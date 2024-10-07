10 главных итогов старта украинской баскетбольной Суперлиги

В эти выходные в Киеве, Запорожье и Днепре состоялись стартовые поединки баскетбольной Суперлиги. Восемь команд вышли на старт чемпионата и уже сыграли по два матча. Днепр и Ровно выиграли оба своих поединка, Запорожье и Прикарпатье-Говерла – такое же количество проиграли, а Киев-Баскет, Старый Луцк-Университет, Черкасские Мавпы и Кривбасс имеют 1-1 в графе побед/поражений.

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О других очевидных и не совсем итогах старта баскетбольного сезона – в этой подборке.

Днепр подтвердил статус фаворита

Чемпион прошлогодней Суперлиги подтверждает статус главного претендента на золото. Да, это только начало чемпионата и выводы делать еще рано. Особенно, учитывая то, как изменчиво ныне баскетбольное первенство или тот факт, что, вероятно, клубы еще будут усиливаться. В том числе и легионерами. Однако команда Владимира Коваля выглядит довольно сбалансировано и стабильно.

Стартовые матчи против Кривбасса и Мавп действующие чемпионы выиграли убедительно. У днепрян едва ли не самый длинный ряд в чемпионате. Конечно, не стоит забывать, что команде еще играть на европейской арене. Увидим, хватит ли ресурса и стабильности чемпионам.

У Ровно – всё ровно

Команда Михаила Переверзия в прошлом сезоне, который, к слову, был для нее дебютным в Суперлиге, завоевала серебряные медали. Одним из факторов такого успеха была стабильность ровенчан. Два стартовых поединка продемонстрировали то, что Ровно сейчас в хорошем тонусе. Команду покинули несколько важных игроков: Шепелев, Джойнер, Водолазский и Смит. Однако удалось сохранить других лидеров во главе с Соловьевым, который, кстати, уже успел дебютировать за национальную сборную.

ФБУ

В двух стартовых матчах команда из Ровно выглядела привычно стабильно. И если в первом поединке "бело-красные" победили Прикарпатье-Говерлу, то во второй игре одолели бронзового призера прошлого чемпионата – Киев-Баскет. Довольно неплохо и уверенно.

Кто на самом деле руководит Черкасскими Мавпами?

Команда из Черкасс продолжает быть одним из главных ньюзмейкеров отечественного баскетбола. То Слипенчук не вернулся из-за границы, то клуб якобы "передарили" (то ли продали) новым владельцам.

Теперь еще один случай: во всех официальных документах главным тренером значится Георгий Ступенчук. Он же ходит на послематчевые пресс-конференции, однако во время поединков действиями черкащан руководит Дмитрий Нагорный, официально считающийся ассистентом тренера. "Кто на самом деле руководит Черкасскими Мавпами" – вопрос риторический, потому что ответ более чем очевидный.

Большой баскетбол вернулся в Запорожье

В прошлом розыгрыше Суперлиги БК Запорожье был единственным клубом, не игравшим матчей на собственной площадке. И вот Дворец спорта "Юность" снова увидел большой баскетбол. Да, играли без болельщиков. Впрочем, к счастью, на этот раз без тревог.

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Запорожье имеет славные баскетбольные традиции и заслуживает того, чтобы жить полноценно. В том числе и играть в баскетбол на самом высоком уровне.

Легионеров меньше и они не выдерживают

В этом пункте также будет упоминание о команде Валерия Плеханова, но уже, к сожалению, не столь положительное. Американские легионеры запорожцев Сами Роэ и Сайвон Тейлор еще до начала сезона покинули клуб. Причина – реалии безопасности в городе, которые, к сожалению, ухудшились.

В целом по сравнению с прошлым годом количество игроков не с украинским паспортом стало существенно меньше. Согласно регламенту Суперлиги, каждый клуб может иметь в своем ростере по три легионера, однако сейчас они только у Ровно, Старого Луцка-Университета и Кривбасса. Конечно, возможен вариант с дозаявкой игроков из тех же Штатов по ходу сезона.

Мишула вернулся в Днепр, но вернется ли в Украину

Баскетбольный клуб Днепр дозаявил Александра Мишулу на матчи Кубка Европы ФИБА. Об этом сообщает Трибуна. В заявке на Суперлигу Мишула отсутствует. По крайней мере, пока.

Интересно, вернется ли экс-игрок сборной в Украину. Днепряне же сыграют в группе D. Их соперниками также станут Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия).

Луцкий Q – уникальный

Мы уже упоминали о легионерах украинской Суперлиги. Еще один интересный факт: только один из них играл в отечественном чемпионате в прошлом. Это Маркиз Q Джексон, представитель Старого Луцка-Университета.

ФБУ

Остальные американские игроки, заявленные за клубы Суперлиги, играют в Украине впервые. Других возвращений баскетболистов из Штатов не предвидится: у одних существенно выросли финансовые аппетиты и наши клубы не смогут их удовлетворить, еще ряд учитывает фактор войны и ищет баскетбольного счастья в другом месте.

По именам лига стала слабее

Заплотинский, Новиков, Коцько, Руслов, Федчук, Шепелев, Тищенко, Байнум, Джойнер – это неполный список игроков, которые играли в прошлом сезоне Суперлиги и по разным причинам не сыграют в Суперлиге в этом году. Если присмотреться, то из этого "ростера" можно сформировать команду, которая точно была бы претендентом на высокие места. Впрочем, это всё из разряда фантастики.

Да, в Украину вернулись несколько перспективных молодых игроков типа Сушкина и приехали несколько легионеров. Кое-как "спас" ситуацию с баскетбольными кадрами и Прометей, который волей-неволей усилил своими экс-игроками ряд команд.

Бублик и Ридли попадают, Сандул – подбирает, а Кошеватский – ассистирует.

И о нескольких индивидуальных достижениях тоже стоит упомянуть. Отметим новичка Старого Луцка Аарона Ридли, который за два стартовых поединка в среднем набирал 24 очка. Защитник Кривбасса Михаил Бублик принес своей команде 30 очков в победной игре против Запорожья.

Аарон Ридли ФБУ

Опытный центровый Максим Сандул, вернувшийся в Киев-Баскет, точно будет одним из самых статусных и квалифицированных игроков на своей позиции. Теперь именно этот бигмен доминирует под щитами, собирая наибольшее количество подборов. Экс-игрок киевлян, а ныне баскетболист Черкасских Мавп Лев Кошеватский доказывает своей игрой, что зря команда Забирченко его не удержала: 9 ассистов в среднем в первом бабле.

Ворона послал Путина

И в завершение этой подборки цитата главного тренера Кривбасса Александра Вороны после победного поединка против Запорожья:

"Валерию Плеханову могу сказать только – держись. Понимаю, что перед самым стартом поехали два игрока – это жизнь, держись. И еще раз спасибо ВСУ. Извините. Х###о, ты знаешь, куда тебе нужно?".