Баскетбольная Суперлига: бросить вызов Днепру, сохранить позиции Ровно

В четверг, 3 октября стартует сезон украинской баскетбольной Суперлиги.

Восемь лучших команд страны определят сильнейшего. Девятым участником турнира должна была стать одесская "БИПА", но она снялась с турнира практически в последний момент, за три недели до старта первенства.

Восемь команд и два этапа

Турнир сезона 2024/25, коим и является Суперлига, будет поделен на два этапа. На первом этапе команды сыграют три круга в формате "баблов".

Бабл – мини-турнир, в этом случае, с участием четырех команд, который проходит в одном городе, на площадке одной из команд-участниц Суперлиги.

На втором этапе, как и в прошлом сезоне, команды определят чемпиона Украины в плей-офф. При этом, на первом этапе, каждая команда участница Суперлиги будет принимать соперников на домашней площадке.

Также в новом сезоне состоится розыгрыш Кубка Украины, в котором примут участие команды Суперлиги и Высшей лиги. Турнир не проводился два сезона подряд из-за начала полномасштабной войны – 2021/22-2022/23, но в сезоне 2023/24 был возрожден. И сейчас будет проводиться уже второй раз подряд.

Новый сезон стартует в Киеве, на площадке столичного "Киев-Баскета". В столице, кроме хозяев площадки, сыграют "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск), "Старый Луцк-Университет" и "Ровно-ОШВСМ".

А уже в субботу, 5 октября, стартует параллельный "бабл" в Днепре, где помимо "Днипра" сыграют "Кривбасс" (Кривой Рог), "Запорожье" и "Черкасские Мавпы".

Без одесского гранда

Самой большой потерей в нынешнем сезоне, конечно же, является отсутствие в составе участников одесской "БИПЫ". Команда, которая является четырехкратным чемпионом Украины (1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02), двукратным обладателей Кубка Украины (1992/93, 2000/01), многократным призером первенства страны и обладателем Кубка вызова NEBL-2001 (Северо-Европейской баскетбольной лиги) вынужден был сняться с нового сезона из-за финансовых проблем.

19 сентября клуб отправил письмо в Федерацию баскетбола Украины, сообщив о том, что из-за финансовых проблем команда не сыграет в Суперлиге сезона 2024/25. При этом руководство клуба хочется заявиться в Высшую и Первую лигу и надеется, что через год у команды будет возможность восстановиться в качестве участника Суперлиги.

В минувшем сезоне "БИПА" заняла 9-е место в чемпионате Украины, а в чемпионате 2022/23 команда стала бронзовым призером.

При этом, одесский клуб существовал с июня 1992 года, приняв участие уже в самом первом чемпионате независимой Украины сезона-1992/93. И теперь команда оказалась в столь плачевном положении.

Команда-сенсация из Ровно

Главной сенсацией минувшего чемпионата Суперлиги стала команда "ОВШСМ-Ровно". Профессиональный клуб в Ровно был основан еще в 1993-м году, но за три десятка лет команда ни разу не была в числе призеров Суперлиги. И лишь однажды, в сезоне 2000/01 команда дошла до финала Кубка Украины. Более того, в сезоне 2022/23 ровенская команда играла во второй по значимости Высшей лиге, став победителем турнира.

Но, будучи в роли команды, едва вернувшейся в элитный дивизион, ровенчане довольно уверенно взялись за дело и по итогам регулярного чемпионата заняли 2 место. Не растеряла "ОВШСМ-Ровно" своего преимущества и в плей-офф, уверенно переиграв в четвертьфинале "Старый Луцк" (2:0 в серии), а в полуфинале – "Киев-Баскет", те же 2:0. Правда, в финале команда из Ровно также уверенно уступила Днипру в двух матчах, но результат дебютанта и так превзошел все ожидания.

Болельщики со стажем помнят эту команду под названием "Пульсар". Впрочем, помнят ее исключительно как середняка украинского баскетбола. Периодически выбывающего во второй дивизион национального чемпионата, а потом возвращающегося в элиту.

И вот, сенсационный прорыв в прошлом сезоне, уже после ребрендинга, под новым названием.

Сможет ли "ОВШСМ-Ровно" совершить сенсацию и в этом сезоне – побороться за медали чемпионата? Пожалуй, это главная интрига нового сезона.

Перед стартом нового сезона команда активно усиливалась легионерами. Последним коллектив из Ровно пополнил американский форвард Маркуэл Бизли. 30-летний Бизли является выпускником Fort Lewis College в 2019 году. За свою профессиональную карьеру успел проиграть в чемпионатах Австралии, Швейцарии, Германии и Индонезии.

Сезон 2022/23 форвард провел в Австралии за команду "Sutherland Sharks" и стал чемпионом своего дивизиона NBL1 East. В среднем набирал 15 очков и 7,2 подбора. А прошлый сезон 2023/24 Маркуэл провел во втором дивизионе чемпионата Швейцарии за "Red Devils Morges St-Prex" и помог своей команде добраться до полуфинала плей-офф чемпионата NLB. Бизли в среднем набирал 22,9 очка, 8,6 подбора, 2,4 передачи, 1,6 перехвата (РЭ 27.4)

Бизли – третий легионер "ОВШСМ-Ровно" на этот сезон. Ранее клуб подписал защитника Айзея Фуллера и тяжелого форварда Рода Брауна.

Днепр и остальные

В остальном, круг фаворитов остается привычным. Чемпионом прошлого сезона является "Днипро", а его конкурентами – "Киев-Баскет" и "Черкасские Мавпы". В отличие от команды из Ровно, эти коллективы давно являются лидерами украинского баскетбола, титулованными клубами, не раз покорявшими вершины отечественного элитного дивизиона.

Так, в сентябре "Черкасские Мавпы" и "Киев-Баскет" провели два контрольных матча в рамках подготовки к новому сезону. 21 сентября, эти команды встретились в Ивано-Франковске, и тогда киевляне одержали уверенную победу со счетом 75:65. 27 сентября команды встретились уже в Черкассах. На площадке была равная борьба, с самого начала игры разница в счете была незначительной. А в концовке больше повезло хозяевам площадки – хозяева выиграли со счетом 70:67.

При этом, стоит отметить, что самым результативным в составе киевлян стал 18-летний (!) юниор Егор Сушкин. Во второй игре в Черкассах он набрал 17 очков, в то время как его партнер по команде опытнейший Максим Сандул ограничился 13 баллами. Сушкин только в середине сентября стал игроком команды.

Также из кадровых новостей стоит отметить, что продолжил сотрудничество с клубом атакующий защитник Максим Зайцев. Новый сезон станет его вторым подряд в составе "желто-черных".

21-летний атакующий защитник присоединился к "Киев-Баскету" во время прошлого сезона вместе с тренерским штабом Дмитрия Забирченко. До этого он выступал за киевский "Будивельник" и николаевский "Нико-Баскет". Также в прошлом году игрок защищал цвета молодежной сборной Украины, с которой стал бронзовым призером чемпионата Европы в Дивизионе В.

В прошлом розыгрыше Суперлиги Максим провел 22 поединка, в среднем за игру получил 7.7 очка, 2.2 подбора и 1.3 передачи. Его рейтинг эффективности (РЭ) составил 7.4. Также в составе команды "Нико-Баскет-ЦОП" завоевал золото Молодежной лиги. За 6 игр в среднем набрал 19 очков, сделал 5.2 подбора и отдал 2.3 передачи, РЭ – 21.

Что касается "Мавп", то к черкасскому коллективу перед стартом сезона присоединились форвард Даниил Пирогов, защитники Лев Кошеватский, Назар Холод и Игорь Климов, а также центровой Дмитрий Клебан. Также на предстоящий сезон в команде остаются воспитанники баскетбольной академии "Мавп" – Артур Назаренко, Максим Фесун и Илья Упир.

Продлен контракт с лидером команды Андреем Агафоновым, который присоединился к "Черкасским Мавпам" в прошлом сезоне. В сезоне 2023/24 Агафонов был признан лучшим центровым в Суперлиге.

Наше присутствие в еврокубках

По итогам прошлого сезона чемпионом Украины и обладателем национального кубка стал БК "Днипро". Уже осенью стало известно, что сильнейший клуб Украины заявился в Кубок Европы ФИБА. Правда, "днепряне" проиграли румынской "Констанце" уже по итогам квалификационного раунда, уступив по сумме двух матчей – 71:69 и 71:84. Но, сумели попасть в основной раунд турнир как "лаки лузер".

Украинская команда попала в группу D, где ее соперниками станут "Анвил" (Польша), "Сассари" (Италия) и "Спортинг" (Португалия).

Начнут выступления днепряне матчем в Польше 9 октября. А домашние матчи Днепр планирует играть в латвийской Елгаве. Там же прошла и игра против "Констанцы" в квалификации.

Участники Суперлиги 2024/25