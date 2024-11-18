Киев-Баскет переписывает историю, трубы прорывает. 10 главных новостей недели в Суперлиге

В украинской Суперлиге снова хватало ярких и незаурядных событий. Как игровых, так и не совсем. Травмы, гейм-виннеры, рекорды – все это в нашей традиционной баскетбольной подборке.

Днепр продолжает побеждать

Чемпион Украины после вояжа за границу на матчи Кубка Европы ФИБА вернулся к отечественному чемпионату. Команда Владимира Коваля пропустила ряд поединков, поэтому сейчас пытается наверстать упущенное.

Не все так просто и гладко у днепрян. Нельзя сказать, что оппонентов в Суперлиге они одолевают в полноги, однако Днепр остается единственной командой со стопроцентным показателем побед-поражений: 6-0 – неплохая серия.

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Киев-Баскет переписывает историю и любит овертаймы

Подопечные Дмитрия Забирченко удачно провели эту игровую неделю. Сначала в текущей борьбе за вторую позицию пчелы победили Ровно на их же площадке.При этом, победа столичной команды была уверенной и закономерной.Интересно, что до этого соперники встречались 6 раз и все разы побеждали...ровняне.

Не менее интересным оказался матч киевлян и против Старого Луцка. Действующий бронзовый призер Суперлиги победил со счетом 84:74. Победил второй раз в сезоне и снова в овертайме. Подопечные Дмитрия Чайковского лидировали +4 за 30 секунд до конца основного времени, однако умудрились потерять победу.

Сандул – MVP игровой недели

Определена символическая сборная и MVP пятой недели украинской Суперлиги по баскетболу. он оформил мощный дабл-дабл – 17 очков + 13 подборов.

Также в символическую пятерку вошли Маркиз Джексон (Старый Луцк), Абулрахман Ба (Запорожье), Даниил Сипало (Днепр) и Андрей Агафонов (Черкасские Обезьяны). Два легионера и сразу три номинальных центровых.

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Ба феерит

Запорожью не везло с легионерами. Двое американцев из-за ситуации безопасности покинули команду перед стартом чемпионата и вот появился Ба, игрок выступавший в Колумбии очень быстро адаптировался в новой команде.

Сначала защитник своим гейм-виннером принес победу запорожцам в матче против Кривбасса (75:73), а во втором матче за бело-зеленых и вообще установил новый текущий рекорд результативности в сезоне Суперлиги, который до этого принадлежал капитану Запорожья Никитину.

ФБУ

Такая победа удалась легионеру в матче против Днепра (61-73.). На счету баскетболиста 36 очков, 2 подбора и 1 передача за 33 минуты на площадке.

"Его бойцовские и человеческие качества нас приятно удивили. Не ожидали, что так быстро он сможет влиться в наш коллектив", - признался наставник команды Валерий Плеханов.

Травма на травме

Максим Никитин (Запорожье), Иван Колдомасов (Днепр), Род Браун (Ровно) пополнили список игроков команд Суперлиги, находящихся в лазарете. В прошлых подборках мы уже писали о том, что фактически в каждом клубе есть баскетболисты с серьезными травмами.

Особенно досадно за молодого Ивана Колдомасова. Разыгрывающий Днепра травмировался в матче со Старым Луцком.

В ближайшее время он перенесет операцию и приступит к реабилитации. К сожалению, это уже вторая похожая травма у молодого защитника. До этого серьезную травму получил и Александр Тарасенко. Днепр в срочном режиме заявил молодого Даниила Попова и даже Романа Бондарчука, который пропустил начало сезона, ведь присоединился к рядам ВСУ.

В матче с Черкасскими Обезьянами травму получил капитан и лидер Запорожья Максим Никитин. "К сожалению, Максим Никитин не сможет нам помощи. У него серьезная травма. Ждем более детального обследования и результатов", – заявил Валерий Плеханов.

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Травму получил и еще один бигмен. На этот раз – Род Браун из Ровно, являющийся одним из лучших в чемпионате, по количеству подборов. Баскетболист получил травму в заключительной десятиминутке поединка против Прикарпатья-Говерлы.

Матч Днепра и Кривбасса перенесен

Матчи украинской Суперлиги в этом сезоне проходят и в Запорожье и Днепре, где воздушные тревоги гораздо чаще, чем в западных областях. И вот в рамках этой игровой недели появился матч, который пришлось отсрочить.

Поединок Кривбасс и Днепра перенесли из-за воздушной тревоги в Черкассах. Сначала старт матча несколько отсрочили из-за проблем с электроэнергией, а впоследствии – из-за воздушной тревоги. Когда, наконец, сыграют отчетные команды, пока неизвестно.

Трубы не горят, но их прорывает…

Готовиться и играть баскетболистам приходится в разных условиях. К чести все понимают реалии и не жалуются на это. Однако об объективных причинах все же говорят.

Главный тренер Кривбасса Александр Ворона, комментируя проигранный матч его команды против Запорожья, отметил следующее: «С прошлого приезда из Черкасс у нас было только пять тренировок. Прорвало трубы отопления и в зале было десять градусов – мы просто были не готовы к этому баблу. Всю вину за это поражение беру на себя»

Прикарпатье-Говерла продолжает уступать

ФБУ

Неудачная встреча команды из Ивано-Франковска продолжается. Подопечные Евгения Мурзина ответственно подошли к выезду в Ровно. Даже болельщиков на матч против Старого Луцка привезли. И вот снова злой фатум: минимальное поражение 75:73.

Поединок гейм-виннер завершил Джексон. Говерла лидировала в течение почти всей второй половины матча, но не удержала положительный результат. Уже в поединке против хозяев бабушку из Ровно прикарпатцы уступили с большим отставанием, хотя также навязали борьбу сопернику. На послематчевую пресс-конференцию вместо огорченного поражением Евгения Мурзина пришел его ассистент Виктор Бугра.

Кузнецов цитирует Кополовца

Когда у Мурзина не хватило слов, их хватило у защитника Сергея Кузнецова. Экс-игрок Черкасских Мартышек является одним из самых опытных баскетболистов в этом составе Говерлы. Так что на опыте он сознательно или не сознательно вспомнил легендарную цитату Михаила Кополовца, немного перефразировав ее.

"Наверное, нам нужно сходить в церковь помолиться, потому что просто не везет. Не хватает везения. Сегодня у нас была хорошая игра, мы выиграли подбор", - заявил Кузнецов.

В Старом Луцке перемены в составе. Продолжение следует?

Вместо Айзеи Тернера в лучан приехал Брендон Лавани. Немного менее габаритный, но, кажется, более квалифицированный и дисциплинированный. Конечно, в матчах в Ровно американец не сверкал, ведь провел с новым одноклубниками всего несколько тренировок.

Впрочем, наставник Старого Луцка Дмитрий Чайковским остался недоволен действиями американских легионеров и их интеграцией в команду. Об этом коуч рассказал после матча против Киев-Баскета: "Задача номер один сейчас для нашей команды – интегрировать американцев в реалии украинского баскетбола. Какими способами это будем делать мы уже выясним, когда вернемся в Луцк. Но я думаю, что это будут максимально кардинальные решение. Если они будут плохо интегрироваться, значит, будем меняться".