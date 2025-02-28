Русские песни, поддержка ДНР и братья навеки: Жальгирис наказал Црвену Звезду за перформанс фанов

Накануне состоялся матч Евролиги между Црвеной Звездой и Жальгирисом, который запомнился провокацией от сербов и хорошим жизненным уроком от литовцев.

Перед стартом игры фанаты "прогревали" стадион, включая русские народные песни, доставая российские флаги и не только. Внимательный зритель еще увидел флаг в поддержку ДНР и гневные кричалки в адрес НАТО.

Incredible atmosphere at the EuroLeague match tonight between Crvena Zvezda 🇷🇸 and Zalgiris 🇱🇹



Anti EU-NATO flag, Donetsk flag, and the entire Arena in the colors of the Russian flag.



🇷🇸🇷🇺 pic.twitter.com/6n8Z5szjK9 — Based Serbia (@SerbiaBased) February 27, 2025

Zenit Basketball Club thanks @kkcrvenazvezda and its great fans for their incredible support before the @EuroLeague regular season game against Lithuanian Zalgiris.



Срби и Руси браћа заувек! 🇷🇸🤝🏻🇷🇺



📽️ credit: Crvena Zvezda pic.twitter.com/cL7NuVBeyD — Zenit Basketball Club (@zenitbasket) February 27, 2025

Твиттер в этот момент просто "взорвался" поддержкой братского народа. Конечно, Россия и Сербия братья навеки и все такое. Давление на литовцев было создано просто феноменальное. Но при чем здесь Украина?

После старта полномасштабного российского вторжения Жальгирис стал помогать украинскому народу и выражать поддержку на своих матчах. Например, в марте 2022 года литовцы провели предматчевое шоу в желто-синих цветах. Поэтому игра с Сербами, в определенной степени, имела политический характер.

It’s time to take a stand for Ukraine. Keep strong, brothers! 🇺🇦 pic.twitter.com/6tLuUOZkA5 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 1, 2022

"К сожалению", сербам не помогли их лозунги – Жальгирис одержал победу на выезде со счетом 86-80, уступив лишь последней четверти. Хозяевам уже было не до России.

Уже утром свое слово сказал и литовский политик ПятрасАуштрявичюс, который опубликовал символический твит, отреагировав на перформанс Црвены Звезды.

"Фанаты Црвены Звезды встретили команду Жальгирис, развернув российский флаг. Я предпочел бы видеть этот флаг так, как его видят украинские солдаты. Кстати, Жальгирис победил! Слава Украине!"

Cervena Zvezda (#Belgrade ) fans greeted #Žalgiris team (#Kaunas ) hosting the russian flag. My preference is to see russian flag as the Ukrainian soldiers do. By the way, Žalgiris won! SlavaUkraini! pic.twitter.com/ULT4mvmUw5 — Petras Austrevicius (@petras_petras) February 28, 2025

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против трехкратной олимпийской чемпионки из РФ, которая призвала сбросить бомбу на Лондон.