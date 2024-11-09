Легендарная биатлонистка установила мировой рекорд по скорости восхождения к вершине горы в Гималаях и обратно

Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер в Непале установила мировой рекорд по скорости восхождения к вершине горы Ама-Даблам и обратно.

Дальмайер, завершившая карьеру в 2019-м в возрасте 25 лет, за 12 часов, 1 минуту и 11 секунд поднялась из базового лагеря на высоте 4576 м на гору высотой 6812 м. Ни одна женщина еще не делала этого так быстро.

Легендарная биатлонистка опубликовала соответствующие фотографии и видео в социальных сетях и находится в полном восторге от своего опыта в Гималаях.

"Это был невероятный день во всех отношениях, я смогла полностью отдаться тропе и красоте ландшафта", – написала Дальмайер в Instagram по возвращении из необычайно красивой, но также и требовательной вершины.

Отметим, что мужской мировой рекорд по скорости восхождения принадлежит французу Матео Жакму, который в 2023 году прошел путь к вершине и обратно за 6 часов и 24 минуты.