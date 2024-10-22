Непредсказуемые Лейкерс, ход от Далласа, перспективы Леня и Михайлюка: превью Западной конференции НБА

После обзора рейтинга силы команд на Востоке настал черед изучать и Запад. Здесь с классификацией все гораздо сложнее. Коллективы более равны и откровенным аутсайдером является только Портленд.

Эта конференция интересна украинским болельщикам НБА и по двум дополнительным причинам – Алексей Лень и Святослав Михайлюк. Козырей добавляет и наличие Йокича и Дончича – лучших игроков в мире, а также присутствие в Лейкерс, вероятно, ГОАТа всех времен Леброна Джеймса.

Но обо всем по порядку.

Перспективы украинцев и их клубов

Сакраменто после 16-летнего отсутствия в матчах плейоф наконец-то стали "крепким орешком". Для выхода на следующий уровень нужно было делать гроссмейстерский ход. Таким стало подписание Демара Дерозана. Демар всю карьеру провел без скандалов, личных конфликтов. Он ничего не делал, чтобы ему посвящали первые страницы издания или часами "мусолили" ТВ-эксперты. Поэтому многих может шокировать тот факт, что защитник имеет стрик в 12 сезонов подряд с 20+ очков в среднем за игру.

Также у него "железное" тело – за 15 лет лишь в трех регулярных чемпионатах он отыграл менее 65 матчей. "Короли" благодаря его приходу сумели расширить свой плей-бук. Реализует ли это Майк Браун? Покажет сезон. На бумаге они выглядят лучше других коллег по штату Калифорния: Лейкерс, Клипперс и Голден Стейт.

Роль Алексея Лёня не претерпевает изменений. Опытный ветеран для третьего юнита, который будет играть очень редко. В коллективе его уважают и любят. Даже сам 50 Cent.

50 cent knew and he MEANT to say Alex Len. We got our backup C. pic.twitter.com/9lweCLgoUc — DeMarvelous Fox & Ox (@SecurinDaBagley) January 11, 2024

Довольно странно то, что Святослав Михайлюк играл редко во время подготовки. Учитывая состав "джазменов", ожидалось, что у украинского свингмена будут стабильные 15-20 минут в каждой игре.

36-летний Уилл Гарди предыдущие два сезона не боялся ротировать баскетболистов, менять роли, поэтому у Михайлюка будет возможность показать свое мастерство и сделать все, чтобы не покинуть НБА следующим летом.

Джаз продолжает перестройку. Наверное, самая главная их функция будет просто играть в свое удовольствие и принять участие в трейдах во время дедлайна. Последними в таблице они не будут.

Кто убил Портленд Трейл Блэйзерс?

В сериале "Твин Пикс" главной загадкой было убийство Лоры Пармер. Детектив Дейл Купер последовательно, невзирая на все мистические события, пытался найти ответ. В случае Портленда все проще. Даже проще 2+2.

Лицо команды Демиан Лиллард устал сидеть в Орегоне и решил, что настало время Dame Time сваливать. Для любой организации отход первой скрипки – это прямая дорога в тартарары. Это убийство. Жестокое.

Пока все идет к тому, что Скут Гендерсон, на которого были надежды, станет главным "бастом" драфта-2023. Не отпускают команду и травмы. Если бы у Чонси Биллапса были волосы, то они бы седели от всего того, что выпало на его судьбу.

Короче говоря, за Портлендом снова 15 место Запада.

Два деда, мутант, поляк с американским именем и молодежь

Нет, это не название эпизода "Любовь. Смерть и Работы". Это краткая характеристика Сперс. Грегг Попович уже не первый год уходит на пенсию, но приход Виктора Вембаньямы вернул ему энтузиазм и энергию.

Особых мувов Сан-Антонио не сделал. Если не считать таким подписание 826-летнего или сколько там ему Криса Пола.

Конечно, не надо исключать возможность, что Вэмбаньяма уже во втором сезоне начнет играть на уровне праймового Йокича. Свою лепту должны внести и поляк Джереми Сохан, и молодые Девин Вассел, Келдон Джонсон и даже новичок с драфта Роб Диллингем. Но вряд ли эта молодая команда готова серьезно бороться на длительной дистанции.

12 разгневанных команд

Кроме Сакраменто, на высокие места претендуют еще 11 команд. Рокетс продолжают расти, Мемфис наконец-то сможет рассчитывать на лидеров, Клипперс и Лейкерс непредсказуемы, за Уорриорз играет Карри, да и другие организации не били баклуши в межсезонье.

Концепция оскароносного фильма "12 разгневанных мужчин" тяжело ложится на баскетбольные события 2024 года, но борьба за первенство на Западе будет похожа больше не на гонку, а именно на дебаты. Каждая франшиза, скажем так, возьмет слово, чтобы доказать свое право на высокие позиции.

Холодные ветры в теплой Калифорнии

Несколько абзацов выше отмечалось, что Сакраменто выглядит фаворитом в локальном "зарубе" с другими представителями Калифорнии. И здесь все достаточно просто: Леброну, Дэвису, Карри, Грину, Хардену и Леонарду в среднем 35 лет. Свой хай-левел они прошли. Самым комичным выглядит здесь то, что самая лучшая медицинская карта у самого старшего Джеймса. Для этих трех команд потеря одного из этих лидеров на 20-25 поединков за регулярный чемпионат будет означать как минимум выпадение из борьбы за шестерку лучших.

В 80-е Лейкерс имели кличку "Шоутайм". Это возникло из-за звезд в составе, яркой игры, титулов, гламура и антуража. Лейкерс в этом году пока могут получить прозвище Шоу Бенни Хилла . А антураж заменился шантажом, когда семейные пожелания оказались выше коллектива, планов и истории. И хорошо, если только Бронни, но лоббировать на должность тренера своего коллегу по подкасту... За все надо платить. Король поставил на "зеро". И здесь уже от выступлений Джеймса-младшего и наставлений Редика будет зависеть или они 0, или выиграшное "зеро".

Клипперс покинул Пол Джордж, Кавай снова на больничном, Харден не молодеет. Стив Балмер, наверное, и не прочь пойти в полный ребилд, но открытие новой сверхсовременной Intuit Dome арены не позволяет ему пуститься во все тяжкие. Хочется сберечь лицо. Поэтому Тайрон Лю будет бороться с подопечными, которые есть под рукой.

Не вдохновляет и Уорриорз. Карри и Грин еще мечтают о титуле, но должны смириться, что другие партнеры не готовы к реализации таких планов. Реальность очень жестока. Эти три команды разыграют между собой 10 место.

Young and beautiful

Зато возвращаются на поле боя "медведи" из Мемфиса. Провальный чемпионат-23/24, вероятно, заставил стереть из воспоминаний, что этот клуб в сезоне 2021/22 и 2022/23 финишировал на второй строчке конференции.

У них все еще есть Джаррен Джексон-джуниор, Десмонд Бейн, опытный Маркус Смарт, снайпер Люк Кеннард, лидер сборной Испании Санти Альдама, потенциально главный "стил" драфта Зак Иди, а также вернутся Брендон Кларк и звездный Джа Морант. Они все молоды и полны реваншизма.

Морант попал в несколько скандалов в последние годы с ношением пистолета или стриптиз-барами. Извинения – это прекрасно и замечательно, но лучшим покаянием перед болельщиками как Мемфиса, так и НБА со всего мира, будет отличная игра. Есть уверенность, что эта хайлайт-машина выйдет на новый уровень, а вместе с ним и его одноклубники.

Год назад немногие верили в глобальный прорыв Оклахомы. По-моему, клуб из штата Теннеси является тем трикстером, который удивит многих.

Похожую ситуацию имеет и Рокетс. После трех лет коллекционирования поражений команда вышла из комы. Грин и Шенгюн дорастают до статуса "звезда", Брукс готов защищаться и провоцировать, Ванвлит попадать и делиться опытом.

Рядом с ними в таблице разместятся Пеликанс и Санс. Многие верили, что только трио Дюрант-Букер-Билл хватит для легкого шествия как минимум во время сезона, но то один лечился, то другой, то еще какие-то причины. А в постсезоне Миннесота напомнила им, что классический баскетбол – это не 5 на 3 и даже не 5 на 5, а у Финикса и стартового состава полноценного не было, не говоря уже о глубине.

Месть – это блюдо, которое подается холодным

Если не будет сюрпризов, то именно Оклахома, Денвер, Даллас или Миннесота должны стать победителем и выйти в главный финал. Интрига в спорте – это здорово, но от этого и трагично. Жаль будет каждого.

Миннесота после многих лет скитаний наконец-то выстроила команду способную бороться за титул, заслуживает кубок Ларри О'Брайена и озорной состав Тандер, а особенно фронт-офис организации за свое умение торговать и отличную работу скаутинга. Лука Дончич получил боевую банду с прекрасной "химией", а Йокич – это Йокич.

Именно Денвер, хоть и имеет Николу, выглядит менее привлекательным кандидатом из четверки. После чемпионства-2023 команду сначала покинул Брюс Браун, а этим летом не удержали Кентавиуса Колдвела-Поупа. Незаметных героев этого триумфального похода. Смогут ли стать полноценной заменой для них Кристиан Браун и Пэйтон Уотсон? Есть большие сомнения. Отсутствие глубины и станет ахиллесовой пятой.

Мюррей может быть настоящим дьяволом на паркете, но никак не обретет то качеством, которое сделает его настоящим топом – стабильность. Нет ее у Портера и Гордона.

Дополнительной мотивацией для Наггетс и Тимбервулвз является то, что они были спущены с небес на землю весной. Символично, что "волки" сделали такое с чемпионским Денвером, а затем их, вдохновленных викторией, в полуфинале конференции пристыдил Даллас – 4:0. Уважение Миннесота вызывает тем, что не боится меняться. Отдать Карла Энтони Таунса, который 10 лет был лидером – это сильно и рискованно.

Жеребцы становятся мустангами

Финальная серия против Бостона показала, что если закрыть Луку, другие баскетболисты Далласа не несут угрозы.

Для дополнительной силы против оппонентов был подписан Клей Томпсон. Он призван заменить Тима Хардуэя, который "закончился" как игрок для серьезных задач. Но вопрос теперь состоит в том, не "закончился" ли и сам Клей. Предсезонные матчи наталкивают на очень отрицательные мнения: 5,0 очка при 27% попаданий из-за дуги явно не то, что ждали от четырехкратного чемпиона.

Позитив в том, что в спаррингах не играл Лука. Словенец не только отличный скорер, но и "баскетбольный Пирло". Он и Кайри часто стягивают на себя двух соперников, а Кидд наконец-то сумел настроить великолепное перемещение мяча. В ростере в прошлом году не хватало элитного снайпера. Томпсон должен заполнить эту нишу. Сможет – "мустангов" не остановить. Если нет – "жеребцы" будут прыгать на отдых после первого раунда.

Во всем остальном Даллас не изменился. Деррика Джонса сменит не такой атлетический, но более разносторонний Маршалл, Джоша Грина компенсирует Квентин Граймс, а Дерик Лайвли и Дэниел Геффорд готовы и дальше подбирать, блокировать, данковать.

Гроздья гнева

Наибольшую популярность штату Оклахома принесла книга Джона Стейнбека с таким названием.

Гроздья – это скопление плодов или цветов на одной ветке. Так исторически сложилось, что разными методами по состоянию на сегодняшний день джерси Тандер носит большое количество разноплановых и очень талантливых игроков.

Серия против Далласа показала недостатки. Их исправили: подписали бигмена Айзея Гартенштайна, а Карузо получили вместо Гидди, который стал лишним в этой команде из-за своей зависимости от мяча и отсутствия броска.

Оклахома начала 10-х также имела плеяду талантливых игроков Дюрант, Вестбрук, Харден, Ибака. На этот раз главные звезды, возможно, не так сильны если сравнивать 1 в 1, но коллектив выглядит более симпатично. Это и делает их фаворитом. По меньшей мере, на регулярный сезон.



Прогноз Чемпиона на Западную конференцию :