Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который прошел в финал НБА

Защитник Бостона Святослав Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который прошел в финал Национальной баскетбольной лиги.

До Святослава единственным украинцем, команде которого удавалось это сделать, был Стас Медведенко. Игрок является двукратным победителем НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс в 2001 и 2002 годах.

Учитывая тот факт, что Лейкерс выступает в Западной конференции, Михайлюк стал первым украинцем, который победил в финале Востока НБА.

Напомним, Селтикс одержали "сухую" победу в серии с Пэйсерз и стали первыми финалистами НБА. Команда может узнать своего соперника в решающем противостоянии уже 29 мая, когда Даллас примет на своей площадке Миннесоту в четвертой игре финала Запада. Сейчас Маверикс ведут в серии со счетом 3:0.

В противостоянии с Индианой украинец принял участие лишь во втором матче, выйдя на паркет в конце последней четверти. Святослав записал на свой счет один точный трехочковый бросок.

В целом, в регулярном сезоне-2023/24 Михайлюк в среднем проводил на площадке 10,1 минуты, набирал 4 очка, выполнял 1,2 подбора и делал 0,9 передач.



