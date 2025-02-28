Русские песни, поддержка ДНР и братья навеки: Жальгирис наказал Црвену Звезду за перформанс фанов
Накануне состоялся матч Евролиги между Црвеной Звездой и Жальгирисом, который запомнился провокацией от сербов и хорошим жизненным уроком от литовцев.
Перед стартом игры фанаты "прогревали" стадион, включая русские народные песни, доставая российские флаги и не только. Внимательный зритель еще увидел флаг в поддержку ДНР и гневные кричалки в адрес НАТО.
Твиттер в этот момент просто "взорвался" поддержкой братского народа. Конечно, Россия и Сербия братья навеки и все такое. Давление на литовцев было создано просто феноменальное. Но при чем здесь Украина?
После старта полномасштабного российского вторжения Жальгирис стал помогать украинскому народу и выражать поддержку на своих матчах. Например, в марте 2022 года литовцы провели предматчевое шоу в желто-синих цветах. Поэтому игра с Сербами, в определенной степени, имела политический характер.
"К сожалению", сербам не помогли их лозунги – Жальгирис одержал победу на выезде со счетом 86-80, уступив лишь последней четверти. Хозяевам уже было не до России.
Уже утром свое слово сказал и литовский политик ПятрасАуштрявичюс, который опубликовал символический твит, отреагировав на перформанс Црвены Звезды.
"Фанаты Црвены Звезды встретили команду Жальгирис, развернув российский флаг. Я предпочел бы видеть этот флаг так, как его видят украинские солдаты. Кстати, Жальгирис победил! Слава Украине!"
Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против трехкратной олимпийской чемпионки из РФ, которая призвала сбросить бомбу на Лондон.