионатов мира за последние 15 лет (в 2010-м Стивен Дэвис добрался до этой стадии в возрасте 52 лет). И в очередной раз доказал, что возраст – не преграда на пути к победе, поскольку поединок против Хоссейна Вафаэя оказался достаточно изнурительным для обоих игроков. Оба, кстати, накануне турнира жаловались на состояние здоровья: у валлийца проблемы со зрением, а иранец страдает от боли в плече. Но решение этих проблем оба отложили до завершения чемпионата мира.

Марк Уильямс

Игра была напряженной, никто не хотел уступать, и только раз, в начале второй сессии, одному из соперников (а именно Уильямсу) удалось взять три фрейма подряд: обычно никто не мог выиграть больше двух. Оба игрока сделали по две сотенные серии, кроме того, Марк оформил 4, а Хоссейн 3 полусотенных брейка. Трижды в течение фреймов (а именно 5-го, 9-го и 17-го) на столе возникала патовая ситуация, и игроки начинали партию заново (ри-рек). Одним словом, была равная борьба, и лишь при счете 11:10 Уильямс выполнил финишный рывок и закончил поединок эффектно, брейком в 115 очков.

13:10 – Марк вышел в четвертьфинал 12-й раз, а вот Хоссейну так и не удалось впервые пробиться дальше второго раунда. "Это была очень тяжелая и напряженная встреча. Ни один из нас не показал свою лучшую игру. Мы оба устали. Я разочарован своей игрой, потому что я подарил сопернику много фреймов из-за своих ошибок. Мне нужно больше работать, если я хочу получить трофей. Ну а Марк всегда будет тяжелым соперником", – так Вафаэй подытожил матч.

Лей Пэйфань (39) – Чжао Синьтун (а) – 10:13

Китайское дерби стало единственным противостоянием на этом этапе, оба участника которого прошли квалификационный турнир, чтобы попасть в "Крусибл". Чжао Синьтун провел отбор блестяще, оформив 12 сенчури в четырех матчах до 10 побед. А Лэй Пэйфань сыграл в квалификации два поединка и сделал лишь две серии "100+". Но в очной встрече игроки будто поменялись ролями.

Лей Пэйфан и Чжао Синьтун

Чжао взял два стартовых фрейма, на что Лэй ответил двумя полусотенными брейками и сенчури – 3:2. Это взбодрило более опытного Синьтуна (ему 28 лет, а Пэйфаню только 21), он сравнял счет, вышел в лидеры и больше не позволил сопернику даже догнать себя. При этом лучшую серийность показал именно Лэй: в его активе 6 серий "60+" и 2 "сотни". А вот Чжао сумел оформить 7 полусотенных брейков и обошелся без сенчури.

Тем не менее, итоговый счет в его пользу – 13:10. Синьтун стал первым игроком в истории "Крусибла", который сыграет в четвертьфинале, не имея статуса профессионала. Напомним, он отбыл 20-месячную дисквалификацию за нарушение правил игры на ставках. Однако следующий сезон Чжао проведет в Туре, потому что завоевал это право победами в турнирах Q Tour. А Пейфань может утешаться хотя бы тем фактом, что в своем дебютном матче в "Крусибле" победил действующего чемпиона мира. Ну и немного поднялся в рейтинге: скорее всего, следующий сезон Лэй начнет в топ-32.

Си Цзяхуэй (13) – Бен Вулластон (44) – 13:10

Си Цзяхуэй, которому летом исполнится всего 22 года, до сих пор не выиграл ни одного титула, но выступления на чемпионатах мира складываются для него на удивление удачно. Два года назад китаец начал с квалификации, дебютировал в "Крусибле" и дошел до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону. Год назад одолел самого Марка Уильямса, а в 1/8 уступил будущему финалисту. В этом году он сыграет как минимум в четвертьфинале. Для Бена Вулластона это также был третий приезд в "Театр мечты", но в его активе так и осталась только одна победа.

Соперники были неуступчивыми и более двух партий подряд никто не мог выиграть. Было много борьбы и мало серий. Первая сессия была за Си – 5:3. Вторая прошла абсолютно на равных и завершилась со счетом 9:7. А в начале третьей англичанин догнал соперника – 9:9, затем 10:10. После чего финишный рывок совершил Цзяхуэй, взяв три фрейма подряд – 13:10.

Си Цзяхуэй

Надо отметить, что в матче было мало серий. На счету Бена – два сенчури и два брейка "60+". У Си было только три полусотенные серии, но в 22-м фрейме он наконец-то сделал "сотню", которая получилась несколько исторической. Она стала первой для китайца на этом турнире, а в целом, с учетом квалификационных раундов – 226-й на текущем чемпионате. Это стало рекордным количеством сенчури за турнир и, разумеется, не последним в этом году.

Шон Мерфи (15) – Джадд Трамп (2) – 10:13

Шон Мерфи начал матч против Джадди Трампы с позиции силы. В первой партии он набрал 75 очков за подход, а вторую выиграл с помощью серии в 49 очков – это его первый на турнире (!) фрейм, выигранный брейком меньше 50. Джадд сравнял счет, однако Шон оформил сенчури и снова вышел вперед – 3:2. Однако Трамп сумел подстроиться под предложенную соперником игру и первую сессию выиграл 5:3, взяв три заключительные партии.

Подобный сценарий был и во второй сессии: равная борьба, а три заключительных фрейма – в пользу Джадда, так что счет стал 10:6. 12-й фрейм, кстати, был юбилейным, 1000-м для Трампа на чемпионатах мира. Он выиграл его одной серией – 97:0. А в 15-й партии Джадд сделал свой сотый сенчури в сезоне и за это получит бонус в размере 100 тысяч фунтов.

Третья сессия началась с двух полусотенных серий Джадда: 12:6, и все в матче стало понятно. Трамп расслабился, Шон смирился с поражением, но все же взял четыре партии подряд и сделал счет более или менее приличным – 12:10. После чего Джадд поставил точку – 13:10. Отметим, что последние 14 фреймов в этой встрече выигрывались с помощью больших серий, 11 из которых были больше 70 очков – настоящий праздник для любителей серийности!

Ронни О'Салливан (5) – Пан Цзюньсюй (27) – 13:4

Юбилейная, 80-я победа Ронни О'Салливана на чемпионатах мира получилась довольно непринужденной. Господин Цзюньсюй выиграл последнюю очную встречу, но здесь ничего не смог противопоставить англичанину. Ронни продолжил демонстрировать какую-то невероятную форму. Из 17 партий он выиграл 13, оформив 12 серий "50+", в том числе два сенчури!

Довольно необычный момент возник в седьмой партии. Пан должен был выполнить удар по цветному шару, когда биток касался черного. Рефери предупредил игрока, чтобы тот озвучил цвет прицельного шара. Но то ли китаец плохо понимает английский, то ли еще по какой-то причине Цзюньсюй молча пробил по зеленой. И, разумеется, заработал 7 штрафных очков. В целом преимущество О'Салливана было неоспоримым: две первые сессии завершились с одинаковым счетом 6:2. А третья всплыла довольно быстро: китаец набрал 17 очков, ошибся – и Ронни завершил матч брейком в 95.

Ронни О'Салливан

Напомним, для О'Салливана это 33-й подряд (!) приезд в "Крусибл", и он с такой игрой имеет высокие шансы выиграть здесь свой восьмой титул. Ронни вышел в четвертьфинал чемпионатов мира 23-й раз – это теперь новый рекорд. Пан в третий раз играл на турнире и в этом году добился первой своей победы. А два из трех поражений в "Крусибле" он потерпел именно от Ронни.

Лука Бресель (7) – Дин Цзюньхуэй (10)

После того как Дин Цзюньхуэй оформил серию в 141 очко в первой партии, вряд ли можно было ожидать его разгрома в первой сессии. Потому что из девяти предыдущих очных матчей Лука Бресель выиграл лишь один. Но теперь бельгиец напомнил, что два года назад не случайно стал чемпионом мира.

Он продемонстрировал феноменальную игру – не такую бесшабашную, какую в своей первой встрече на турнире, но не менее эффективную. Да и эффектную, что говорить. Лука выиграл 7 следующих фреймов, оформив четыре полусотенные серии и два сенчури и позволил сопернику набрать лишь 15 очков! При этом тратил лишь 17,5 секунды на удар – в матчах второго этапа на тот момент он был самым быстрым игроком.

И вторую сессию Бресель начал активно, выиграв еще четыре партии. То есть взял 11 подряд (!) фреймов в игре с не самым слабым соперником. В этих партиях он оформил 9 крупных серий, в том числе 2 сенчури. Дин наконец сумел создать хоть какую-то видимость борьбы, в конце сессии выиграв еще два фрейма – 12:4.

А третья сессия завершилась еще быстрее, чем у О'Салливана с Цзюньсюем (их сессия проходила параллельно, за соседним столом). Лука оформил брейк в 71 очко, а с ним и выход в четвертьфинал – 13:4.

Итак, в четвертьфиналах сыграют:

Чжао Синьтун (а) – Крис Вейкелин (20)

Ронни О'Салливан (5) – Си Цзяхуэй (13)

Джон Хиггинс (3) – Марк Уильямс (6)

Лука Бресель (7) – Джадд Трамп (2)

Одной из особенностей следующего раунда будет то, что в четвертьфиналы синхронно пробилась троица О'Салливан, Хиггинс и Уильямс. Это три игрока 1975 года рождения, и каждый из них уже является легендой. Кажется невероятным, но впервые они втроем сыграли на этой стадии еще в 1998 году! После того ситуация повторялась еще трижды – в 1999, 2011 и 2022 годах.

Впрочем, все матчи обещают быть интересными. Как и поединки 1/8 финала, они будут играть до 13 побед в трех сессиях. Первые две будут состоять из восьми партий, третья – сколько потребуется. 15-минутные перерывы состоятся после 4-го, 12-го и 20-го фреймов.

Начало утренних сессий – в 12:00 по киевскому времени, дневных – в 16:30, вечерних – в 21:00. Прямые трансляции запланированы 29 и 30 апреля на каналах и сервисах "Евроспорта".