100 – для Микаэлы Шиффрин: ожидание рекорда

На этом уик-энде может произойти знаковое событие мирового зимнего спорта. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, которую многие считают самой выдающейся мастерицей этого вида спорта за все годы, может одержать свою сотую победу на этапах Кубка мира.

Мощный разгон в сезон

29-летняя Микейла, как звучит ее имя в оригинале, успешно начала новый сезон, выиграв один за другим два слаломных рейса (в финском Леве и австрийском Гургле), которые стали 98-м и 99-м триумфами Шиффрин в карьере на этапах "Белого цирка". Так что к мистической цифре "100" осталась только одна победа.

Микаэла Шифрин Getty Images

Символично и знаково, что эту нереальную цифру Микейла может достичь на своих родных склонах – в американском Киллингтоне, около которого окончила среднюю школу. В окружении родной публики Шиффрин побеждала в 6 из 7 последних слаломных гонок (исключением стал 2022 год). Как говорит сама мировая рекордсменка, фактор домашних трибун может сыграть как в "плюс", так и в "минус":

"Допускаю, что вокруг будет немного давления, но я постараюсь игнорировать это, – сказала Микаэла после победы в Гургле, – если это произойдет – прекрасно. Если нет, то не за чем плакать. Надеюсь, продемонстрирую действительно хорошее выступление перед домашней публикой".

Путь к рекорду

Сама Шиффрин за годы убеждает журналистов, что стремится оградиться от цифр, чтобы избежать ненужного давления. А бремя ожиданий нависало все эти годы постоянно. Два года назад, в сезоне 2022/23, все ожидали, что Мика превзойдет "вечный" рекорд легендарного шведа Ингемара Стенмарка, одержавшего свою 86-ю победу на этапах Кубка мира 1989 года в американском Аспене.

Как оказалось, именно в этой стране, шесть лет спустя родилась феноменальная горнолыжница, которая через 34 года превзойдет рекорд Стенмарка. И снова имел место символизм, потому что именно на шведском горнолыжном курорте Оре Микаэла получила свою 86-ю и 87-ю победы, сразу же получив личные теплые поздравления от Легенды Ингемара. Сам Стенмарк говорил, что Микейла талантливее его:

"Она намного лучше, чем я, даже не сравнивайте… Я никогда не мог бы быть таким хорошим во всех дисциплинах".

Микаэла Шифрин

Микаэла действительно поражала своим стремлением освоить все имеющиеся в горнолыжном спорте дисциплины. Она – единственная среди актуальных горнолыжников (мужчин и женщин), что побеждала на этапах Кубка мира во всех дисциплинах. А золото чемпионки мира добывалось в четырех из пяти индивидуальных дисциплин горных лыж.

Травма из-за тяги к универсализму

Стремление Микаэлы быть универсальной, что усилилось с тех пор, как она начала встречаться с норвежским специалистом скоростных дисциплин Александром Омодтом Кильде, сыграло с американкой злую шутку.

В конце января прошлого года она тяжело упала во время "Даунгилла" в Кортине-д'Ампеццо (в том сезоне Мика уже побеждала в скоростном спуске в Санкт-Морике). К счастью, ее травма не была такой жуткой, как у ее бойфренда Кильде, ужасно побившегося несколькими неделями ранее. Микаэла навещала его в больнице накануне неудачного рейса (Кильде впоследствии учился заново ходить).

Видео падения

И хотя Микаэлу, к счастью, такие последствия падения обошли, но повреждение коленных связок выбило ее на 6 недель, из-за чего Шиффрин потеряла свое доминантное лидерство в общем зачете Кубка мира (после 7 побед), который имела все шансы выиграть третий год подряд.

Вернувшись в марте, к концу сезона, Шиффрин выиграла две гонки в любимом слаломе (победы номер 96 и 97 на этапах КМ), подтвердив получение 8-го малого Хрустального глобуса в дисциплине, в тотале же на этот раз финишировала третьей.

Жестокие удары жизни

Так произошло уже во второй раз в карьере Шиффрин, когда обстоятельства подставляют жестокую подножку ее уверенному лидерству. В феврале 2020-го внезапная смерть отца Микаэлы Джеффа отвлекла ее от спорта на месяцы. Тогда Мика вообще отказывалась думать и говорить о горных лыжах. К слову, в то время она с большим отрывом шла лидером общего зачета, а до этого одерживала Большой Хрустальный глобус три года подряд.

На сезон 2020/2021 Шиффрин вернулась и снова выиграла два Больших глобуса подряд. А тогда – уже упомянутая травма, остановившая победное шествие. Если бы не эти удары жизни, мы бы дождались магической цифры "100" гораздо раньше. Но, к сожалению, никогда не знаешь, как сложится твоя жизнь, а травмы – неотъемлемая часть такого экстремального спорта, как горные лыжи.

Следом за Марит Берген

Следовательно, в ожидании очередного рекорда от Шиффрин есть смысл вспомнить, что она может стать лишь второй представительницей зимних видов, которая достигает мистической "сотни". Первой является легендарная норвежская мастерица беговых лыж Марит Берген. На счету 8-кратной олимпийской чемпионки на завершение карьеры было зафиксировано 114 триумфов на этапах Кубка мира. Сочетание этих двух легенд в статусе "сотников" выглядит вполне заслуженным и знаковым. Ну и еще один "предрекордный анонс" – если Микаэла получит любую медаль, то достигнет 155-го подиума КМ в карьере и выровняется с последним достижением, остающимся у Стенмарка.

Микаэла Шифрин Getty Images

Два рейса в Киллингтоне

На уикенде в Киллингтоне состоится две гонки: в субботу – слалом-гигант, в воскресенье – слалом. В гиганте у Шиффрин целых 22 победы в карьере, но в этой дисциплине она сейчас не чувствует себя так убедительно, как в слаломе. На первых соревнованиях Кубка мира этого сезона в Зельдене американка выиграла первую попытку, однако хуже проехала во второй, став в итоге пятой (победила итальянка Федерико Бриньоне). Следовательно, будет интересно последить за ходом гонки, которая для рекордсменки может стать разогревом перед воскресным слаломом. С другой стороны, если Мика сбросит со своих плеч бремя давления, она может получить магические "100" и не дожидаясь воскресенья.

В любом случае, весь фокус будет именно на слалом. После упомянутой неудачи в Зельдене Шиффрин выиграла два рейса подряд в слаломе и вышла на привычную для нее первую строчку в тотале. Ее основная слаломная конкурентка последних лет Петра Влгова должна вот-вот вернуться после длительного лечения (травму словачка получила в январе прошлого года на домашней трассе в Ясне), но в Киллингтоне ее еще не будет. Другие девушки на старте сезона пока не впечатляют, поэтому главное для Микейлы действительно проигнорировать психологическое давление, исходящее от вселенского ожидания очередного мега-достижения. Как и все остальные рекорды, которых достигала феноменальная горнолыжница, оно ей по силам.

Просто нужно придерживаться ее жизненного принципа – родительских слов, запечатленных на Миковом шлеме:" Be nice. Think Twice. Have Fun".

Этап Кубка мира по горным лыжам

Суббота, 30 ноября Киллингтон (США)

17:00-20:00, гигантский слалом, женщины

Воскресенье, 1 декабря

17:00-20:00, слалом, женщины

Александр Гливинский, для Чемпиона

Ответственный редактор – Николай Дендак